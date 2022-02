Ermittlung wegen Schleusung: Fünf Männer fliegen in Türkheim auf

Fünf Migranten, die mutmaßlich nach Deutschland geschleust wurden, sind am Samstag in Türkheim aufgeflogen.

In Rumänien zugestiegen?

Türkheim – Große Augen gemacht hat am Samstagmittag ein Lkw-Fahrer in Türkheim, als er bemerkte, wie zwei Männer plötzlich aus dem Dach seines Sattelaufliegers kraxelten. Wie sich herausstellte, hatte der Fahrer bei seiner Einreise nach Deutschland – eigenen Angaben zufolge unbemerkt – fünf Migranten an Bord gehabt.

Als der Lkw-Fahrer bei seinem Halt in Türkheim sah, wie zwei Migranten über das Dach aus dem Laderaum kletterten, rief er gleich die Polizei. Als die Beamten einen Blick auf die Ladefläche warfen, kamen noch drei weitere Personen (aus Pakistan und Afghanistan) zum Vorschein. Sie hatten sich hinter der Ladung versteckt.



Der Sattelzug war zuvor von Bulgarien über Rumänien, Ungarn und Österreich nach Deutschland eingereist. Ersten Ermittlungen zufolge waren die fünf Migranten während einer nächtlichen Pause auf einem Rastplatz in Rumänien in den Sattelauflieger gestiegen, ohne dass es der schlafende Fahrer mitbekommen haben will.



Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Schleusung eingeleitet. Ein Strafverfahren läuft auch gegen die Migranten, weil sie illegal eingereist waren. Die Männer gaben bereits an, Asyl in Deutschland zu beantragen.

wk