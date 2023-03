Ideal für Schulklassen

Die Wander-Ausstellung zum Steinzeitmenschenaffen Udo Danuvius ist jetzt in der Kneippstadt

Von: Regine Glöckner

Bei der Eröffnung der Udo-Wanderausstellung waren dabei (v. links) die Kurmusiker Bela Radics, Josef Csik, Udo und Torsten Stöckle, 2. Bürgermeister von Pforzen und Udo-Fördervereinsvorsitzender. © Glöckner

Bad Wörishofen - Udo wer? Kultur – und vor allem musikbeflissenen Besuchern und Einwohnern der Kurstadt dürfte zu einer öffentlichen Veranstaltung, die „Udo“ im Titel trägt, vielleicht zuerst „Jürgens“ einfallen; oder sogar „Lindenberg“. Aber „Danuvius“?

Wer jedoch über die letzten fünf bis sieben Jahre gern auch Berichte zu archäologisch-paläontologischen Entdeckungen und hier besonders die Sensationsfunde in der nahen Hammerschmiede bei Pforzen verfolgt hat, weiß sofort Bescheid und kann sich nun ein genaueres Bild machen, bei einem Besuch der - im Beisein vor allem geladener Politik-, Partei- und Stadtprominenz - im Guggerhaus gerade eröffneten Wanderschau.



Und wem zu „Udo“ eben „Lindenberg“ einfällt, der liegt gar nicht so falsch; denn der bekannte Rockmusiker ist es, bei dem die Tübinger Paläanthropologin Madelaine Böhm diesen Vornamen entlehnte, als sie just an dessen 70. Geburtstag und während seine Musik im Autoradio erklang, im Mai 2016 in der Hammerschmiede mit einem Menschenaffen-Unterkieferknochen sensationell fündig wurde. Und der die Musiklegende und deren erdiger Sound gerade recht kam.



“Udo“ also. Wie passend. Zumal dieser Name aus dem Althochdeutschen für „Heerführer“ steht und somit der Bedeutung dieses wohl als erstem auf zwei Beinen gehenden und stehenden Vorläufers des Menschen gerecht werden dürfte.



Nun steht also Modell-„Udo“, Danuvius (Donauflußgott) Guggenmosi betitelt, in Würdigung des ersten Hobbyforschers Siegulf Guggenmos aus Dösingen, der seit 1972 im Boden der damaligen Ziegelei grub, also im Guggerhaus Aug‘ in Aug‘ mit seinem ärgsten Widersacher: einer angriffslustigen Säbelzahnkatze. Darum herum die auf Holztafeln, in Forscherkoffern oder auf Holzkisten anschaulich bebilderte und bestückte Geschichte seiner Entdeckung, des Verlaufs der Grabungen und deren Besonderheiten, zu denen bei der Ausstellungseröffnung, nach Begrüßungen durch Ersten Bürgermeister Stefan Welzel und Kurdirektorin Cathrin Herd, Torsten Stöckle, der erste Vorsitzende des Förderveins „Udo“ unterhaltsam-informativ auch mit Details aufwartete. Vor allem dem, dass also in unserer nächsten Umgebung schon vor 11,6 Millionen Jahren ordentlich Tier – und Affen-Leben war und die bisherige These vom aus Afrika ausgehenden „aufrechten Gang“ der Menschheit sich nach diesen Funden offensichtlich zugunsten des Allgäus verschieben dürfte – menschheitsgeschichtlich gesehen schlichtweg ein Hammer – aus der Schmiede. So ein Befund hat natürlich enormes (populär-)wissenschaftliches und kulturtouristisches Potenzial, von dem man in dem beschaulichen Pforzen anfangs „übermannt war“.

Ideal für Schulklassen

Immerhin konnte ein 17 Kilometer langer Wanderweg gewonnen werden, der neu strukturiert werden soll, Informationseinheiten für Schulklassen und Führungen konzipiert und vermittelt wurden und einige andere Aktivitäten; von denen diese Wanderausstellung, die schon in etlichen Orten der Region zu sehen war, bestimmt der attraktivste und auch nachhaltigste Beitrag ist. Mit einigen Musikstücken wollten die „Gentle Moods“-Kurmusiker Bela Radics und Josef Csik zwar nicht gerade das Guggerhaus rocken, aber sie zeigten, Udo und Musik: das passt.



Die Udo-Wanderausstellung im Guggerhaus läuft noch bis zum 24. April 2023 und hat montags und samstags von elf bis 15 Uhr und dienstags und mittwochs von 14 bis 17 Uhr geöffnet.