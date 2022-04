Wer auf der Bühne steht

Theaterverein Loppenhausen kehrt zurück auf die Bühne

Teilen

Endlich darf der Theaterverein Loppenhausen wieder auftreten. Auf ihre Rückkehr auf die Bühne freuen sich (vorne v. links) Matthias Riederle, Manfred Wille und Philipp Schmid sowie (Mitte v. links) Corinna Schmid, Manfred Gropper und Gabriele Schmitt ebenso wie (hinten v. links) Sandra Binzer, Markus Kraus, Sabrina Herzog, Florian Lutzenberger und Martina Leinauer. © Theaterverein Loppenhausen

Loppenhausen – Der Theaterverein Loppenhausen darf sein Publikum endlich wieder zum Lachen bringen: An den kommenden drei Wochenenden führen die Laienspieler „Ein Guru für Do-Ping“ auf der Theaterbühne im Gasthof Schlössle auf. Los geht´s am kommenden Samstag, 30. April, um 19.30 Uhr.

Die „Zwangspause“ sei geschafft, nun dürfe man endlich wieder ein Stück aufführen, freut sich Sandra Binzer, die auf der Bühne als „Dorothea Engel“ mitwirkt. Am kommenden Samstag, 30. April, findet im Gasthof Schlössle in Loppenhausen die Premiere statt. An den kommenden drei Wochenenden (30. April/1. Mai; 6. bis 8. und 13. bis 15. Mai) wird das Stück „Ein Guru für Do-Ping“ insgesamt achtmal aufgeführt. Spielbeginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

Kartenreservierungen sind bei Familie Leinauer unter Tel. 0160/2431010 von Mittwoch bis Sonntag von 19.30 Uhr bis 21 Uhr möglich. Es gibt auch Karten an der Abendkasse.



Was die Zuschauer an diesen Abenden erwarten dürfen: Sie werden in die Welt von Kfz-Meister Günther Pöppel eingeführt, die vollkommen in Ordnung scheint. Sein Betrieb läuft gut, Tochter Sandra ist sein ganzer Stolz und zwischendurch findet er immer noch ausreichend Zeit, sich mit seiner Frau Karin über die kleinen und großen Dinge des Ehelebens genüsslich zu streiten. Doch an einem Samstagnachmittag wird seine Alltags-Idylle jäh unterbrochen. Seine verbiesterte Schwägerin Edda, die versehentlich gleich eine ganze Woche zu früh anreist, raubt mit ihren bissigen Kommentaren Günthers heilige Wochenendruhe.



Zum anderen sorgt das Erscheinen zweier asiatischer Mönche aus Do-Ping für große Verwirrung. Als sich auch noch Günthers Freund Michel sein Auto für eine Fahrt nach München ausleiht, nimmt das Chaos seinen Lauf.

Wer auf der Bühne steht

Auf der Bühne für den Theaterverein: Manfred Gropper als Kfz-Meister Günther Pöppel, Gabriele Schmitt als dessen Ehefrau Karin Pöppel, Corinna Schmid als Tochter Sandra Pöppel, Martina Leinauer als Karins Schwester Edda Krautwurst, Florian Lutzenberger als Roland Brause (Lehrling) und Markus Kraus als Michel Möhrenschläger. Die asiatischen Mönche werden gespielt von Matthias Riederle (als Y-Tong) und Philipp Schmid (als Li-Bah-Fui). In die Rolle von Dr. Gerlinde Stopfkuchen schlüpft Sabrina Herzog, in die der Dorothea Engel Sandra Binzer und Manfred Wille ist der Darsteller von Klaus Schwellnuss. Hinter den Kulissen agiert Dori Moser als Souffleuse, Nadja Schmitt zeichnet für die Maske verantwortlich. Um die Bühnengestaltung und die Regie kümmert sich das Ensemble gemeinsam.

wk