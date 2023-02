Dank an Pflegekräfte

Ettringen: Beim politischen Aschermittwoch der CSU dominierte die Frage nach unserem Wertesystem

Von: Melanie Springer-Restle

Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (links), CSU-Direktkandidat für den Landtag Peter Wachler (Mitte) und Christine Vogginger (rechts) hatten klare Botschaften und freuten sich über die rege Teilnahme am politischen Aschermittwoch in Ettringen. © Springer-Restle

Ettringen - Der politische Aschermittwoch geht in Bayern auf eine lange Tradition zurück (1946) und hat sich mittlerweile zum größten Stammtisch Deutschlands entwickelt. Beim Aschermittwoch der CSU trafen sich rund 4.000 Menschen in Passau; in Ettringen waren es zwar nicht ganz so viele. Dafür waren die Botschaften der Redner umso geballter.

Nach einem zünftigen Ständchen der Siebnacher Blaskapelle eröffnete Christine Vogginger, die Martin Osterrieder, den Vorsitzenden des CSU-Kreisverbands Unterallgäu, vertrat, die Veranstaltung.



Vogginger bekundete ihre Freude über die jüngst stattgefundene Wahl zum Landtagsdirektkandidaten, in der der Markt Walder Bürgermeister Peter Wachler als einer von vier Bewerbern die Herzen des lokalen CSU-Stimmkreises mit solider Mehrheit für sich gewann. „Das war selten spannend und hat gezeigt, wie gut Parteiendemokratie ist“, so Vogginger. Es habe auch schon andere „Wahlen“ gegeben, schob sie später hinterher.



Auch der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek war am Mittwoch nach Ettringen gekommen – nicht zuletzt, weil ihn eine tiefe Freundschaft mit Ulrich Plukas, dem Ortsvorsitzenden der Ettringer CSU, verbindet.



Holetschek ließ die Pandemie revuepassieren und sprach sich dafür aus, jene zu stärken, die in der Katastrophensituation Verantwortung übernommen und Entscheidungen getroffen haben, statt auf deren Fehlern zu beharren und nach Schuldigen zu suchen für Dinge, die nicht optimal liefen. Man müsse etwaige Fehler zulassen und aus den Dingen lernen, so Holetschek.



Die CSU wolle vor allem den Mittelstand stärken. Daher solle auch die Meisterschule künftig kostenlos sein. Holetschek fehle das Verständnis dafür, dass der Bund einerseits 200 Milliarden in die Bundeswehr steckt, und andererseits kein Geld für essentielle Dinge mobilisiert. In der Frage nach den Werten in einer Demokratie richtete der Minister seinen Blick auf die Ampel, die für eine Veränderung in der Gesellschaft verantwortlich sei. Es könne nicht sein, dass der Bundesgesundheitsminister sich lieber dafür einsetze, Cannabis zu legalisieren, statt eine flächendeckende Versorgung durch die Krankenhäuser zu sorgen. Lauterbachs Reform­ideen zufolge werde es 40 Prozent weniger Geburtskliniken und 50 Prozent weniger Kliniken mit Kardiologie geben. Eine Reform könne nicht vom Planungstisch aus Berlin gemacht werden, wo anhand von Stecknadeln entschieden wird, welche Kliniken schließen müssen. Diese Methode funktioniere für Metropolen, aber nicht für den ländlichen Raum, insistierte der bayerische Gesundheitsminister.



Wenn auf der Webseite des Bundesfamilienministeriums dafür geworben werde, Kindern und Jugendlichen Hormone zu verabreichen, damit sie sich möglichst spät entscheiden können, welches Geschlecht sie mal annehmen möchten, „dann verstehe ich nicht mehr, worum es denn insgesamt geht“, so Holetschek. Es sei nicht mehr die Frage, was normal ist, sondern was in der Gesellschaft zum Standard erhoben werde. In diesem Zusammenhang streute er eine Anekdote ein: Ein Faschingsverein habe kürzlich bei Holetschek angefragt, ob man sich denn noch als Indianer verkleiden dürfe. „Wenn wir so weit sind, dass diese Dinge heute diskutiert werden müssen, und wir die wesentlichen Fragen der Politik aus den Augen verlieren, dann gehen wir in eine falsche Richtung.“ Dafür erntete der Minister Applaus.

