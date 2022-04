Erste Zahlen zu First Responder-Einsätzen in und um Türkheim

Von: Oliver Sommer

Vor knapp drei Monaten wurde der First Responder in Türkheim in Dienst gestellt. 47 Male kam er seither zum Einsatz. © Sommer

Türkheim – Noch sind keine drei Monate vergangen, seitdem der First Responder in Türkheim in Dienst gestellt wurde. Doch schon jetzt zeigt sich, dass es eine gute Entscheidung war. Bürgermeister Kähler meinte bei der Vorstellung einer kleinen Statistik, er sei froh, dass man den Wagen habe.

Rund neun Minuten Zeitvorteil ergeben sich aus der Stationierung des wie ein NEF ausgestatteten BMW an der Feuerwache in Türkheim. Mit Notarztrucksack, Defibrillator und weiterem Zubehör können die First Responder, also die ehrenamtlichen Helfer im Einsatz agieren wie ein Notarzt. Anfang Januar wurde das ehemalige Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) offiziell in Dienst gestellt. Bis dahin hatten die Ehrenamtlichen, darunter zahlreiche Aktive der Feuerwehr in Türkheim und Irsingen, bereits mehrere Einsätze hinter sich gebracht. Unterwegs ist das Fahrzeug im Raum der Verwaltungsgemeinschaft, also in Amberg, Irsingen, Rammingen und Wiedergeltingen und in Türkheim selbst.





Knapp 50 Einsätze

Bei vier Dutzend Einsätzen zwischen Anfang Januar und Mitte März hatten die Ehrenamtlichen über 350 Kilometer mit dem Wagen zurückgelegt und 47 Male den Menschen helfen können. Dank des Fahrzeugs seien die Helfer noch schneller vor Ort, so Christian Kähler, im Schnitt rund neun Minuten im Vergleich zum Rettungswagen, der von den umliegenden Rettungswachen, teils sogar aus dem Ostallgäu oder dem Landkreis Augsburg ausrückt. Er sei angesichts der Zahlen „froh, dass wir ihn haben“. Aber, fügte der Bürgermeister nachdenklich hinzu: „Ich bin froh, wenn wir ihn nicht brauchen“.