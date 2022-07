Wie im Kriegsgebiet

Ein Jahr nach der Katastrophe: Ein Kirchheimer berichtet über seinen Einsatz im Ahrtal

Von: Oliver Sommer

Martin Dietmaier-Koch half in den Tagen nach der Flut im Ahrtal im Örtchen Dernau. © Oliver Sommer

Kirchheim – Martin Dietmaier-Koch stammt aus Franken im Ahrtal und lebt seit fünf Jahren mit seiner Frau in Kirchheim. Als sich in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 eine meterhohe „Monsterwelle“ durch das dicht besiedelte Ahrtal „frisst“, wird sein Heimatort zwar verschont, die Plätze seiner Kindheit aber zerstört. Hunderte verlieren ihr Leben, Tausende Hab und Gut. Dietmaier-Koch startete daraufhin eine Hilfsaktion für die Menschen aus seiner alten Heimat. Ein Jahr danach zog Dietmaier-Koch nun Bilanz und berichtete über seinen Einsatz im Katastrophengebiet.

Das Flüsschen Ahr ist gut 85 Kilometer lang, entspringt in der Eifel und mündet bei Sinzig in den Rhein. Ihr Einzugsgebiet beträgt rund 900 Quadratkilometer, gut fünf dutzend Nebenflüsse entwässern in die Ahr, die man in normalen Zeiten bequem zu Fuß durchqueren kann. Was sich vor einem Jahr, in den Tagen vor dem 15. Juli, anbahnt, sprengt jegliche Vorstellungskraft. Tagelanger Regen hat die Wiesen durchnässt, für den 14. Juli kündigt der Wetterdienst noch mehr Regen an – bis zu 200 Liter pro Quadratmeter. So nähren die Nebenflüsse der Ahr ein wahres Flutmonster, wie es in einem Bericht des SWR (Odysso, Chronologie der Ahrtalflut) heißt, den Martin Dietmaier-Koch als Einstimmung auf seinen Vortrag am Mittwoch zeigte. Die „Besonderheit“ des Ahrtals mit seinen zahlreichen Weinbergen, es hat einen kleinen Querschnitt. So steigt jede Flutwelle schnell in die Höhe, kann sich erst an der Mündung in der Fläche verteilen.

Schon immer gab es heftige Hochwasser an der Ahr mit zahlreichen Toten, wie die Archive zeigen. Doch 2021 entwickelt sich eine Katastrophe mit Ansage, in der Bilanz einer großen Versicherung wird ein vernichtendes Bild von der Industrienation Deutschland gezeichnet. Ähnliche Worte findet auch Martin Dietmaier-Koch. Wenige Tage, nachdem die bis zu sieben Meter hohe Wasserwand das Ahrtal verwüstet, Häuser und Brücken zerstört und über 40.000 Menschen getroffen hat, erreicht er seine alte Heimat mit dringend benötigten Spenden; 17.000 Menschen, mehr Einwohner als Bad Wörishofen hat, verlieren ihr gesamtes Hab und Gut. Das gesamte Tal ist mit einer stinkenden Schlammschicht bedeckt. Noch immer bedeckt Unrat, den das Wasser mitgerissen hat, die Landschaft.



Martin Dietmaier-Koch vergleicht die Lage vor Ort mit einem Kriegsgebiet. Er berichtet von apathischen Menschen, die zwischen ihrem Hab und Gut sitzen und auf zerstörte Gebäude schauen. In Kirchheim erzählt er von „leeren“ Gesichtern. „Niemand hat mit solchen Wassermassen gerechnet“, sagt Dietmaier-Koch, der auch bei der Freiwilligen Feuerwehr in Spöck engagiert ist. Die Kirchheimer sind schnell beim Organisieren: Die Schwestern aus Ursberg und ein Unternehmer stellen die Transporter, die Feuerwehr gibt einen Stromerzeuger ab, Schaufel, Eimer und Besen werden gesammelt und Verbandszeug, Hygienematerial, Sonnencreme und Moskitospray – alles wird gebraucht. So schnell, wie sich die auf sieben bis neun Meter Höhe geschätzte Monsterwelle gebildet hat, so schnell zeigt sich Petrus von seiner anderen Seite; als die ersten Helfer eintreffen, sticht die Sonne herunter und bringt den verunreinigten Schlamm zum Stinken, Stechmücken brüten als erste.