Dank an Pflegekräfte

Seinen ausdrücklichen Dank richtete Holetschek an die Pflegekräfte, für die die Arbeitsbedingungen dringend verbessert werden müssen. Holetschek wünscht sich mehr Menschlichkeit in der Pflege und Zeit für Zuwendung gegenüber den Patienten. „Politik muss den Menschen dienen und ist kein Selbstzweck“, sagte Holetschek abschließend.



Auch Ettringens Bürgermeister Robert Sturm tat seine Freude über Wachlers Wahlsieg in einer Büttenrede kund und freute sich, dass Wachler „nicht als Lehrer oder Jurist im Landtag bloß den Sitz erhitzt“, sondern aus der Riege der Bürgermeister kommt.



Wachler nutzte die Gelegenheit, um sich jenen, die ihn noch nicht kannten, vorzustellen. Er sei kein „Königsmörder“, sagte er und spielte auf den Austritt Franz Josef Pschierers aus der CSU an, als klar wurde, dass Wachler gegen den Staatsminister a.D. kandidieren werde. Wachler wolle nach eigenen Worten mit Freundlichkeit und Entschiedenheit einen „Gegen-Pohl“ (sic!) darstellen und die Region ganz im Sinne des christlich-sozialen Wertesystems voranbringen.



Christine Voggigner erinnerte daran, dass Wachler einst gegen einen CSU-Bewerber die Bürgermeisterwahl gewann. „Der Peter ist ein super Wahlkämpfer. Und wir, meine Damen und Herren, wir sind die Guten!“, so Voggingers Schlusswort. Auch Kaufbeurens Bürgermeister Stefan Bosse kam vorbei, um Wachler seine Unterstützung zuzusichern.

Kommentar

Am politischen Aschermittwoch in Ettringen forderte Gesundheitsminister Klaus Holetschek Nachsicht für Politiker, die während der Pandemie Verantwortung übernommen und zum Teil auch falsche Entscheidungen getroffen haben. Nach Schuldigen zu suchen, sei keine Lösung, so Holetschek. Das stimmt – auch wenn das Schuldprinzip Teil der kollektiven Mentalität der Deutschen zu sein scheint. Die Debatten im Bundestag jedenfalls lassen vermuten, dass mehr Energie für Schuldzuweisungen aufgewendet wird als für die politische Kernarbeit. Sei’s drum. Die Forderung des Ministers, Nachsicht für etwaige Fehlentscheidungen walten zu lassen, ist nachvollziehbar. Doch ist es nicht üblich, sich zuerst für Fehler zu entschuldigen und danach um Nachsicht oder Verzeihung zu bitten?

Durch die Corona-Politik wurde viel Erde verbrannt, die Gesellschaft gespalten und es entwickelte sich ein gruseliges Denunziantentum. Kinder und Senioren wurden um ihre Sozialkontakte beraubt und Pflegekräfte, die sich gegen eine Impfung entschieden hatten, wurden vom Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach mehrfach öffentlich herabgewürdigt, obwohl sie auch in der Pandemie das Gesundheitssystem vor dem Kollaps bewahrten. Unser Landkreis hätte es sich aufgrund des Fachkräftemangels gar nicht leisten können, die einrichtungsbezogene Impfpflicht umzusetzen. Die Umsetzung blieb vielerorts aus. Doch Lauterbachs Worte wirken trotzdem nach und haben vielen Pflegekräften das Vertrauen in die Politik entzogen. Hier hätten sich die Betroffenen einen bayerischen Gesundheitsminister gewünscht, der nach Berlin fährt und sagt: „Karlchen, entschuldige dich gefälligst!“, statt später pauschal um Nachsicht zu bitten.

Melanie Springer-Restle