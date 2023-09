Entenrennen Bad Wörishofen: Enten ließen sich heuer viel Zeit

Von: Oliver Sommer

Teilen

Auch heuer traten die gelben Quietscheenten wieder gegeneinander an. © Oliver Sommer

Bad Wörishofen – Inzwischen im sechsten Jahr traten auch heuer über 3.000 gelbe Quietscheenten an, um im Wörthbach die Schnellste zu küren.

Auch heuer war es wieder ein tolles Bild, als die Entchen sich gemeinsam aber durchnummeriert in den Wörthbach stürzten. Umgehend formierte sich der bekannte Pulk. Diesmal brauchten die Rennentchen aber länger als gewöhnlich, es dauerte über 20 Minuten, ehe Unruhe im Zielraum aufkam und die ersten in Sicht kamen. In dichten Trauben schwammen die Quietscheenten im Wörthbach, wo sie auf Höhe der Baustelle Kreuzer-Areal schließlich im Ziel waren und abgefischt wurden.



Schließlich hatte die Nummer 2.921 die Nase oder vielmehr den Schnabel vorn. Der oder die Besitzerin der Rennlizenz für dieses Plastiktierchen darf sich über einen Aufenthalt in Guggis Emporeon in Germarigen freuen. Auf den zweiten Platz kam die Nummer 974 (ein Alpenrundflug für drei Personen) und Dritter wurde die Nummer 1.338, die ihrem Besitzer damit ein Ford E Mach-Wochenende beschert. Alle weiteren Gewinner sind unter bad-woerishofen.rotary.de/#Neues zu finden.

Besuchen Sie den Wochen KURIER auch auf Facebook!