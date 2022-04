Ein Interview mit Hansi Kraus. „Der Paukerschreck“ kommt am 8. Mai nach Tussenhausen

Von: Melanie Springer-Restle

Seit 2006 ist Hansi Kraus festes Ensemble-Mitglied der Iberl-Bühne. Hier zu sehen ist Kraus in der Rolle des Detektiv Schleicher im Stück „Hollerküacherl“, das am 8. Mai in Tussenhausen gespielt wird. © Iberl-Bühne

Tussenhausen – Nicht zu Unrecht ist der Theaterverein Tussenhausen stolz darauf, den bekannten Schauspieler samt Iberl-Bühne für ein Gastspiel im Unterallgäu für sich gewonnen zu haben. Den meisten dürfte Hansi Kraus aus Filmen der 60er und 70er Jahre bekannt sein. Mit den „Lausbubengeschichten“ von Ludwig Thoma fing alles an. Etwas später dann machte Hansi Kraus als „Pepe der Paukerschreck“ in der siebenteiligen Filmserie „Die Lümmel von der ersten Bank“ den Lehrern das Leben schwer. Am 8. Mai kommt er nun nach Tussenhausen.

Seit 2006 ist Kraus festes Ensemblemitglied bei der Iberl-Bühne in München, seiner Wahlheimat. Auf der Iberl-Bühne haben auch bekannte Schauspielerinnen bzw. Kabarettistinnen wie Monika Gruber und Luise Kinseher ihr schauspielerisches Handwerk erlernt.



Am Muttertag wird Kraus als Detektiv Schleicher im Stück „Hollerküacherl“ in Tussenhausen auftreten. Der Ort der Handlung ist ein bayerischer Pfarrershaushalt in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Es geht um Moral und Anstand, Autorität und Ansehen. Der Wochen KURIER hat sich mit Kraus unterhalten, unter anderem auch über das Stück.



Sie kommen am 8. Mai nach Tussenhausen. Waren Sie schonmal im Unterallgäu?

Kraus: „Ich hatte mal einen Freund im Allgäu, in Wertach. Den habe ich öfter besucht.“



Bleiben Sie eine Weile oder reisen Sie nach dem Stück gleich wieder ab?

Kraus: „Das kann ich noch nicht sagen. Kommt darauf an, was die anderen planen.“



Und wo sind Sie momentan während unseres Telefonats?

Kraus: „In München in meiner Wohnung im Lehel. Das ist am Englischen Garten. Ich kenne keine andere Stadt, in der man so schön am Fluss baden kann wie hier.“



Ursprünglich stammen Sie aus Gliwice in Polen. Sprechen Sie auch Polnisch?

Kraus: „Wir sind damals über Hammelburg und Hildesheim nach München eingeteilt worden. Da war ich sechs. Ich habe sehr schnell Bayerisch gelernt. Leider haben meine Eltern versäumt, mir Polnisch beizubringen.“



Sie haben bereits mit zwölf angefangen zu schauspielern. Wie kam es dazu?

Kraus: „Wir hatten die Abendzeitung abonniert. Da war eine Anzeige drin. Beim Film suchte man einen jungen Schauspieler. (Anmerkung der Redaktion: Man suchte die Hauptbesetzung für Ludwig Thomas´ Lausbubengeschichten.) Ich kam heim vom Spielen mit Schulkameraden und meine Eltern haben mir eröffnet, dass ich Schauspieler werde. Und ich hab g´sagt: ‚Ja, gut!.“



Und dann sind Sie zum Casting?

Kraus: „Man sollte zuerst mal ein Bild von sich schicken und einen Streich schildern, den man gespielt hat. Später habe ich erfahren, dass diejenige, die die Bilder ausgesucht hat, mein Bild drei Mal weggelegt hat. Denn mein Gesicht hat man auf dem Bild nicht gut gesehen. Es war ein Bild von mir, wie ich mit Taucherbrille aus der Isar kam. Jedenfalls haben sie damals 200 Buben ins Augustiner geladen. Ich kam in die nächste Auswahl. Die Buben wurden jetzt auch auf ihre Kameratauglichkeit geprüft. Beim dritten Treffen musste ich eine Szene spielen.“



Waren Sie nicht aufgeregt?

Kraus: „Das Prozedere war mir ziemlich egal. Nachdem ich so weit gekommen war, hatte ich kein Lampenfieber.“



Haben Sie sonst Lampenfieber?

Kraus: „Bei einer Premiere habe ich schon Lampenfieber, also beim Theater. Beim Drehen gar nicht, weil wenn da was schiefläuft, dreht man halt nochmal.“



Wie konnten Sie die Dreharbeiten mit ihrem Schulalltag vereinbaren?

Kraus: „Der erste Film ist rein in den Ferien gedreht worden. Nach den Ferien kam dann der Vertrauenslehrer und sagte: ‚Wenn Sie noch einen Film drehen, fliegen sie von der Schule. Es sind zwar Ferien, aber die brauchen Sie zum Nacharbeiten!‘



Nach dem nächsten Film bin ich von der Schule geflogen. Wegen Mathe und Erdkunde. Nach dem Gymnasium bin ich auf die Realschule. Da war die Situation eine völlig andere. Nach einer Woche aber sollte ich ins Direktorat kommen. Ich dachte: ‚Nicht schon wieder!‘ Dann hat sich aber herausgestellt, dass jemand vom Ministerium da war, dem mich der Direktor vorstellen wollte. ‚Das ist unser Schauspieler‘, hat er gesagt.“



Was gefällt Ihnen an Hollerküacherl?

Kraus: „Ich liebe dieses Stück. Denn ich habe mit dem Stück bei Iberl angefangen. 2006 habe ich allerdings den Pfarrer gespielt. Als Pfarrer ist man länger auf der Bühne. Aber der Schleicher ist ein Hallodri. Damit kann ich mich besser identifizieren.“



Wie lange muss man für den Text üben?

Kraus: „Wir kriegen den Text ungefähr vier Wochen vorher. Manchmal hab´ ich schon Schwierigkeiten mit dem Text, da ich ihn vergesse.“



Naja, zur Not gäbe es ja eine Souffleuse.

Kraus: „Mir hat noch nie jemand souffliert!“



Und was machen Sie bei einem Hänger?

Kraus: „Ich winde mich raus.“



Was ist Ihr liebstes Theaterstück bzw. Ihre Lieblingsrolle?

Kraus: „Eindeutig der Räuber Kneißl in Zuagricht, hergricht, higricht von der Iberl-Bühne. Die Rolle taugt mir, weil das so eine witzige Rolle ist. Alter Lausbub eben.“



Restkarten für „Hollerküacherl“ gibt es in der Geschäftsstelle der Mindelheimer Zeitung. Einlass ist um 17.30 Uhr, Spielbeginn um 19 Uhr. Eine Bewirtung findet statt.