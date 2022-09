Einbruch in Kirchheimer Tankstelle und Autohaus: 23.000 Euro Schaden

Teilen

Die Polizei ermittelt in Kirchheim wegen Diebstahls in einem Autohaus und einer Tankstelle. © wk

Kirchheim - Schweren Schaden haben Einbrecher in Kirchheim angerichtet: Sie drangen am frühen Freitagmorgen zunächst in eine Tankstelle ein und von dort aus in ein angrenzendes Autohaus. Dort fehlt nun ein MINI. Der Beuteschaden beträgt in Summe rund 23.000 Euro.

Laut Polizei waren die Täter zu zweit unterwegs. Zunächst sollen sie am Freitagmorgen gewaltsam in eine Tankstelle an der Kirchheimer Hauptstraße eingedrungen sein. Dort klauten sie zunächst mehrere Tabakprodukte.

Über die Tankstelle bahnten sich die beiden Einbrecher anschließend den Weg in das direkt angrenzende Autohaus. Dort entwendeten sie neben Fahrzeugteilen und Werkzeugen einen MINI (Baujahr 2014). Besonders bitter. Noch diese Woche hätte der Mini verkauft werden sollen.

Als die Unbekannten den MINI klauten, waren an diesem keine Autokennzeichen angebracht. Um dafür zu sorgen, dass das geklaute Auto auf der Straße nicht auffällt, klauten die Täter etwa 300 Meter vom Autohaus entfernt die Kennzeichen von einem geparkten Auto (Kennzeichen „MN“, mehr teilt die Polizei nicht mit).

Der Beuteschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Kripo Memmingen auf rund 23.000 Euro. Außerdem richteten die Täter laut Kripo einen nicht unerheblichen Sachschaden an. Mögliche Zeugen werden nun gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen unter Tel. 08331/1000 zu melden.