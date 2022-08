Eschenlohe-Malerei: Alles im Rahmen im Türkheimer Schloss

Von: Regine Glöckner

Johann und Kathrin Jörg bereiten derzeit eine Ausstellung im Kleinen Schloss in Türkheim vor. Am morgigen Freitag, 5. August, findet um 19 Uhr die Vernissage statt. © Glöckner

Türkheim – Kaum einen passenderen Rahmen als das barocke Schloss in Türkheim hätte sich der Maler Johann Jörg für seine monumentale Gemälde-Ausstellung im August aussuchen können; und man darf schmunzelnd anmerken: Hier ist alles im Rahmen. Denn nicht zuletzt Jörgs barockisierend-wuchtige Bilderrahmen sind es, die (abgesehen von den farbmächtigen Motiven) auch die Blicke auf sich ziehen. Bilder, die zwar alle einen Rahmen, aber keine Titel tragen. Genauso wie die Ausstellung selbst.

Und schließlich passen Jörgs glutvolle Bilder auch noch irgendwie gut zum Hochsommer. Gleißende Farben, hitzige Augenblicke, verheißungsvolle Momentaufnahmen geben die auf Pappelholz aufgebrachten Öl-Gemälde Jörgs wieder. Und mittendrin und dabei: vor allem Frauen.



Jörgs Malerei wird – wie er sagt – ausgelöst „von Assoziationen, oder Begrifflichkeiten, die sich dann beim Malen aber irgendwie verlieren“; weswegen wohl auch eine Betitelung seiner Werke so gar nicht im Raum steht. Außer bei „Thelma und Louise“, wie Jörgs Gattin Kathrin korrigierend eingreift, von ihr so benannt „oder auch zum Beispiel die Zirkusdirektorin“. Im Unterschied zu ihm, der gern in einen umfassenden Erzählton zu seinen Bildern fällt, gibt ­Kathrin Jörg den ordnend-sachlichen Part an der Seite des Künstlers. Kein Wunder vermutlich, denn Frau Jörg ist gelernte Bibliothekarin und war Führungskraft, zuletzt als Büchereichefin in Königsbrunn. Und nun führt sie den Kunstkreis Eschenlohe, eine Privatinitiative, die für die vierwöchige Kunst- und Kultur-Präsentation verantwortlich ist.

Was im Schloss zu sehen ist

Die Ausstellung zeigt fast 100 von Jörgs Bildern sowie Plastiken von Elisabeth Siebierski und Ivaylo Ivanov; und nach einer Umorganisation gibt sie ab 20. August den Rahmen ab für noch weitere Kunstakteure. Wie etwa für Frank Riederle mit Fotografien, Franz Blochums Acrylmalerei, Elisabeth Kerler oder Martina ­Mayer-Lauingen mit Aquarellen und auch Kathrin Jörg und ihre Textilarbeit „Vollmond“.



Ein Kraftakt für das kunstsinnige Paar, wenn man bedenkt, dass von der vorbereitenden Ausstellungsorganisation, über die Hängung und Positionierung der Ausstellungsstücke, die Durchführung des Ausstellungsbetriebes, die Öffentlichkeitsarbeit und dann wieder der Rückbau alles von den Beiden gestemmt wird. Aber Kraftakte sind die gebürtige Erzgebirglerin und ihr im Allgäu geborener Mann gewohnt: Seit geraumer Zeit schon renovieren sie ihren Wohnsitz, das Areal der Eschenloher Mühle bei Kirchheim samt dazugehörigem Wasserkraftwerk.



Und auch das Thema Präsentation ist den Jörgs nicht fremd, hat sich der Maler doch bereits an mehr als zwei Dutzend öffentlichen Ausstellungen mit Werken aus seinem Atelier beteiligt; ebenso eine Mammutleistung, wenn man bedenkt, dass Jörg sich erst seit etwa 2014 so richtig der Malerei widmet und in diesen acht Jahren bereits etwa 500 Werke geschaffen hat. Die Produktivkraft der Jörgs scheint jeden gewöhnlichen Rahmen zu sprengen; der künstlerische Veranstaltungsreigen im Schloss hingegen setzt bewusst verschiedene Akzente.



Die Ausstellung im Kleinen Schloss Türkheim ist zu sehen vom 5. bis 28. August, jeweils samstags von 14 bis 21 und sonntags von 11 bis 21 Uhr – und nach Vereinbarung per Mail an kathrin.joerg@freenet.de oder unter Tel. 01578/1753113. Vernissage ist am Freitag, 5. August, um 19 Uhr mit Musik von Silber&Saiten, (Lena Lobenhofer an der Querflöte und Janine Unglert an der Harfe) sowie Torre & Co aus Friesland und dem Allgäu.

Weitere Veranstaltungen im Kleinen Schloss:

• Samstag, 6. August, 18-22 Uhr: Frech-Frivol-verFührerisch mit AccorVoce (Michaela Gumm, Sopran & Raoul Peters, Akkordeon), DuoSchnörkellos (Frank Riederle & Rainer Weber) sowie Überraschungsgäste, moderiert von Saloniere Carola Winter aus Fischach (nur mit Anmeldung unter Tel. 01578/1753113)

• Samstag, 13. August, 19 Uhr: Lesung: Christel Klemenjak, „Zuhause in der ganzen Welt“ mit ­Sybille Dörner (voc)

• Samstag, 20. August, 19 Uhr: Ausstellungseröffnung „Fotografien“ von Frank Riederle

• Sonntag, 28. August, ab 19 Uhr: Finissage.