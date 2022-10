Dorferneuerung Stockheim: Jetzt geht‘s in die Ideenfindung

Teilen

In Arbeitsgruppen sollen am kommenden Donnerstag Ideen und Lösungen für Stockheim erarbeitet werden. © Sommer

Bad Wörishofen – Das Projekt Dorferneuerung Stockheim nimmt Fahrt auf: Nach der Dorfwerkstatt im September geht es nun in die Treffen der Arbeitsgruppen. Auftakt dazu ist am Donnerstag, 27. Oktober um 18.30 Uhr.

„Alle Bürgerinnen und Bürger von Stockheim sind herzlich eingeladen, ab 18.30 Uhr im Gasthaus Adler beim Gemeinschaftsprojekt mitzumachen“, lädt Bürgermeister Stefan Welzel ein. Bis circa 22 Uhr werden vier Vertiefungsbereiche näher betrachtet und diskutiert. Dabei soll es um die Bereiche Dorfstraße, „Dorfplatz“, Bachaufwertung und „Alte Käsküche“ gehen.



Diese Bereiche hatten sich bei der Dorfwerkstatt im September als Themenschwerpunkte herauskristallisiert. Ziel sei es laut Welzel nun, die „Anforderungen“ in den Vertiefungsbereichen zu konkretisieren sowie schrittweise erste Vorschläge, Ideen und Lösungsansätze zu erarbeiten. Moderiert wird der Abend von den Planern der Planungsgemeinschaft Raab + Kurz, die von der Stadt Bad Wörishofen beauftragt wurden.



Wer am Treffen der Arbeitsgruppen teilnehmen möchte, kann sich bis Montag, 24. Oktober, im Rathaus anmelden – per E-Mail an bauverwaltung@bad-woerishofen.de oder unter Tel. 08247/9690-76.