Begegnungen

Entlastung in der Seniorenpflege: Freude über vier neue Ordensfrauen in Mindelheim

Von: Klaus D. Treude

Bei der Begrüßung der Ordensfrauen in Mindelheim (v. links): Sr. Remigius, Regionaloberin Sr. Rosecarmel, Sr. Eunice, Bischof Dr. Bertram Meier, Oberin Sr. Mary Anne, Dekan Andreas Straub, Sr. Elvira und Diakon Richard Reißner. © Treude

Mindelheim – Die Ordensgemeinschaft der Daughters of Mary Mother of Mercy (DMMM) aus Nigeria wird – zunächst mit vier Ordensfrauen – eine Niederlassung in Mindelheim errichten. Die Stiftung zum Heiligen Kreuz unterstützt und begleitet dieses Vorhaben, um das Ordensleben in Mindelheim nachhaltig zu fördern und zu stärken. Die Ordensfrauen werden zunächst in Räumen im ehemaligen Internat der Congregatio Jesu (CJ) wohnen, die der Orden von der Wohnungsgenossenschaft Mindelheim mietet. Eingesetzt werden die Schwestern als Pflegekräfte im Mindelheimer Caritas-Seniorenzentrum St. Georg.

Mit einem sehr feierlichen, aber auch herzlich-fröhlichen Begrüßungsgottesdienst in der ehemaligen Klosterkirche der CJ hieß auch der Augsburger Bischof Dr. Bertram Meier die Schwestern herzlich willkommen. Der Mindelheimer Stadtpfarrer, Dekan Andreas Straub, hatte sie vor wenigen Tagen bereits in einem festlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Stephan vorgestellt. „Ein ganz großes Netzwerk“, so der Dekan bei der Begrüßung der Gottesdienstteilnehmer, „hat mitgeholfen, dass wir die Schwestern heute in Mindelheim begrüßen dürfen.“ Viele zu diesem Netzwerk zählende Ehrengäste aus Diözese, Ordensgemeinschaften, politischem Leben, Caritas/CAB und Wohnungsgenossenschaft begrüßte er als Ehrengäste. Einen besonderen Gruß entbot er der ehemaligen Oberin des Konvents, Schwester Esther Mayr, CJ, und der aus Rom angereisten Regionaloberin der DMMM, Schwester Rosecarmel.



Er freue sich, so der Bischof, „dass sich die Türen von Herz Jesu geöffnet haben“, um die Messe zu feiern. Dieser Raum solle wieder mit geistlichem Leben erfüllt werden. Für ihn sei die Ankunft der Ordensfrauen Neuland, weshalb er persönlich zur Begrüßung nach Mindelheim gekommen sei. „Welcome!“ rief er ihnen zu, „Sie sind wirklich willkommen in unserer Diözese Augsburg.“



Er freue sich, dass die Schwestern freudig den Weg von einem anderen Kontinent aus auf sich genommen hätten und dankte Dekan Straub, Domvikar Andreas Miesen (Vorsitzender des Stiftungsrats der Stiftung zum Heiligen Kreuz) und seinem langjährigen Glaubensbruder Pater Dr. Polykarp Ibekwe, die sie durch ihren engagierten Einsatz nach Mindelheim geholt hatten.



„Glaube hat immer mit Bewegung zu tun“, so der Bischof. Wer glaube, könne nicht sitzen bleiben, sich nicht ausruhen: „Der oder die Glaubende ist ein Mensch in Bewegung, im Aufbruch.“ Das sei der erste von vier Glaubenswünschen, die er den Schwestern – aufbauend auf dem Predigttext vom Besuch der schwangeren Gottesmutter Maria bei der ebenfalls schwangeren Elisabeth – mitgeben wolle.

Begegnungen

Ein weiterer Wunsch sei wichtig: Der nach Begegnung, dem miteinander vertraut sein. Er wünsche den neuen Ordensfrauen echte, tiefe Begegnungen mit der Geschichte der Stadt Mindelheim und ihren Menschen. Sie seien aber auch herzlich eingeladen, Kontakte mit den Einrichtungen der Diözese zu pflegen. Es sei ein gegenseitiges Geben und Nehmen. „Wir können auch von euch, liebe Schwestern, so viel empfangen und erwarten“, so der Bischof mit Blick auf die Begegnungen im Glauben.



