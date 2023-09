„Die Welt steht Kopf“: Themenwoche zum Weltalzheimertag am 21. September im Unterallgäu

Wieder einmal Fahrtwind spüren, unter den Bäumen im Park entlang radeln oder mit dem Rad in die Innenstadt zum Eis essen fahren – für viele Senioren ist das nur noch schwer möglich: Die Malteser Rikscha bietet dafür eine kostenlose und umweltbewusste Lösung. © Malteser Hilfsdienst Augsburg

Mindelheim/Region – Das Thema der zunehmenden Alterung der Gesellschaft und der damit einhergehende Anstieg demenziell erkrankter Menschen, hat die Demenzhilfe Kontaktstelle Mindelheim veranlasst, sich seit 2016 mit verschiedenen Veranstaltungen an der Weltalzheimerwoche zu beteiligen. Dabei wird ein vielseitiges Programm angeboten.

Die Medien der Stadtbücherei rund um das Thema Demenz werden bis Samstag, 30. September, im ersten Stock der Stadtbücherei in einer Ausstellung präsentiert. Alle demenziell erkrankten Bewohnerinnen und Bewohner des Caritas-Seniorenzentrums sowie deren Angehörige sind am Montag, 18. September, von 16.30 bis 17.30 Uhr, zu einem Gottesdienst in die Hauskapelle des Seniorenzentrums eingeladen.



Der Arbeitskreis „ambulante Hilfen und Anlaufstellen“ des Netzwerks „Altenhilfe und seelische Gesundheit Memmingen/Unterallgäu“ veranstaltet am Weltalzheimertag, Donnerstag, 21. September, von 14 bis 17 Uhr, im Maximilian-Kolbe-Haus in Memmingen einen Aktionstag rund um das Thema Demenz.

Themenwoche zum Weltalzheimertag - Auch Filme zur Thematik werden gezeigt

Im Caritas-Seniorenzentrum St. Georg malt die Kunsttherapeutin Karin Dressler mit Unterstützung der Mitarbeiterinnen des Seniorenzentrums gemeinsam mit demenziell Erkrankten am Donnerstag, 21. September, von 10.30 bis 11.30 Uhr, zum Thema „Bilder im Kleinformat“. Das Filmhaus Huber zeigt am Donnerstag, 21. September, um 20 Uhr, in Bad Wörishofen sowie am Sonntag, 24. September, um 10.30 Uhr, in Türkheim den Film „Blauer Himmel, Weiße Wolken“ und der Film „Mittagsstunde“ wird am Samstag, 23. September, um 16 Uhr, in Bad Wörishofen gezeigt.



Außerdem laden die Demenzhilfe Kontaktstelle Mindelheim und der Malteser Hilfsdienst e.V. alle Bürgerinnen und Bürger zu einem Begegnungs- und Informationstag im Malteser-Haus am Freitag, 22. September, von 14 bis 17 Uhr, ein.



Weitere Informationen zu den Veranstaltungen gibt es unter www.mindelheim.de.