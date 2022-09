Drei Prostituierte in Bad Wörishofen aufgeflogen - gegen eine lagen Haftbefehle vor

Symbolfoto © Symbolfoto: PantherMedia / adamico

Bad Wörishofen - Drei Prostituierte haben in einem Bad Wörishofer Appartementhaus illegal ihre Dienste angeboten. Am gestrigen Mittwochabend gab´s Ärger mit der Polizei.

Am Mittwochabend hatte die Bad Wörishofer Polizei einen Hinweis auf illegale Prostitution in jenem Haus erhalten. Und tatsächlich: Bei der Kontrolle vor Ort stellten die Beamten drei Prostituierte fest. Die Ermittlungen ergaben, dass die Damen ihre Dienste über einen Messengerdienst angeboten hatten.

Gegen alle drei Prostituierten erstatteten die Beamten Anzeige und erhoben zur Sicherung des Strafverfahrens nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft bei allen eine Sicherheitsleistung.

Zudem stellte die Polizei fest, dass eine der Damen - eine 29-Jährige - in den polizeilichen Fahndungssystemen zur Festnahme aufgrund zweier Haftbefehle sowie zur Aufenthaltsermittlung in weiteren Strafverfahren ausgeschrieben war. Gegen Bezahlung der Geldstrafe im hohen dreistelligen Eurobereich konnte die 29-Jährige den Vollzug der Haftbefehle und eine Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt abwenden.