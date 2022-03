Ein Löschfahrzeug mit erweitertem Nutzen für Hasberg

Von: Oliver Sommer

Hasberg braucht ein neues Feuerwehrauto. Der Gemeinderat denkt über Synergien mit der Feuerwehr in Ursberg nach. © Sommer

Kirchheim – In einer Sondersitzung hat sich der Kirchheimer Marktrat mit dem Thema Feuerwehr befasst. Während man im Ortsteil Hasberg einen Ersatz für ein über 30 Jahre altes Fahrzeug benötigt, weist das Feuerwehrhaus in Derndorf derartig gravierende Mängel auf, dass man eine Lösung finden muss.

Zur Pflicht einer Kommune gehören das Vorhalten einer Wehr, die im Katastrophenfall oder bei Unglücksfällen technische Hilfe leisten und ein Feuer bekämpfen kann. Für beides sind moderne Feuerwehren gerüstet. Die Beschaffung von Ausrüstung war ein großes Thema im Kirchheimer Gemeinderat. Denn eine der Ortsteilwehren braucht dringend Ersatz für ein altes Tragkraftspritzenfahrzeug. Auf dem MB 308 der Hasberger ist neben Schläuchen und anderem feuerwehrtechnischem Zubehör vor allem die Tragkraftspritze verlastet, mit deren Hilfe Wasser gefördert und Löschwasserleitungen aufgebaut werden können. Um diese Tragkraftspritze auch weiterhin nutzen zu können, brauchen die Hasberger ein neues Fahrzeug, wie Michael Joas den Räten erläuterte.





Muckis statt Servolenkung

Laut Joas brauche man allerdings schon „Muckis“, um das Fahrzeug ohne Servolenkung steuern zu können. Schlimmer aber ist, dass es kaum noch Ersatzteile für den Oldtimer gibt und es sei fraglich, ob das Fahrzeug noch durch die nächste technische Abnahme komme. So habe man intensiv diskutiert und nach Lösungen gesucht, die für Hasberg, aber auch für die Marktgemeinde interessant wären, so Joas, und sei auf das TSF-L, also ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Logistikkomponente gekommen.



Zur Auswahl stehen zwei Varianten: zum einen die kleine Baureihe von MAN mit 7,49 Tonnen, die aus Sicht der Hasberger aber zu wenig variabel ist. Und der Iveco Daily von Iveco, der einer geringeren Achslast ein größeres Ladevolumen vorweisen kann. Man habe sich, erklärte Joas, aus Service-Gründen nicht bei asiatischen Fahrzeugherstellern kundig gemacht. Beide Fahrzeuge haben eine Staffelkabine, die neben dem Maschinisten Platz für fünf Kameraden bietet. Während der MAN einen großen Geräteraum hat, ist die Ausrüstung beim Daily in zwei kleineren Geräteräumen, die in den Kofferaufbau integriert sind, verlastet. Daneben hat der Daily eine Hebebühne, mit deren Hilfe Rollcontainer auf- und abgeladen werden können, in denen zusätzliches Material verstaut werden kann. In den Rollcontainern können gekuppelte B-Schlauchleitungen transportiert und im Fahren verlegt werden, etwa um eine Löschwasserleitung aufzubauen. Das würde, so Joas, reichen, um eine Leitung bis zum Schloss hoch zu verlegen. Aber auch Material für den Hochwasserschutz wie Sandsäcke, medizinische Utensilien oder Material für den Katastrophenschutz könnte in Rollcontainern, wahlweise auch auf Paletten im Frachtraum, transportiert werden. Eine schnelle Hilfe wie bei Ereignissen im Ahrtal vergangenes Jahr wären so möglich, veranschaulichte Joas.



Die Kosten für das Iveco-Fahrgestell betragen inklusive der Doppelkabine knapp über 50.000 Euro, sagte Joas. Dazu komme der Auf- und Ausbau durch eine Spezialfirma, die nicht nur den Koffer mit den Geräteräumen fertigt, sondern auch die Sondersignalanlage auf dem Fahrzeugdach sowie den Funk ins Fahrzeug einbauen wird. Dieser Ausbau kostet weitere rund 127.000 Euro. Dafür aber darf das kleine Feuerwehrfahrzeug mit dem Führerschein der Klasse B gelenkt werden. „Der Bedarf der Feuerwehr wäre da“, sagte Joas. Hinzu komme, dass man das Gerätehaus in Hasberg nicht umbauen müsste, noch nicht einmal ein Absauganlage wird dort benötigt, nachdem die Fahrzeughalle von den Umkleideräumen getrennt ist. Für das neue Fahrzeug spreche auch, dass die Feuerwehr in Ursberg ein baugleiches Fahrzeug benötigt. Kaufen mehrerer Kommunen ein Löschfahrzeug gemeinsam, spendiert der Freistaat mal eben zehn Prozent der Kaufsumme, in Falle von Kirchheim also 17.000 Euro.Man könne alle Gerätschaften aus dem alten Fahrzeug übernehmen, so Joas weiter, wodurch sich der Neupreis für das Fahrzeug nur aus dem Fahrgestell und dem Ausbau zusammensetze, rund 170.000 Euro also. Dazu kommen dann weitere Zuschüsse vom Bezirk und dem Feuerwehrverband, letztlich müssten Feuerwehr und Kommune noch etwa 120- 125.000 Euro stemmen. Zu der Frage, ob man auch ein gebrauchtes Fahrzeug kaufen könnte, erkläre Joas, dass es das Gewünschte so derzeit nicht gebe. Auch die Lieferzeiten beim Fahrgestell lägen derzeit zwischen einem halben und anderthalb Jahren.





Fahrzeug mit Ursberg teilen

Nachdem in Ursberg bereits der Beschluss getroffen wurde, ein solches Fahrzeug zu beschaffen, gibt es einen gewissen zeitlichen Druck, weshalb die Gemeinderäte noch in der Sondersitzung über den Antrag für eine Ersatzbeschaffung abstimmten und einstimmig dafür votierten. So soll die Verwaltung nun beauftragt werden, einen Zuwendungsantrag bei der Regierung von Schwaben zu stellen, die Haushaltsmittel in den Finanzplan dieses und der kommenden Jahre einzustellen und die interkommunale Zusammenarbeit sowie die gemeinsame Vergabe zu prüfen.