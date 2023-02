Ettringen: Auf dem Jubiläumshofball der Ettrinaria steppte der Bär

Von: Klaus D. Treude

Die Ettrinaria feierten 70 Jahre Faschingstreiben mit einem zünftigen Hofball und vielen befreundeten Garden. © Treude

Mindelheim - Die Narren der Ettringer „Ettrinaria“ blickten in dieser Saison auf 70 Jahre Faschingstreiben in ihrer Gemeinde zurück. Mit einem vollen Programm feierten sie das Jubiläum und luden am Samstag zum Hofball ein.

Mit einem Faschingsumzug hatte das bunte Treiben Anfang 1952 seinen Anfang genommen, nach und nach entwickelte sich Ettringen zu einer Faschingshochburg im Unterallgäu. Der seit 2002 durchgeführte Rosenmontags-Nachtumzug ist legendär.

Mit 700 Gästen im Festzelt, Bar und weiteren Räumen war die „Faschings-Festung“ Turnhalle so gut wie ausgebucht. Man spürte deutlich: Die Menschen wollten nach zwei Jahren Faschingsentzug wieder feiern. Das zeigte sich auch an den liebevoll gestalteten, oft sehr aufwändigen Verkleidungen: Elfen, Zauberer, Muskelmänner, Punks, Piraten und Piloten, Cowboys, Micky Mäuse, Hawaiihemdträger, das FBI, Pater und Mönche, sogar ein leibhaftiger König (der Vater des Ettringer Prinzenpaares) und, und, und. Und natürlich lange Beine gab es zu sehen, sehr lange Beine! Auf der Showbühne und im Publikum.



Zwei Jahre tat sich, coronabedingt, auch bei der „Ettrinaria“ so gut wie nichts in Sachen Fasching – durchaus mit negativen Auswirkungen auf das Vereinsleben. Junge Damen, die darauf brannten in der Prinzengarde mitzumachen, warteten vergeblich. Glücklicherweise hat die „Ettrinaria“ keine Nachwuchsprobleme, viele Mädels standen 2022 schon in den Startlöchern, waren heiß auf die neue Saison. Schon im Frühjahr begannen sie mit den Vorbereitungen auf den kommenden Fasching. Nach dem Training für die allgemeine Kondition und den Gardemarsch stand ab Herbst die Vorbereitung des Showtanzes auf dem Plan.



Um es kurz zu sagen, beim Jubiläums-Hofball hat alles perfekt geklappt. Recht pünktlich begann das Programm mit dem Einmarsch der 16 Garden aus Ettringen und vielen anderen Orten. Mit dabei die Prinzenpaare, darunter die lokalen Majestäten Prinzessin Simone und Prinz Stefan, sowie Prinzessin Katharina und Prinz Elias. DJ Sepp steuerte die passende Musik bei und Moderator Toni Kögel, Hofmarschall der „Ettrinaria“, stellte die Damen und Herren, Jungs und Mädels vor und führte durch das Programm. Die beiden waren während des gesamten Abends gefordert, folgten doch die Garde- und Showtänze Schlag auf Schlag.

Das Publikum staunte nicht schlecht über die großartigen Leistungen der Tänzerinnen und Tänzer in ihren aufwändig gestalteten Kostümen. Ein Augenschmaus sicherlich die unablässig lächelnden Gardemädels in ihren herrlichen Uniformen. Eyecatcher aber auch die exakt zum Thema passende Ausstattung der Tänzerinnen und Tänzer der sehr gut choreographierten, ausdrucksstarken Showtänze. Immer wieder raste das Publikum vor Begeisterung ob der spektakulären Hebefiguren, der akkurat ausgeführten Tanzschritte und Spagate. „Das war ganz großes Kino“, stellte Toni Kögel am Ende des Balls völlig richtig fest.



Zwischen den Show-Blöcken durfte das Publikum ran. Dann stand die Bühne allen Tanzwütigen zur Verfügung. Man musste schnell sein, um sich ein Tanz-Fleckchen zu sichern. Und wer keinen Platz auf der Bühne fand, der schloss sich eben der Polonäse an, die durch den Saal zog. Um kurz nach Mitternacht war das offizielle (!) Programm vorbei: Den Faschingsbegeisterten blieben nur wenige Stunden der Erholung, am Abend startete schon der sehnsüchtig erwartete Nachtumzug. Na dann, „Ettrinaria – HURRA!“