Debatte um landkreiseigenen Pflegestützpunkt neu entfacht

Von: Melanie Springer-Restle

Aufgrund der demografischen Entwicklung wird auch hier im Landkreis der Bedarf an Beratung zur Pflege steigen. Dass der Landkreis nach aktuellem Stand keinen Pflegestützpunkt mit eigenem Personal errichten will, sorgte bei einigen Kreisräten für Unbehagen. © Panthermedia

Unterallgäu – Eigentlich wäre es nur um einen relativ unspektakulären Tagesordnungspunkt gegangen, als sich der Kreisausschuss für Personal und Soziales jüngst versammelte: das Schaffen einer halben Stelle im Bereich Seniorenkonzept. Doch der Hintergrund zu dieser Stelle löste eine Grundsatzdiskussion aus, für die es eigentlich schon eine demokratische Abstimmung gegeben hatte. Nun kam das Thema „Pflegestützpunkt“ unverhofft wieder auf den Tisch.

Landrat Alex Eder war nicht begeistert, als die ersten Wortmeldungen zum Beschlussvorschlag des eigentlichen Tagesordnungspunktes kamen. Denn diese hatten mit der Personalie, um die es in dem Tagesordnungspunkt ging, nicht direkt zu tun, indirekt aber schon.

Kurzer Rückblick: Erst vor knapp zwei Monaten traf sich der Kreis­ausschuss für Personal und Soziales, um über das Errichten eines Pflegestützpunktes zu diskutieren (Der Wochen KURIER berichtete ausführlich). Seinerzeit stellte der Sachgebietsleiter für Soziales und Senioren, Bernhard Sonner, die zwei unterschiedlichen Betreiber-Modelle vor. Der Landkreis hätte beim sogenannten „Angestelltenmodell“ die Möglichkeit gehabt, selbst Beratungspersonal für Pflegethemen einzustellen und dafür entsprechende Förderungen vom Freistaat abzurufen.

Die Rede war von 2,5 neuen Stellen zuzüglich einer halben Verwaltungsstelle, die der Landkreis aus Eigenmitteln hätte finanzieren müssen. Eder sprach sich seinerzeit dafür aus, die Verwaltung schlank zu halten und die Beratungsaufgabe von jenen ausführen zu lassen, die dafür zuständig sind: die Pflegekassen (Kooperationsmodell). Die Hälfte der Kreisräte ging mit Eder konform, die andere hätte die Beratung gern unter dem Dach des Landratsamtes gehabt – im Sinne des Bürgerwohls. Die Patt-Situation hatte zur Folge, dass das Angestelltenmodell (das in der Beschlussvorlage zur Disposition stand) abgelehnt wurde, woraufhin der Landkreis keinen eigenen Pflegestützpunkt errichten wird.

Um den von Eder mehrfach gelobten Seniorenbeauftragten, Hubert Plepla, zu entlasten und der Flut an Anrufen zur Pflege Herr zu werden, sprach sich die Verwaltung dafür aus, eine halbe Stelle zu schaffen. Für die Stelle wurden 20.000 Euro kalkuliert. Zum Aufgabengebiet würde auch das telefonische Verweisen an zuständige Beratungsstellen gehören.

Christian Fröhlich (ÖDP/BfU) wollte an dieser Stelle sicherstellen, dass ein pflegerisches Sachverständnis bei den Bewerbern vorliege. Ingrid Arnold, Sachgebietsleiterin für Personalmanagement, sah hier kein Problem, an qualifiziertes Personal zu kommen. Bernhard Sonner verwies darauf, dass die Pflegeberatung Hand in Hand mit der Wohnberatung gehe und eine Nachqualifizierung (§ 7a SGB XI Pflegeberatung) möglich sei.

Christine Vogginger (CSU) hatte Bedenken, ob diese Aufgabe mit einer halben Stelle zu gewährleisten sei. Eder erklärte, dass die anzustellende Person lediglich an die richtigen Stellen verweisen würde. „Mir ist wichtig, dass Verantwortlichkeiten eingehalten werden“, so Eder, der wieder auf die unzulänglich ausgeführte Beratungsaufgabe der Pflegekassen anspielte. Der Landrat stellte erneut klar: „Wir machen keine Beratung!“

