Durchgangsverkehr war ausschlaggebend

Ein weiterer Meilenstein für die Ortsumfahrung Hausen

Von: Melanie Springer-Restle

Auch ein Teil des Radweges soll im Rahmen der Ortsumfahrung verlegt werden. Ausschlaggebend hierfür war auch der sichere Schulweg von Hausen nach Pfaffenhausen. © Skizze: Staatl. Bauamt Kempten

Hausen – Was lange währt, wird endlich gut: Die Hausener haben Grund zum Aufatmen, denn endlich läuft das Planfeststellungsverfahren zur lang ersehnten Ortsumfahrung. In der jüngsten Kreisausschusssitzung nahm der Landkreis die Straßenplanung des Staatlichen Bauamts Kempten zur Kenntnis. Und ein besonderes „Geschenk“ gab es obendrein.

Thomas Hanrieder vom Staatlichen Bauamt in Kempten sorgte zu Anfang seiner Ausführungen für einen Lacher. „Der Landkreis bekommt vom Bund ein Stück Straße geschenkt“, sagte er scherzhaft. Damit meinte er den Teil der B16, der derzeit noch durch Hausen führt und in Besitz des Bundes ist. Konkret geht es dabei um die Strecke ab der Einmündung der Kreisstraße MN2 in der Ortsdurchfahrt Hausen bis zum Kreisverkehrsplatz nordwestlich von Hausen. Sobald die Ortsumfahrung realisiert wird, geht das besagte Stück Straße in den Besitz des Landkreises über und wird von der Bundesstraße zur Kreisstraße.

Freilich war sowohl dem Landrat als auch den Räten klar, dass dieses besondere Geschenk einer gewissen Pflege bedarf, die für den Landkreis nicht ganz billig sein wird. Dennoch freuten sich die Räte für die Hausener Bürger, die mehr als ein halbes Jahrhundert für ihre Ostumgehung gekämpft haben. Und eine Brücke gibt es für den Landkreis auch noch als Zuckerl oben drauf. Die 8,10 Meter lange Plattenbrücke erstreckt sich über die östliche Mindel und ist in einem guten Zustand. Die Experten gehen davon aus, dass die nächsten Jahrzehnte nicht mit kostspieligen Wartungsarbeiten zu rechnen ist. Landrat Eder verwies an dieser Stelle auch auf das geringere Verkehrsaufkommen, was der Brücke zusätzlich eine längere Lebensdauer bescheren werde.



Durchgangsverkehr war ausschlaggebend

Laut Hanrieder war der massive Durchgangsverkehr der zentrale Auslöser für die positive Entscheidung des Bundes. Hier habe auch MdL Franz Josef Pschierer hervorragende Vorarbeit geleistet, so Hanrieder.



Die geplante Ortsumfahrung beginnt auf Höhe der Fischzucht im Süden von Hausen und endet am bereits gebauten Kreisverkehr (Nordumfahrung Hausen der St 2026). Die bisher plangleiche Querung der Bahnstrecke Günzburg – Mindelheim wird bereinigt und das untergeordnete Straßennetz wird größtenteils von der B16 entkoppelt. am Bauanfang wird im Zuge der Maßnahme ein weiterer Kreisverkehr entstehen. Zur planfreien Querung der DB-Linie und der Gemeindeverbindungsstraße Hausen - Heinzenhof sind zwei Brückenbauwerke projektiert. Zwei weitere Brückenbauwerke dienen der Querung der östlichen Mindel und des Schaucherbachs. Die Planung sieht ferner vor, die bestehenden öffentlichen Feld- und Waldwege und den Verlauf des Mindeltal-Radwegs in diesem Bereich an die neue Situation anzupassen bzw. zu verbessern.



Besonderer Fokus auf Radwegsystem

Insgesamt werde es vier Berührungspunkte mit der deutschen Bahn geben. Drei bereits bestehende würden angepasst und ein neuer Bahnübergang müsse gebaut werden. Eine besondere Herausforderung stellte das Radwegsystem dar. Der Naturschutz habe der Behörde vorgeworfen, sie würde zu viele Radwege bauen. Ein besonderes Augenmerk lag darauf, den neuen Radweg von Hausen nach Pfaffenhausen entsprechend sicher für die Schüler zu gestalten.



Auch seitens der Landwirtschaft kam Kritik. „Aus Sicht der Landwirtschaft ist das ein Verbrechen! – Das mussten wir uns oft anhören“, berichtet Hanrieder. Nach dem Planfeststellungsverfahren werde man sich um die landwirtschaftlichen Flächen kümmern.



Hierzu konnte sich Margot Walser (CSU) nicht verkneifen, auf den massiven Flächenfraß in der Landwirtschaft zu verweisen. Sie gönne den Hausenern die Umgehungsstraße, doch als Landwirtin täten ihr die Eingriffe in die Landwirtschaft weh. Schließlich war der Weizen noch nie so teuer wie jetzt und durch den Ukraine-Krieg sei auch Europas Kornkammer betroffen. „Die Nahrungsmittelkette reißt irgendwann ab“, verdeutlichte sie. Roland Ahne (SPD) hielt dem entgegen, dass es zwar zwei Interessenvertreter gebe, die Bewohner und die Landwirte. In seinen Augen habe der Menschenschutz jedoch eine klare Priorität.

Daniel Pflügl (Grüne) ließ sich indes die Umlegung und die komplex anmutenden Streckengestaltung des neuen Radwegs nochmals erklären. Die Ausführungen von Bauamt. Auch die Ausgleichsflächen für die geopferten, landwirtschaftlichen Flächen ließ sich der Grüne Kreisrat zeigen. Laut Hanrieder gibt es diverse Ausgleichsflächen, unter anderem wird ein Teilstreifen hin zur Mindel aus der landwirtschaftlichen Nutzung herausgelöst und der Natur zur Verfügung gestellt, die sich alsdann zur Mindel in ausbreiten kann. Dann werde circa drei Kilometer hinter Hausen ein naturschutzfachlicher Ausgleich seitens des Bauamtes betrieben. Die Flächen seien bereits in Besitz des Bundes. Auch hier werden mit jedem weiteren Bauvorhaben, das einen Ausgleich fordere, landwirtschaftlich genutzte Flächen peu a peu in Ausgleichsflächen umgewandelt.



Die Räte nahmen schließlich die vorgestellte Straßenplanung zur Ortsumfahrung Hausen zur Kenntnis und akzeptierten das „Geschenk“ des Bundes: Sie stimmten der Abstufung von der Bundesstraße zur Kreisstraße zu. Hanrieder hofft, dass die Hauptbautätigkeiten im Jahr 2024 verrichtet werden können und die Ortsumfahrung dann 2025 fertig sein wird.