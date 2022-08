Fundierte Werke mit einer Brise Humor

Dr. Alois Epple erhält die Verdienstmedaille der Stadt Bad Wörishofen

Von: Oliver Sommer

Bürgermeister Stefan Welzel hat Dr. Alois Epple für seine historisch bedeutsamen Errungenschaften für die Kneippstadt geehrt. © Oliver Sommer

Bad Wörishofen – Er ist bekannt für seine Arbeiten und Bücher über Sebastian Kneipp und die Bad Wörishofer Geistlichkeit sowie Ärzte. Nicht zuletzt für seine unnachahmlichen Vorträge, vor allem aber für die akribische Arbeit hat Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel nun den Heimatforscher Dr. Alois Epple mit der Verdienstmedaille der Stadt Bad Wörishofen

Auch in der diesjährigen Mitgliederversammlung des Förderkreises Sebastian-Kneippmuseum fehlte Alois Epple nicht. Im Rückblick erwähnte Werner Büchele die Vortragsreihe Epples, die dieser im großen Jubiläumsjahr Sebastian Kneipps gehalten hatte. Per Videostream hatte Dr. Epple über den „Schwaben“ Sebastian Kneipp referiert, über den Lebensreformer und Erfinder des Europäischen Naturheilverfahrens, den Bauherrn und Kultursponsor Sebastian Kneipp sowie über den Autor, Referent und Unternehmer, über den „Mann des Volkes und Humorist“ und schließlich über „Sebastian Kneipp - Priester und ein Mann der Kirche“. Man habe mit diesen Vorträgen knapp 4.000 Zuschauer und Hörer erreichen können, mehr als jemals mit Präsenzvorträgen möglich gewesen wäre, sagte Werner Büchele. Und nicht genug damit, dass Epple die Vorträge hielt, er gab „hierzu noch, sozusagen in Eigenregie, ein Buch heraus“ ergänzte Büchele, das noch umfangreicher als die Vorträge selbst und mit vielen Literaturhinweisen ausgestattet ist. Das umfangreiche Buch sei inzwischen auch ein beliebtes Nachschlagewerk in Sachen Sebastian Kneipp geworden, freute sich Büchele über den Erfolg.

Auch am Abend der Jahreshauptversammlung spielte Epple wieder eine tragende Rolle, ging es doch in seinem Vortrag um Weggefährten bzw. Nachfolger Sebastian Kneipps, die in der Entwicklung des Naturheilverfahrens nach Sebastian Kneipp und damit auch für Bad Wörishofen, eine wichtige Rolle spielten, die Sanitätsräte Dr. med. Albert Schalle und Dr. Adolf Scholz sowie den Prior Bonifaz Reile. Über dessen interessanten wie tragischen Lebensweg sprach Dr. Alois Epple und gab einen kurzen Auszug aus seinem 250 Seiten umfassenden Buch.



Der aus Türkheim stammende Heimatforscher Alois Epple erinnerte daran, dass alle drei Männer eines gemeinsam hätten, „Sie sind alle im Jahr 1952, also vor 70 Jahren gestorben und alle auf dem städtischen Friedhof in Bad Wörishofen begraben“. Ebenfalls vor 70 Jahren, konkret im April 1952, erfolgte die Gründung der Badeärztlichen Vereinigung Bad Wörishofen. Seinerzeit wurde Dr. med. Reinhard Messler erster Vorsitzender und war von 1947 bis 1986 leitender Arzt der Kinderheilstätte, Kassenwart wurde Dr. Christian Fey, der zu dieser Zeit auch der erste Vorsitzender des Kneippärztebundes war und die Gründung der Badeärztlichen Vereinigung sogar mitinitiiert hatte. Anlässlich des 7. Deutschen Bädertages im Oktober 1953 in Bad Reichenhall schließlich wurde auch die Arbeitsgemeinschaft Kneipp-Heilbäder und Kurorte- der heutige Verband der Kneipp-Heilbäder und Kurorte Deutschlands, gegründet. In seinem Grußwort sprach Stefan Welzel die Verdienste Epples an und freute sich über den Glücksfall, den Alois Epple für Wörishofen darstelle. Sei es doch seiner akribischen Arbeit in den Archiven zu verdanken, dass man immer wieder wahre Schätze, unter anderem auch Fotografien haben könne. Dabei habe Epple auch einen humorvollen Unterton, wenn er referiere.

Fundierte Werke mit einer Brise Humor

Epple habe nicht zuletzt durch seine zahlreichen Vorträge in Bad Wörishofen viele Zuhörer gewonnen und als Heimatforscher und Buchautor seine Aktivitäten entfaltet, erinnerte Welzel. Er habe vor allem „nicht irgendwas“ über Kneipp erzählt, sondern ihn in seiner Vortragsreihe in einer ganz besonderen Art und Weise dargestellt, resümierte Welzel. Spannend sei neben anderem auch der Vortrag über den Bauherrn und Kultursponsoren gewesen, zeigte dieser doch den Einfluss auf die Bauhistorie Wörishofens. Er habe mit seiner Arbeit die Geschichte erlebbar gemacht, charakterisierte Welzel den Forscher, der in seinen Augen couragiert vorangehe, um seine Ziele umzusetzen.



Wenn es um die Kneippstadt und die Nachbarorte, vor allem aber um die geschichtliche Aufarbeitung gehe, komme man um Epples Engagement und Einsatz nicht herum, schloss Stefan Welzel sein Grußwort. Danach überreichte Welzel Dr. Alois Epple für dessen Engagement die Verdienstmedaille der Stadt Bad Wörishofen.