Einzelfallentscheidung

Ein Treffen mit dem Unterallgäuer Biberberater: Warum der Biber fasziniert und Landwirte verärgert

Von: Melanie Springer-Restle

Hier zu sehen ist ein junger Biber, der sich genüsslich einen Fichtenzweig einverleibt. Normalerweise hält sich der Biber tagsüber in seinem Bau auf, da er nacht- und dämmerungsaktiv ist. © Pfeiffer

Unterallgäu – Am 7. April ist der internationale Tag der Biber. Da der nagende „Landschaftsarchitekt“ unter Förstern, Landwirten und Waldbesitzern sehr umstritten ist, traf sich der Wochen KURIER mit dem erfahrenen Biberberater Ernst Pfeiffer, um über Grenzen und Möglichkeiten des Naturschutzes zu sprechen, unter dem der Biber steht.

Nachdem der Biber im 20. Jahrhundert durch Bejagung fast ausgerottet wurde, unterliegt er mittlerweile als größtes europäisches Nagetier dem Bundesnaturschutzgesetz. Durch weitgreifende Schutzmaßnahmen und Auswilderungen haben sich die Bestände wieder erholt und der Nager lebt vorwiegend in langsam fließenden oder stehenden Gewässern, an deren Ufern er ausreichend Gehölze findet, mit denen er die Landschaft gestaltet.

Schaffung von Lebensraum versus Flurschäden

Er bringt ganze Bäume zum Umstürzen, baut Burgen und Dämme, die Bäche aufstauen und für Überflutungen in der näheren Umgebung sorgen können. Für viele Pflanzen und Tiere entsteht so ein wichtiger Lebensraum. Amphibien, Libellen, Vögel und Fische siedeln sich an und der Biber trägt somit einen großen Beitrag zur Biodiversität bei, also zur Fülle unterschiedlicher Lebensarten in einem bestimmten Landschaftsraum. Während Naturschützern das Herz aufgeht, klagen Landwirte über Flurschäden, die ihnen der Biber beschert. Und genau an dieser Stelle kommt der Biberberater ins Spiel. Er versucht, zwischen den Interessen des Naturschutzes und der etwaig Geschädigten zu vermitteln. Landwirtschaftliche Flächen werden nicht nur überflutet, sondern auch untergraben. So kann es schon mal zum Achsenbruch kommen, wenn ein landwirtschaftliches Fahrzeug unvermittelt in einem Loch versinkt. Der Biber legt sich gern ein unterirdisches Tunnelsystem an. So kann er den Aktionsradius rund um seine Burg, in der er lebt, ungesehen erweitern, kann ausströmen, ohne den direkten Zugang zum Wasser zu verlieren. An den Ausstiegsstellen entstehen riesige Löcher, die den Landwirten zum Verhängnis werden können.



Sobald ein Grundstücksbesitzer einen Schaden feststellt, meldet er diesen der Unteren Naturschutzbehörde. Diese wiederum schaltet den zuständigen Biberberater ein, der sich bei einem Vor-Ort-Termin ein Bild vom Schaden macht und seine Einschätzung dazu abgibt.

Ernst Pfeiffer steht vor einer Burg samt Biberdamm. Beides hat der Landschaftsarchitekt in der Roth bei Boos gebaut. © Springer-Restle

Einzelfallentscheidung

„Das ist immer eine Einzelfall­entscheidung“, berichtet Pfeiffer. Eine Pauschalentschädigung gibt es nicht. So wird beispielsweise auch abgewogen, ob der Schaden für den Geschädigten existenzgefährdend ist oder nicht. Die Ausgleichssumme hängt von unterschiedlichen Bewertungsfaktoren ab. Die Schäden werden gesammelt und am Ende des Jahres erfolgt eine Ausgleichszahlung aus dem eigens dafür eingerichteten Biberfonds.



Wenn die Schäden ein verträgliches Maß übersteigen und sämtliche Präventivmaßnahmen (wie zum Beispiel das Einzäunen von Bäumen) keine Wirkung zeigen, kann der Geschädigte eine sogenannte Abfanggenehmigung bei der Unteren Naturschutzbehörde beantragen. In Bayern darf der Biber zwischen dem 1. September und 15. März abgefangen werden. Das Landratsamt stellt hierfür auch kostenlose Fallen zur Verfügung, so Pfeiffer. „Aber das ist nicht so einfach – der Biber ist auch nicht blöd“, sagt der Experte. Der Fallenaufsteller, in der Regel der zuständige Jäger, verpflichtet sich zudem, die Falle zweimal täglich zu kontrollieren. In Einzelfällen dürfen Biber auch erlegt werden. Pfeiffer ist stets bemüht, den Geschädigten auch die Lebensweise der Biber nahezubringen und eine gütliche Lösung zu finden. Der Dialog mit den Menschen ist es, was der 67-Jährige an seinem Amt liebt – und den Biber natürlich auch.

Der Biber im Unterallgäu

Nach Auskunft der Unteren Naturschutzbehörde ist der Biber im gesamten Landkreis verbreitet und zwar flächendeckend. Spezielle Biberreservate gibt es nicht. Im Unterallgäu gibt es jedoch rund 200 Biberreviere, in denen circa 800 Tiere leben. In den vergangenen drei Jahren wurden der Unteren Naturschutzbehörde insgesamt 63 anerkennungsfähige Schadensfälle mit einer Gesamtsumme von rund 31.000 Euro gemeldet. Hiervon erhielten die Geschädigten einen Ausgleich aus dem Biberschadenfonds des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbrauchschutz von 67,5 Prozent (2019) beziehungsweise 73,7 Prozent (2020). Die Ausgleichsquote für die Schäden aus dem vergangenen Jahr steht noch nicht fest. Sie hängt von der Gesamtsumme der für Bayern gemeldeten Schadenssumme ab, da der Erstattungsbetrag bayernweit auf insgesamt 650.000 Euro gedeckelt ist.



Für den Erhalt von Biberlebensräumen kann für die entgangene forstliche Nutzung und für die Veränderung der Standortverhältnisse auf den vom Biber überstauten und vernässten Bereichen eine Förderung aus dem Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm Wald beantragt werden. Die Zuschüsse bewegen sich in einer Größenordnung von einigen hundert Euro pro Jahr.



„Ein Bauingenieur par excellence!“

Was Ernst Pfeiffer an Bibern besonders fasziniert, ist das vorausplanende Handeln. Da der Biber die Rinde von Bäumen aller Art frisst, fragt sich der Laie zunächst, warum der Nager nicht einfach den nächsten Baum anknabbert statt den ganzen Baum zum Fallen zu bringen. Doch wenn der Baum erst liegt, kann der Biber sich über die feinen Äste der Baumkrone hermachen und zusätzlich darauf spekulieren, dass der Baum erneut austreibt. Die frischen Triebe sind ein besonderer Leckerbissen. Im Winter legt sich der Biber Fraßflöße an. Er sammelt Zweige und Äste und verbaut diese zu einem Floß, das er am Boden des Gewässers befestigt, damit es nicht davontreiben kann. So kann der Nager bei einem Hüngerchen aus seiner Burg schwimmen und sich unterirdisch einen Zweig lösen und verzehren. Selbst, wenn das Gewässer an der Oberfläche gefroren ist, hat der Biber von unten Zugang zu seinem Wintervorrat. „Der Biber ist ein Bauingenieur par excellence“, sagt Pfeiffer abschließend und schmunzelt verschmitzt.