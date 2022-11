Erfolgskonzept „Glückswege“: Warum eine Unterallgäuer Gemeinde dennoch aussteigt

Das Projekt der 14 Glückswege im Unterallgäu soll weiter vorangebracht werden

Von Melanie Springer-Restle schließen

Unterallgäu – Die insgesamt 14 Glückswege, die mit 187 Kilometern über den Landkreis verteilt sind, dienen nicht nur als touristisches Aushängeschild für die Wander- und Radwegregion Unterallgäu. Auch die Bürger des Landkreises nutzen die Glückswege als attraktives Naherholungsangebot. Da die staatliche Förderung (LEADER) nun ausläuft, sollen der Landkreis und die kooperierenden Gemeinden den Fortgang des Projektes künftig finanziell sichern. Eine Gemeinde sieht hierfür allerdings keine Notwendigkeit, was bei den Kreisräten am Montag auf Unverständnis stieß.

Im jüngsten Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus skizzierte Tobias Klöck, Leiter für Freizeit und Tourismus, wichtige Meilensteine, die zum Erfolg des Gesamtkonzeptes der Glückswege beitragen. So hat jeder der 14 Wege (davon elf Wander- und drei Radwege) eine Erkennungsstele mit Infotafel am Start jeder Runde sowie eine entsprechende Beschilderung entlang der Wege. Hinzugekommen sind eine Karte mit Begleitheft, eine Internetseite, ein Imagefilm für das Gesamtprojekt sowie professionelles Fotomaterial.



Unterallgäu als Erlebnisraum

Mit den Glückswegen wird das Unterallgäu zum Erlebnisraum, wobei Sebastian Kneipp als touristisches Alleinstellungsmerkmal des Unterallgäus den roten Faden bildet. Ortsspezifische Besonderheiten der Partnergemeinden sorgen hingegen für Abwechslung und geben der jeweiligen Gemeinde die Gelegenheit, sich individuell zu repräsentieren. So erfahren Besucher in Buxheim beispielsweise etwas über die Kartäuser Mönche, in Kirchheim und Pfaffenhausen steht der Storch im Vordergrund. Alle anderen Wege zeichnen sich ebenso durch ein erlebbares Grundthema aus, das mit verschiedenen Erlebnisstationen entlang des Weges unterstrichen wird. Zudem gibt es seit Kurzem auch kostenlose Audioguides zu den Glückswegen über die App Hearonymus.



Was Klöck besonders freut: Viele Partnergemeinden haben im Rahmen des Glückswege-Projektes ausgewiesene Plätze gestaltet und in Erlebnissstationen verwandelt. Als gelungenes Beispiel nennt Klöck den Wassererlebnispfad in Kettershausen oder die Attraktivierung des Wasenmoos in Erkheim. Die große Schaukel mit Alpenblick in Bad Grönenbach sei ein beliebtes Motiv für Familienfotos oder den eigenen Instagram-Kanal, so Klöck.



Nicht nur der Landkreis profitiert von dem erlebnisorientierten Wander- und Radwegnetz.Durch die Glückswege haben auch die kooperierenden Gemeinden die Möglichkeit, so Klöck, mit kleinem finanziellen Aufwand auf sich aufmerksam zu machen und so auch Touristen in ihre Breitengrade zu locken, die wiederum den lokalen Handel und das Gastgewerbe stärken.

Einfach aussteigen?

Für kollektives Unverständnis sorgte an dieser Stelle die Gemeinde Kronburg, deren Gemeinderat jüngst entschied, die Beitragszahlungen zur Unterstützung des Glückswege-Projekt fortan einzustellen. Die Begründung: „Wir kümmern uns jetzt selbst um unseren Glücksweg.“ Ein Raunen ging durch die Reihen der Kreisräte. Anges Schragl (FW) wollte wissen, ob dann bei aussteigenden Gemeinden auch die Schilder wieder abmontiert werden. Dazu Landrat Alex Eder: „Ein Rückbau wäre übertrieben. Aber alles, was in Zukunft läuft, werden wir nicht mitfinanzieren. Dann gibt es zur Not nur noch 13 und keine 14 Glückswege mehr.“ Eder bedaure Kronburgs Entscheidung sehr und sprach sich dafür aus, das Projekt der Glückswege weiter finanziell zu unterstützen, um „den Pflock etwas weiter in die Erde zu hauen, bis er stabil steht“, veranschaulichte Eder mit einer passenden Metapher.



Sandra Neubauer (Grüne) wollte indes wissen, wie es sich mit Gemeinden verhält, die als Neulinge beim Glückswege-Netz mitmachen wollen. Grundsätzlich, so Klöck, könne jede Gemeinde auf den Zug aufspringen, müsse aber die harte Infrastruktur (Schilder & Co.) selbst finanzieren. Auch für die Gemeinde Kronburg seien die Türen noch nicht ganz zu, da die neuen Broschüren noch nicht gedruckt seien.



Die Maßnahmen zur Festigung des Glückswege-Projektes (inklusive Werbung, Weiterentwicklung, Neuauflage der Servicehefte und Wartung) würde den Landkreis für die nächsten drei Jahre 210.000 Euro kosten, wovon die Hälfte seitens der Partner-Gemeinden gestemmt werden soll. Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.