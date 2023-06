Eschenloher Kunstsommer eröffnet

Von: Regine Glöckner

Teilen

Die Künstler und Redner im Ausstellungsraum von Marion Peters „Anima vola“ vor Beginn der Vernissage (v. links): vorne: Elisabeth Kerler, Katrin Schmidt-Penski, Marion Peters, Johann und Kathrin Jörg; hinten: Margarita Markin, Roland und Rita Stadler, Ivo Ivanov, Astrid Thum und Christian Kähler. © Regine Glöckner

Türkheim – Schlag auf Schlag geht’s aktuell wieder in der hiesige Kunstszene. Eine Vernissage folgt der anderen.

Aktuell nun der Eschenloher Kunstsommer im Kleinen Schloss des Wertachmarktes. Ein Konzept mit „crescendo“, mit einer dynamischen Ausstellungskonzeption. Ersonnen und aufgebaut auf bisherigen Aktivitäten des Künstlerehepaares Kathrin und Johann Jörg, die es beide verstehen andere Kunst-und Kulturschaffende mit ins Boot zu holen.

Die Auftaktveranstaltung wurde eingeläutet von Rita und Roland Stadler, dem inzwischen weit bekannten „Fado-Musik-Paar“ aus Kirchheim. Das Duo setzte mit zwei Eingangstiteln einen „Tonfall“, gar ein Grundrauschen: das, des auf sich selbst gestellten Künstlers, der seinen eigenen und immer wieder neuen Weg gehen muss. Ein Aspekt, der in der heiter-reflektierten Laudatio von Astrid Thum aus Wettenhausen gekonnt vertieft wurde. Sie schlug einen großen Bogen vom wasseraffinen Metallschlosser Johann Jörg und dessen Entwicklung hin zum Künstler Eschenlohe, dem sie in seinem Zuhause, der Kirchheimer Mühle, wohl einige sehr persönliche Bekenntnisse dazu entlockt hatte und diese in einer Art Nymphennovelle zum Besten gab – Erkenntnisse zu Eschenlohes „Art of Oil“ also und seiner Motivik insbesonders: Frauen, nackte Haut, erotisch aufgeladene Momente. Und ihr wurde klar: Jörg sucht auf diesem Weg Kommunikation und Auseinandersetzung. Seine Bilder veräußern mag er nicht, Drucke davon allerdings. Ein Schelm ist er schon auch, der Eschenlohe. Und das so viel Frohgemutheit ausstrahlende Eigenporträt von sich und seiner Gattin mit Sektglas darf man dazu bestimmt als Statement verstehen: Ein Hoch auf das Leben und die Kunst!

Eschenloher Kunstsommer eröffnet - Bürgermeister besuchen Gruppen-Vernissage

Dem pflichtete auch Bürgermeister Christian Kähler bei, der sich mit seinem Co-Bürgermeister Franz Haugg auch zu dieser Gruppen-Vernissage eingefunden hatte, die in der ersten Ausstellungsphase noch folgende Werke vereint: der Augsburgerin Marion Peters scharf leuchtende, abstrakte Farbkompositionen, Peter Fraevels Stein-Skulpturen sowie Margarita Markins elegante Plastiken aus Ton, Katrin Schmidt-Penskis und Elisabeth Kerlers herrlich-realistische Szenerien mit großer Bodenhaftung. Dazu einige Portraitbüsten von Ivaylo Ivanow, der, als „Überraschungs-Künstler“ tituliert, diesem Ruf auch der feinen Qualität seiner Werke nach gerecht wird.



Programm

Die Schloss-Galerie ist geöffnet samstags und sonntags von 14 bis 20 Uhr.



• 30. Juni, 19 Uhr: Vernissage Marion Peters und Konzert mit Dimitri Lavrentiev (Poesie, Guit.)

• 1. Juli, 19 Uhr: Lesung mit Brigitte Diefenthaler



• 2. Juli, 16 Uhr: Konzert Musikschüler Türkheim

• 7. Juli, 19 Uhr: Vernissage Katrin Schmidt-Penski (auch vokal) und Konzert mit Winfried Ziehensack (Guit)

• 9. Juli, 16 Uhr: Konzert-Finissage mit AccorVoce und den StaudenSingers