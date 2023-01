Ehrenamt im Unterallgäu: Freiwilligenagentur Schaffenslust erhielt Spende der Wirtschaftsjunioren

Teilen

Auch letztes Jahr haben die Wirtschaftsjunioren die Freiwilligenagentur Schaffenslust wieder finanziell unterstützt. © Schaffenslust

Unterallgäu - Bereits 2006 gehörten die Wirtschaftsjunioren zu den ersten Spendern von Schaffenslust. Sie unterstützten damals die Freiwilligenagentur über drei Jahre hinweg mit jeweils 1.500 Euro. Nun durfte sich Schaffenslust erneut über eine Spende freuen.

„Das ist ein ermutigendes Zeichen inmitten schwieriger Zeiten“ so Agenturleiterin Isabel Mang. „Wir bedanken uns herzlich für diese dringend benötigte Spende und das Vertrauen in unsere Arbeit“, so Mang.

Die Vorstandssprecherin der Wirtschaftsjunioren, Joanna Schreyögg, freute sich, mit der Spende etwas „aus der Region für die Region bewirken zu können.“ Ebenso wie Schaffenslust mit den Projekten zur Jugendengagementförderung oder Lesepaten liegt auch den Wirtschaftsjunioren das Thema Bildung am Herzen.

Daniel Wegmann als stellvertretender Sprecher des Vorstands ergänzte, dass auch „die Integration schwächerer Gruppen in die Gesellschaft wichtig ist auf Grundlage der Hilfe zur Selbsthilfe wie es auch Schaffenslust praktiziert.“

wk