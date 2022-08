Entenrennen in Bad Wörishofen: Ab sofort gibt´s Rennlizenzen

Am 4. September findet in Bad Wörishofen wieder das traditionelle Entenrennen des Rotary Club Bad Wörishofen statt. Der Reinerlös kommt wohltätigen Vereinen und Institutionen zugute. © Oliver Sommer

Bad Wörishofen – Am Sonntag, 4. September, ist es wieder so weit: Der Bad Wörishofer Wörthbach wird streckenweise zu einem gelben Meer aus Plastikenten, die der Rotary Club wieder ins Rennen schickt. Der Erlös kommt auch heuer ganz im Sinne der Tradition Vereinen und wohltätigen Institutionen zugute.

Um 15 Uhr werden wieder über 3.000 gelbe Quietschenten beim Guggerhaus an der Bachstraße mit einem Schaufelbagger ins Wasser gelassen. Der neue Präsident des Wörishofer Rotary Clubs Dr. Michael Blessing und sein Team hoffen, dass der Wörthbach über ausreichend Wasser für die Aktion verfügen wird.

Auch dieses Jahr wird der Rein­erlös an Vereine und wohltätige Institutionen in der Region verteilt. So gehen Gelder an die Tafel in Bad Wörishofen sowie an Kinder- und Jugendprojekte und heimische Vereine. Dass der Allgäu-Schwaben-Wünschewagen diesmal berücksichtigt wird, ist ein besonderes Anliegen von ­Michael Blessing. Sterbenskranken Menschen wird damit ein letzter Wunsch erfüllt.

Bei folgenden Anlaufstellen können die Startlizenzen ab sofort erworben werden:

• Sparkasse Bad Wörishofen, Kaufbeurerstraße 5

• Barth Wohnkultur, Kneipp­straße 13

• Jäckle Automobile, Kirchdorferstraße 80

• Landmarkt Stockheim, Dorfstraße 39

• Zahnarztpraxis Dr. Kienle, Bgm-Stöcklestraße 4

• Hubertusapotheke, Hauptstr. 30

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren. Es sind wieder viele attraktive Preise im Wert von rund 10.000 Euro zu gewinnen, darunter Wochenend-Aufenthalte in „Guggis Alm“ in Warmisried mit Übernachtung und Halbpension für zwei Personen im Kurhotel Edelweiß, Gutscheine in der Cocktailbar Sonne, Gutscheine in der Hubertus und Eichwald Apotheke, Sachpreise, viele Geldpreise, und natürlich jede Menge Trostpreise.

Wenn dann die gelbe Schar im Wörthbach zum Schwimmen anfängt, heißt es sich auf den Weg zu machen und die Verfolgung auf der Kurpromenade aufzunehmen. Am Kurtheater ist Ziel­einlauf und in einem Trichter gefangen werden die Nummern der Enten festgestellt und registriert. Je nach Wassergeschwindigkeit des Wörthbachs dauert dies ungefähr eine halbe Stunde. Ab circa 16.15 Uhr ist dann am Stand des Rotary Clubs am Kurhaus die Preisverleihung.



Wer nicht vor Ort ist, kann seinen Preis noch bis 31. Dezember dieses Jahres im Autohaus Jäckle in Bad Wörishofen abholen.