Wie im Kriegsgebiet

Es gebe zwei Dinge, die hätten sich eingegraben, erzählt Dietmaier-Koch: das Knattern der Hubschrauber, die per Luftbrücke die Eingeschlossenen versorgen und Menschen ausfliegen und eben der Schlamm, der sich in allem festsetzt, sogar Kabelschächte flutet, stinkt und die Reifen großer Schlepper zum Platzen bringt.



Lohnunternehmer hatten kurzerhand die Ernte unterbrochen, um mit ihren Fahrzeugen zu helfen, ehe Bundeswehr und Technisches Hilfswerk übernahmen. Nachdem das kleine Dörfchen Franken verschont ist, kommt die Hilfe der Kirchheimer in Dernau zum Einsatz, hier hilft auch Dietmaier-Koch persönlich mit und dokumentiert seine Arbeit, zeigt vor allem, was sich in einem Jahr alles getan hat. Allerdings nur, wie er betont, durch den Einsatz der Ehrenamtlichen. „Durch diese Helfer ist vor Ort alles erst ins Laufen gekommen“, berichtet er, wobei er auch auf das Versagen der Politiker eingeht. Da ist der Landrat, der sich kurz nach Mitternacht einfach verdrückt hatte, als es im Krisenstab schon hoch hergeht; während die Nachtschicht am Krankenhaus ihre Autos nicht mehr aus der Tiefgarage holen konnte, hatte Jürgen Pföhler seinen Porsche noch rechtzeitig umparken können. Auch die grüne rheinland-pfälzische Umweltministerin Anne Spiegel hatte sich in den Tagen nach der Katastrophe in den Urlaub verabschiedet. Während sie als Bundesfamilienministerin zurücktreten musste, begann der Prozess gegen den Ex-Landrat Pföhler vor einer Woche; seine Nachfolgerin wurde übrigens die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenahr, Cornelia Weigand, die sich in den Tagen nach der Katastrophe durch ihren Einsatz hervorgetan hatte.

Eine vernichtende Analyse

Sowohl ihre Arbeit, als auch die Solidarität der Deutschen, die binnen weniger Tage fast 300 Millionen Euro gespendet hatten, beeindruckt. Und ein neues Wort entsteht: „SolidAHRität“. Auch Martin Dietmaier-Koch erzählt von der Solidarität, von den Privatleuten, ohne die man im Ahrtal noch nicht annähernd soweit wäre. Der Bund half, eher halbherzig, weil man seitens der Politik, insbesondere in Rheinland-Pfalz, keine Fehler zugeben wollte, doch die Menschen packten an. Und in einem Bericht der Zurich-Versicherung, zusammen mit dem Roten Kreuz, dem Institut für angewandte Systemanalyse und der London School of Economics ist vernichtend von „einem unzureichenden Hochwasserverständnis, ungenügenden Maßnahmen zur Risikoreduktion sowie einem untauglichen Frühwarnsystem und einem Mangel an geübten (Kommando)Strukturen im Katastrophenfall“ die Rede.



Noch immer nicht die richtigen Schlüsse gezogen

Punkte, die auch der Theologe und Pädagoge Dietmaier-Koch anspricht. Man habe noch immer nicht die richtigen Schlüsse aus der Katastrophe gezogen, müsse diese endlich aufarbeiten. Das Ahrtal sei eine Art Blaupause für den Katastrophenfall und die habe man in den Sand gesetzt. Es gebe in Deutschland eine Schönwetterpolitik, die in Extremsituationen keine Führung besitze. Enttäuschend, und einer Nation wie Deutschland unwürdig, sei der bundesweite Warntag gewesen, als die Alarmsirenen nicht gingen und wenn man an den Ausfall des Handynetzes im Ahrtal denke und an den digitalen Behördenfunk, könne man sehen, was falsch laufe.



Wie es richtig laufen muss, kann man im Ahrtal besichtigen. Und das ist es auch, wie man den Menschen dort helfen könnte: „Besuchen Sie das Ahrtal. Das ist ein herzliches Völkchen“, sagt Dietmaier-Koch