Dann sei da der Wunsch nach Glaubensgesprächen. Gespräche mit Tiefgang miteinander als Gemeinschaft und untereinander. Keine Gespräche, wie sie oft typisch seien für unsere Zeit. Gespräche, in denen es oft nur um Formen und Floskeln gehe. „Oft streiten wir uns nur um Strukturen und Rechtsfragen. Wichtig aber ist in den Gesprächen der Tiefgang. Ein warmes Herz. Mercy. Barmherzigkeit.“ Die Schwestern forderte er auf, sich an ihrer neuen Wirkungsstätte im Seniorenzentrum St. Georg nicht allein als Fachkräfte zu sehen, sondern dort auch ihren Glauben einzubringen.



Auch als Weltkirchenbeauftragter, also „Außenminister“ der Deutschen Bischofskonferenz, zolle er den Schwestern großen Respekt für ihr trotz aller Schwierigkeiten mutiges Statement für ihren Glauben in ihrem Heimatland. Dieses Glaubensbekenntnis wolle er den Schwestern als vierten Wunsch mit auf den Weg geben.



Nach den Fürbitten zog afrikanische Fröhlichkeit in das Gotteshaus ein. Singend und auf landestypischen Instrumenten musizierend überbrachten die Schwestern Früchte aus ihrer Heimat, die der Bischof gern entgegennahm.



Den Willkommenswünschen schloss sich Mindelheims Bürgermeister Dr. Stephan Winter „im Namen aller 16.235 Mindelheimerinnen und Mindelheimer“ an. Dieser Tag sei ein wunderschöner Tag im Advent 2022, „denn Sie kommen in unserer Stadt an.“ Mindelheim sei seit Jahrhunderten eine Stadt der Orden, die Orden damit Teil der Stadtgeschichte. Diese hätten die Stadt geprägt und er freue sich, dass das Ordensleben in Mindelheim mit den Schwestern wieder neuen Auftrieb erhielte. Die Glaubenswelt in der Stadt werde um einen „bunten Baustein“ größer.



Sicher werde man in den Mindelheimer Kirchen künftig auch ganz andere, neue Lieder hören, so Winter. Er freue sich aber auch, dass das karitative, soziale Leben in Mindelheim gestärkt werde. Man sei um jede Kraft froh, die die Lage bei den Mangelberufen in der Pflege entspannten. Er freue sich auch, dass nach der Übernahme des Klosters durch die Wohnungsgenossenschaft Mindelheim im Jahre 2019 zumindest vorübergehend wieder klösterliches Leben in dem ohnehin sehr lebhaften Haus einziehen werde.

Offene Türen

Brigitta Hofmann von der CAB (Caritas Augsburg Betriebsträger GmbH) griff in ihrem Grußwort Dekan Straubs Aussage von den von Anfang an offenen Türen bei Caritas und CAB auf und öffnete ihre Arme weit für die neuen Schwestern. Sie sei sowohl dafür dankbar, dass mit deren Einsatz ein Mangel in der Pflege gelindert werde, als auch dafür, dass man künftig im Seniorenzentrum mehr christliches Profil – dann mit zwei Ordensgemeinschaften – leben könne.



Pater Polykarp unterstrich die guten Beziehungen seines Ordens zur Diözese Augsburg und gab seiner Freude Ausdruck, dass die Bemühungen um die neuen Ordensfrauen von Erfolg gekrönt wurden.



Dekan Straub überreichte Regionaloberin Rosecarmel den Schlüssel des Klosters, dessen Original 2019 einer Marienfigur in der Klosterkirche anvertraut worden war. Als zusätzliche Willkommensgeschenke übergab der Stadtpfarrer noch einen überdimensionierten Schlüssel aus Hefeteig und einen deutsch-schwäbischen Sprachführer. Er versicherte den Ordensfrauen: „Unsere Pfarreiengemeinschaft ist stets offen für Sie!“ – Nette Geste: Auch der Bischof durfte sich über ein Gebäckstück freuen. Ihm überreichte der Dekan einen gebackenen Bischofsstab.



„Wir werden unser Bestes geben“, versicherte die Regional­oberin stellvertretend für die Ordensfrauen. „Wir wollen den Menschen ein bisschen helfen.“ Sie bedankte sich für die große Hilfe und Unterstützung, die man bisher erhalten habe. Mit viel Humor („Wir sind keine Versuchskaninchen oder Exoten!“) schilderte sie die Geschichte des Zuzugs der Schwestern aus ihrer Sicht.



Dem Gottesdienst schloss sich die Segnung der neuen Räume durch Bischof Dr. Bertram Meier an.

