PV auf allen Dächern

Eppishausen – Im Rahmen seines Ortsbesuchs in Eppishausen hat sich Landtagsabgeordneter Franz Josef Pschierer (CSU) letzte Woche mit Bürgermeisterin Susanne Nieberle ausgetauscht. Unter anderem ging es um die Themen Landwirtschaft und Photovoltaik.

Nur knapp 2.000 Einwohner zählt die Gemeinde. Dennoch ist sie ganz offiziell geographischer Mittelpunkt von Schwaben, wie die bayerische Vermessungsverwaltung herausgefunden hatte. Seit 2014 befindet sich in der Ortsmitte ein Gedenkstein, der den genauen Punkt markiert.

Der Stein war trotz seiner Bedeutung aber nur eine Rand­anekdote beim Besuch Pschierers: „Es gilt einiges an persönlichen Begegnungen nachzuholen, jetzt wo es die Lage der Corona-Pandemie wieder zulässt,“ sagte der Landtagsabgeordnete, der in Eppishausen seine Reihe von Gemeinde-Besuchen fortsetzte. Bürgermeisterin Nieberle informierte ihn über aktuelle Vorhaben und gab dem Landespolitiker einiges an Wünschen mit.



Bei einer Besichtigung vor Ort schauten sich Beide den Stand der momentanen Umbauarbeiten im gemeindeeigenen Kindergarten an: Hier ist im nächsten Jahr ein Anbau für die Erweiterung der Krippe geplant. „Eine großzügige Förderung durch den Freistaat wäre schön,“ findet Susanne Nieberle. Auch für den zeitnah vorgesehen Bau eines Mehrzweckraums neben dem Feuerwehrhaus und der Errichtung eines neuen Feuerwehrgebäudes – vorgesehene Fertigstellung zum 150-jährigen Jubiläum der Feuerwehr 2024 – hofft die Gemeinde auf staatliche Unterstützung.



Die Sorgen und Nöte der heimischen Bauern kamen bei der Besichtigung des landwirtschaftlichen Betriebes von Anton Böck zur Sprache. 2014 hatte er den Hof von seinem Vater übernommen – mit damals 100 Rindern. Heute stehen 150 Kühe mit Weidehaltung im Stall des konventionell bewirtschafteten 85 Hektar großen Betriebs, dazu kommen etwa 210 Stück Jungvieh. „Dass der Milchpreis konstant über 50 Cent pro Liter bleibt“, wünscht sich Böck. Er wies zudem darauf hin, dass die überarbeitete, aktuell gültige Düngeverordnung den Landwirten unnötige Kosten und Probleme bereite. Wie sehr der Strukturwandel in der Landwirtschaft auch Eppishausen betrifft, zeigt sich an einer Zahl: Mitte der 1950er Jahre gab es im Dorf 80 Milchlieferbetriebe, 2022 sind es nur noch sechs.

PV auf allen Dächern

Zusammen mit den Ortsteilen Haselbach und Mörgen sowie zahlreichen Weilern ist die Gemeinde Eppishausen besonders stolz auf die Nutzung nachhaltiger Energien. „Auf allen kommunalen Gebäuden befinden sich PV-Anlagen,“ informierte die Bürgermeisterin. „Hinzu kommen Freiflächen mit Solarmodulen“. Für die Zukunft ist die Versorgung von privaten und kommunalen Häuser mit Fernwärme angedacht, die in einer Hackschnitzelanlage erzeugt wird. Und auch digital ist man in Eppishausen für die Zukunft gerüstet: „Jedes Haus in der Gemeinde kann über einen Glasfaseranschluss verfügen,“ sagte Bürgermeisterin Nieberle.

