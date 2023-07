Ettringen: Albert-Schweizer-Mittelschule jetzt Stützpunktschule Radsport

Von: Oliver Sommer

Vor Ort zeigten einige Mountainbiker ihr Können. © Oliver Sommer

Ettringen – Zuerst war es der Aufstieg von der fahrradfreundlichen Schule zur Schoolbiker-Schule. Und nun feierte die Schulgemeinde in Ettringen gemeinsam mit den Sportlehrern das nächste Etappenziel, das die Rektorin Dolores Kowalski schon vor zwei Jahren ausgegeben hatte: die Stützpunktschule Mountainbike. Als nächstes fahren die Ettringer Mountainbiker im September zur fünften Deutschen Schulmeisterschaft MTB (Mountainbike) nach Berlin.

Man werde sich wiedersehen, hatte die Rektorin gesagt. Und nun war es soweit: fast auf den Tag genau zwei Jahre, nachdem sich Dolores Kowalski mit einem „fahrradbegeisterten Trio“ über die Auszeichnung als Schoolbikerschule freuen durfte, hatte die Mittelschule einen weiteren Meilenstein, so Kowalski, erreicht. Nämlich den Aufstieg zur Stützpunktschule Radsport, abermals als erste im „ganzen Unterallgäu“.

Zurecht stolz über das Erreichte, ließ die Schulrektorin in kurzen Worten die traumhafte Entwicklung nochmals Revue passieren. Alles habe mit einem fahrradbegeisterten Trio angefangen, dem Sportlehrer Christian Walter und dessen beiden Freunden Patrick Konrad und Jochen Marz. „Sie wollten das Mountainbiken im Schulsport etablieren“, sagte Kowalski vor einigen Dutzend Schülern, deren Eltern und Vertretern von Sport und Politik sowie dem Ministerium. „Und die Schülerinnen und Schüler zu Spaß an der Bewegung motivieren“. So sei die SAG Mountainbike, die erste Sportarbeitsgemeinschaft im Rahmen des Projektes „Sport nach Eins“ (außerschulisch) gegründet worden.

Albert-Schweizer-Mittelschule jetzt Stützpunktschule Radsport: Rektorin blickt zurück

Im ersten Jahr finanzierte die Gemeinde Ettringen die SAG-Stunden, erinnerte die Rektorin und dankte dem anwesenden Bürgermeister Sturm, der im Weiteren auch die Beschaffung von Mountainbikes bezuschusst hatte. Und ohne den das Ganze nicht ins Rollen gekommen wäre, wie Kowalski meinte. Um in den Kreis der Schoolbikerschulen aufgenommen zu werden, war es nötig, die Aktivitäten auf der Homepage der Schule zu dokumentieren. Nach der Gründung habe man rund um das Schulzentrum einen Trail angelegt und einen Pumptrack – eine „wellige“ Mountainbikestrecke, bei der durch „pumpende“ Auf- und Abwärtsbewegungen“ Geschwindigkeit aufgebaut wird, ohne in die Pedale zu treten. Schon im zweiten Jahr habe man die „trendige Sportart“ bereits mit vier Wochenstunden im Sportunterricht einbauen und entsprechend ein regelmäßiges Training nachweisen können.

Die Mountainbiker um Christian Walter (links). © Oliver Sommer

Im Folgenden habe man an Bewerben und Meisterschaften teilgenommen bzw. habe diese als Schule auch ausgerichtet, erinnerte Kowalski. Unter anderem stellte die Mittelschule Ettringen dabei gemeinsam mit der Mittelschule in Türkheim ein Team. All diese Punkte seien Voraussetzung zur Ernennung zur Stützpunktschule Radsport gewesen, die man heute feiere. Positiver Nebeneffekt sei unter anderem, dass in Ettringen mittlerweile überregionale Mountainbike-Fortbildungen stattfinden, die begeisterte Biker aus den umliegenden Landkreisen anlocken würden, freute sich die Rektorin. Zum Beispiel habe eine Grundschullehrerin aus Ettringen die Fortbildung genutzt und einen B-Trainerschein Radsport erworben. Angespornt durch die Erfolge in der Mittelschule verzeichnet der Sportverein mittlerweile auch einen „enorm großen Zulauf“ in der Altersgruppe der Grundschüler. Weshalb eines der nächsten Ziele, so Kowalski, sei, eine SAG Radsport auch an der Grundschule zu etablieren. „Ein lohnenswertes Ziel für die Zukunft, das wir verfolgen werden“, schloss Kowalski.