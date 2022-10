Warum der ESV Türkheim jetzt den Beinamen „Celtics“ trägt

Der ESV Türkheim geht mit einem zusätzlichen Vereinslogo und dem Beinamen „Celtics“ in die neue Bezirksliga-Saison. © ESV Türkheim

Türkheim – Grizzlys, Pinguins oder Ice Tigers sind nur drei von vielen Wappentieren, über die bekannte deutsche Eishockeyvereine Identifikation für Vereinsmitglieder und Fans schaffen. Diesen Weg geht nun auch der ESV Türkheim, der künftig unter dem Beinamen „Celtics“ antreten wird – aus ganz bestimmtem Grund.

Damit spiele man auf die keltischen Krieger an, die vor über 2.500 Jahren eine Siedlung in Türk­heim errichtet hatten und dort für lange Zeit ihr Lager aufschlugen, erklärt Vereinssprecher Michael Urbanek. Im Jahr 500 v. Chr. errichteten keltische Volksstämme nördlich des heutigen Türkheim eine Wallanlage, die sogenannte Keltenschanze. Diese ist im Übrigen nur wenige Meter Luftlinie vom früheren und allerersten Eisstadion des ESV Türkheim entfernt, das in den 1970er Jahren errichtet wurde.



Martin Schropp, Zweiter Vorsitzender des ESVT, erklärt: „Vor allem bei den Kindern im Verein hat man schon lange das Verlangen nach einem Beinamen gespürt, so wie beispielsweise unsere Lokalrivalen EV Bad Wörishofen Wölfe und die ESV Buchloe Pirates seit einiger Zeit ein Wappentier im Namen verankert haben“, so Schropp. „Der kriegerische Kelte passt allein aufgrund seiner kämpferischen Art und natürlich wegen der keltischen Vorgeschichte des Marktes Türkheim sehr gut zu uns.“



Das traditionelle Logo des Vereins soll dennoch weiter bestehen, bei dem keltischen Krieger handelt es sich um ein Zusatzwappen.



Am Sonntag, 23. Oktober, findet das erste Punktspiel der „Celtics“ in der Bezirksliga statt. Um 16.45 Uhr gastieren die Türkheimer gleich zum ersten Derby beim ESV Buchloe 1b.

An diesem Wochenende stehen noch zwei Testspiele an: Am heutigen Freitagabend spielen die Blau-Gelben um 20 Uhr beim EV Bad Wörishofen, am Sonntag empfängt die Mannschaft von Trainer Michael Fischer um 16.30 Uhr die 1b des EV Fürstenfeldbruck. Fischer: „Wir werden für die letzten beiden Spiele in der Vorbereitung an unserem Plan festhalten und versuchen, unsere taktischen und spielerischen Vorgaben weiter zu festigen. Nach dem letzten Spiel (2:5 gegen Bad Wörishofen, d. Red.) muss die Mannschaft eine Reaktion zeigen.“