Lisa Steber (Grüne) meldete sich zu Wort: „Die halbe Stelle ist ein Trostpflaster, aber ich möchte, dass uns allen bewusst ist, dass es den Pflegestützpunkt nicht ersetzen wird.“ Sie verwies auf den Nachbarlandkreis Ostallgäu, dem es möglich sei, mit nur 30.000 Euro Eigenleistung 2,5 Vollzeitstellen für den Pflegestützpunkt zu schaffen. Die Grünen-Kreisrätin verwies ferner auf das knappe Ergebnis bei der Abstimmung zum Pflegestützpunkt. Ein eigener Pflegestützpunkt könnte eine vollumfassende Unterstützung für die Bürger im Landkreis bieten. Steber plädierte dafür, das Thema neu zu denken und dafür einen runden Tisch einzurichten. Darauf Eder: „Das können wir gern machen, aber hier geht es jetzt um den Beschluss, Herrn Plepla eine halbe Stelle zur Seite zu stellen.

Befürchtung, im Callcenter zu landen

Auch Doris Hofer (Grüne) gab sich mit der vermeintlichen Trostpflaster-Lösung nicht zufrieden: „Das heißt, ich rufe bei der Fachstelle für Senioren im Landratsamt an und da sagt mir jemand, dass ich meine Pflegekasse anrufen soll. Und die hocken in irgendeinem Callcenter und wissen aber nicht, was hier im Unterallgäu los ist.“ Hofer verstehe Eder und sehe die Pflegekassen auch in der Pflicht, verstehe es aber als Aufgabe des Landkreises, den Bürgern in einer belastenden Situation zu helfen und sich im Verwaltungsdschungel zu orientieren – am besten mit einer eigenen, zentralen Beratungsstelle.

Genau durch diesen Dschungel solle, so Sonner, die neue Stelle helfen: „Die Leute sind dankbar, wenn ich sie an die richtige Stelle verweisen kann.“

Nach Ansicht von Karl Bühler (AfD) ist es wichtig, als Betroffener einen Plan zu haben, den man abarbeiten kann. Er selbst habe in einem privaten Fall erst gute Erfahrungen mit den vorhandenen Beratungsstellen gemacht. Sonner räumte ein, dass die geschaffene Stelle auch zu einem späteren Zeitpunkt in einen Pflegestützpunkt überführt werden könne.

Nun sprach sich auch Kreisrat Fröhlich dafür aus, die Förderung des Freistaats mitzunehmen und als Landkreis die Beratung selbst durchzuführen.

Eder wurde langsam ungehalten: „Ich will alle abholen, aber wir haben in der letzten Sitzung den Pflegestützpunkt abgelehnt. Wir beraten jetzt um Aufstockung. Ich möchte das entkoppeln.“

Mehmet Yesil (SPD) dachte nicht an eine Entkoppelung: „Wenn ich da gewesen wäre, wäre die Abstimmung anders ausgefallen.“ Yesil wollte nicht verstehen, warum der Landkreis lieber nur eine halbe Stelle schaffe, wenn er für nur 30.000 Euro mehr 2,5 hätte schaffen können.

Eder sah diesen Vergleich als zu kurz gegriffen und verwies darauf, dass für angestelltes Personal auch Platz, eine EDV und Verwaltungskosten anfallen. Erneut versuchte er, die Räte zum eigentlichen Tagesordnungspunkt zurückzuführen: „Ich will hier keine Phantom-Abstimmung über den Pflegestützpunkt führen!“

Kreisrätin Vogginger plädierte dafür, die Diskussion eines Pflegestützpunktes wieder aufzunehmen und die Beschlussfassung zum Schaffen der halben Stelle zu vertagen. Hofer schloss sich dem Vorschlag an.

Ingrid Arnold merkte zum Thema Pflegestützpunkt noch an, dass nicht alle versprochenen Fördergelder auch in vollem Maße fließen und einen erheblichen Verwaltungsaufwand nach sich ziehe.

Kämmerer Sebastian Seefried erlaubte sich, darauf zu verweisen, dass man demokratisch getroffene Entscheidungen auch einzuhalten habe. „Wir müssen auch oft Entscheidungen akzeptieren, die uns nicht gefallen“, so Seefried. Dies brachte ihm einen Platzverweis von Lisa Steber ein: „Herr Kämmerer, Sie haben sich hier zurückzuhalten!“

Christine Vogginger sprach sich erneut dafür aus, das Thema, also den Beschluss über den eigentlichen Tagesordnungspunkt und die Neuauflage der Pflegestützpunkt-Diskussion zu vertagen.

Ein Beschluss zur Schaffung der halben Stelle im Seniorenbereich wurde folglich nicht gefasst. Sieben Räte sprachen sich für eine Vertagung aus, drei dagegen.