Es bleibt dabei: Kita-Gebühren in Mindelheim steigen ab 1. September

Von: Marco Tobisch

Die Gebühren in Mindelheimer Kindertagesstätten steigen ab dem 1. September um vier Prozent.

Mindelheim – Heizen, Autofahren und der Wocheneinkauf sind nur drei Beispiele, an denen der zunehmend teure Lebensunterhalt in diesen Tagen ganz deutlich wird. Die Mehrkosten treffen unter anderem junge Familien hart. Und wie bereits im April vom Stadtrat beschlossen, müssen ausgerechnet sie in Mindelheim ab Herbst auch noch für die Kita ein paar Euro mehr berappen. Obwohl er selbst für diese Erhöhung gestimmt hatte, wollte Stadtrat Christian Sedlmeir (AfD) die Entscheidung des Stadtrates nun revidiert sehen und die Gebühren­erhöhung per Antrag aussetzen. Mit einem deutlichen Votum von 20:1 wurde sein Antrag allerdings abgeschmettert.

Sedlmeir, der Ende April noch selbst seine Hand für die Gebührenerhöhung gehoben hatte, sprach nach der Stadtratssitzung im April von einem „Fehler“. Auf diesen sei er „von einigen Bürgern in ihrer Not angesprochen worden“, erklärt Sedlmeir. „Ich bin darum mit meiner Entscheidung noch einmal ins Gericht gegangen. Fehler muss man erkennen und bereit sein, sie zu korrigieren, ich habe darum einen Antrag gestellt.“ In dem Papier, das er bereits Mitte Mai an den Bürgermeister sandte, fordert Sedlmeir, die Gebühren­erhöhung vorerst auszusetzen. Das begründet der einzige AfD-Vertreter im Stadtrat unter anderem mit einer „allgemeinen, negativen Gesamtsituation und einer horrenden Inflationsrate“.

Als über eine Aussetzung der Gebührenerhöhung Ende Mai abgestimmt werden sollte, war Sedlmeir aus privaten Gründen verhindert, weshalb der Tagesordnungspunkt verschoben wurde. Im Juni fand keine Sitzung statt, denn wie Bürgermeister Dr. Stephan Winter erklärte, wäre die planmäßige Juni-Sitzung (Ende des Monats) mit dem Frundsbergfest terminlich kollidiert – das wegen Corona dann aber gar nicht stattfand. Diskutiert wurde über den Sedlmeir-Antrag deshalb erst Anfang Juli.



Die Aussprache hier fiel recht kurz aus. Bürgermeister Winter rief in Erinnerung, dass nicht nur der Stadtrat einstimmig für die Gebührenerhöhung votiert hatte, sondern mit seiner Abstimmung bereits der einhelligen Zustimmung des Verwaltungs-, Finanz- und Werkausschusses gefolgt war. Aus seiner Sicht sei der Beschluss deshalb sinnvoll, weil es eine kontinuierliche Anpassung bei den Gebühren gebe, so Winter. „Wenn man wartet, kommen später höhere Sprünge heraus.“

Zur Erinnerung: Um die Kosten­erhöhung moderat zu halten, hatte der Stadtrat vor zwei Jahren dafür plädiert, die Kitagebühren alle zwei Jahre auf den Prüfstand zu stellen – wobei die Entscheidung, ob und wie die Erhöhung ausfällt, sich an der Entwicklung der Personalkosten orientiert. Die letzte Gebührenanpassung bei den städtischen Kindertageseinrichtungen erfolgte zum 1. September 2020. Weil die Personalkosten seither um vier Prozent gestiegen sind, sollten folgerichtig auch die Gebühren in gleicher Höhe angehoben werden, so die Meinung des Stadtrates. Winter ergänzte in der jüngsten Sitzung noch das Argument, dass nicht nur in den Kitas, sondern in nahezu jeder Branche Löhne und Gehälter gestiegen seien. „Das Niveau geht insgesamt hoch“, so der Rathauschef.



Trotzdem warb Sedlmeir in seiner Ansprache letzte Woche dafür, die Erhöhung auszusetzen. Denn die Kosten für den Lebensunterhalt seien inzwischen in „astronomische Höhen“ gestiegen, so der AfDler. Viele junge Familien seien bereits am Limit, wie ihm in persönlichen Gesprächen zugetragen worden war.



Nur Sedlmeir berichtet von kritischen Stimmen

Wie viele Bürger denn genau auf Sedlmeir zugekommen waren, wollte Thomas Burtscher (Grüne) wissen. Gut zehn waren es offenbar gewesen, verriet Sedlmeir – anders als beim Bürgermeister, der weder in seiner Bürgersprechstunde noch privat auf die Erhöhung angesprochen wurde, wie er sagte. Auch sonst berichtete kein Stadtrat von Krisengesprächen.

So war es dann wenig verwunderlich, dass die Stadträte mit überdeutlichem Votum bei ihrer Meinung blieben. Im Übrigen sei die Erhöhung auch schon vor der April-Sitzung mit Kitas und Elternbeiräten besprochen gewesen, sagte Winter. Niemand dürfte von der Vier-Prozent-Erhöhung also überrascht worden sein. Per Beschluss gilt diese ab Herbst ausschließlich für städtische Kitas, aber auch die kirchlichen hätten die Gebührenordnung stets in selber Höhe angepasst, so Winter.