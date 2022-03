Ein Graffiti ziert jetzt die Mensa der Mindelheimer Grund- und Mittelschule

Die Mittelschule Mindelheim freut sich über ihre neue Mensa – die nun optisch nochmal zusätzlich aufgewertet wurde: Das Kunstwerk von Robert Wilhelm wurde kürzlich fertiggestellt. © Toplak

Mindelheim – Wegen der Corona-Situation konnte die neue Mensa der Grund- und Mittelschule nicht so genutzt werden, wie es die neuen Räumlichkeiten eigentlich zulassen würden. Nun hoffen die Schulen auf Besserung. Die Mittelschule präsentiert außerdem ein neues Kunstwerk, dass in den letzten Tagen fertiggestellt wurde.

„Seit geraumer Zeit war ganz klar, dass die Mittelschule Mindelheim und die Grundschule Mindelheim dringend eine neue Mensa benötigen, da es immer mehr Kinder wurden, die das Angebot nutzen wollten“, erklärt Mittelschulleiterin Simone Frischholz. Und so sei man gemeinsam mit der Stadt Mindelheim, die Sachaufwandsträger für die Schulen ist, in die Planungsphase gestartet. „Es wurde alles in die Hand genommen, um eine schülerzentrierte und jugendfreundliche Mensa, sowie eine Ausgabeküche zu schaffen“, so Frischholz weiter. Rund 950.000 Euro investierte die Stadt Mindelheim in das Bauprojekt. das vom Mindelheimer Architekturbüro Gebauer umgesetzt wurde.



140 Plätze für Grund- und Mittelschüler

Seit September 2020 verfügen die Mittelschule und die Grundschule Mindelheim nun in den Räumen der Mittelschule über eine sehr hell und freundlich gestaltete Mensa – „worüber sich jeder sehr gefreut hat und immer noch täglich mit Begeisterung nutzt“, wie Schulleiterin Frischholz betont. 85 Plätze stehen für die Grundschüler und 55 Plätze für die Mittelschüler zur Verfügung. Vier weitere Plätze bietet eine Eck-Lounge.



In der Mensa gibt es ein sogenanntes „Cook & Hold“-Essens- System. Das heißt: Die Mahlzeiten werden in einer Zentralküche zubereitet und warm in sogenannten Thermophoren oder Thermoporten vom Seniorenzentrum Haus St. Georg ausgeliefert. Ergänzt wird durch Salate, Rohkost, Obst und Dessert.



Geöffnet hat die Mensa täglich für die Ganztagesklassen der Grundschule, die offenen Ganztagesschulen und für alle anderen Schüler, die Nachmittagsunterricht haben. Somit werden vom Mensa-Team täglich rund 230 frisch zubereitete Essen in unterschiedlichen Schichten verteilt. Jeden Montag liegt bereits ein Speiseplan für die Folgewoche vor. Kostenloses Wasser wird in Karaffen angeboten. Der Speiseplan bietet täglich die Möglichkeit, zu einem Preis von 4,20 Euro aus zwei verschiedenen Menüs auszuwählen, wovon eines immer vegetarisch ist. Ein Dessert und/oder eine Beilage können frei hinzu gewählt werden.



Neues Kunstwerk in der Mensa

Was die Mittelschule derweil bedauert: „Aufgrund der aktuellen Situation konnte die Mensa leider nicht von Beginn an so wie angedacht genutzt werden, da es sehr viele hygienische Vorgaben zu beachten galt“, erklärt Simone Frischholz. „Nun aber wird die Situation hoffentlich wieder entspannter.“ Mit dem optimistischen Blick nach vorne verbindet die Mittelschule auch eine erfreuliche Nachricht: Im Mittelschul-Teil der Mensa konnte Graffitti-Künstler Robert Wilhelm sein extra für die Schule angefertigtes Kunstwerk vollenden – ganz zur Freude der Schüler. „Das Bild vereint alles, was uns an einer Mensa wichtig ist, inklusive unserem Schullogo“, bestätigt die Schulleiterin.

