Neues Sprachrohr für Bioland-Bauern im Unterallgäu

Carina Bichler-Scherwitz aus Salgen und Josef Friedl aus Niederrieden sind die ersten Kreissprecher für Bioland im Landkreis Unterallgäu. © Herpich/Bioland

Unterallgäu – Der 29. September war für Bioland-Bauern aus dem Landkreis Unterallgäu ein historischer: Im Wirtshaus Akut in Erkheim fand letzte Woche erstmals eine offizielle Bioland-Kreisversammlung statt. Mit Carina Bichler-Scherwitz aus Salgen und Josef Friedl aus Niederrieden wurden dort zwei Bioland-Kreissprecher fürs Unterallgäu gewählt. ­Oliver Alletsee, Landesvorsitzender des Bioland Landesverbands Bayern, gratulierte: „Wir freuen uns sehr und sind stolz, vor Ort durch zwei so kompetente und engagierte, demokratisch legitimierte Kreissprecher präsent zu sein.“

Mit der neuen Vernetzung auf Kreisebene werde Bioland die agrarpolitischen Positionen direkt vor Ort vertreten und die Lokalpolitik bedienen können, heißt es in einer Pressemitteilung. „Wir wollen der erste Ansprechpartner für die politischen Belange des Biolandbaus auf Kreisebene werden. Vertretende des Ökolandbaus sollen hierfür flächendeckend aufgestellt werden“, erklärt Friedl.



Seine Amtskollegin betont die Wichtigkeit des Dialogs nach innen und außen: „Es sollen Brücken gebaut werden, um die Biolandwirtschaft in der Gesellschaft und der Politik sichtbarer zu machen. Wir möchten bei landwirtschaftlichen politischen Entscheidungen mit am Tisch sitzen“, so Bichler-Schwerwitz. Dazu zähle auch die Zusammenarbeit mit anderen Verbänden und der Bio-Branche.



Künftig findet die Bioland-Kreisversammlung laut Satzung einmal jährlich statt. Die Kreissprecher werden paritätisch gewählt. Die Vernetzung auf Kreisebene soll deutschlandweit im Bioland ausgebaut werden.

Zum Bioland-Verband

Bioland ist eigenen Angaben zufolge der bedeutendste Verband für ökologischen Landbau in Deutschland und Südtirol. Rund 10.000 Betriebe aus Erzeugung, Herstellung und Handel wirtschaften nach den Bioland-Richtlinien. Bayern ist mit 2.900 organisch-biologisch wirtschaftenden Betrieben und 380 Partnerbetrieben in Verarbeitung und Handel die mitgliederstärkste Bioland Organisation in Deutschland.