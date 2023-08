Bald wohl auf Kredite angewiesen

Von Klaus D. Treude schließen

Der diesjährige Gemeindehaushalt war Thema bei der jüngsten Sitzung des Ettringer Gemeinderats. Da das Zahlenwerk bereits im Rahmen einer Finanzausschusssitzung intern vorberaten worden war, bedurfte es keiner grundsätzlichen Diskussion, bevor das Gremium unter Leitung von Bürgermeister Robert Sturm einstimmig Haushaltssatzung, Haushalts- und Finanzplan sowie das Investitionsprogramm beschloss.

Man habe in Anbetracht der aktuellen Situation einen sehr vorsichtigen Haushaltsplan aufgestellt, so Kämmerer Lukas Müller bei der Präsentation. Zwar sei die Corona-Pandemie langsam aber sicher überstanden, man müsse aber weiterhin mit umfangreichen Risiken – Stichworte: Ukraine-Krieg und Energiekrise – planen. So werden etwa die Energiekosten ab diesem Jahr deutlich ansteigen. Die Einwohnerzahl stieg 2022 leicht auf fast 3.500 an und wird aufgrund der Schaffung von Wohnraum in den nächsten Jahren weiter steigen.



Der Etat 2023 hat mit 12,67 Millionen Euro ein gegenüber 2022 geringfügig niedrigeres Gesamtvolumen. Dabei schließt der Vermögenshaushalt mit knapp 8 Millionen Euro, der Verwaltungshaushalt mit fast 4,7 Millionen Euro – jeweils in den Einnahmen und Ausgaben – ab.



Die größte Einnahmequelle der Gemeinde ist die Einkommensteuerbeteiligung. Auf diesem Konto werden wohl in diesem Jahr 2,25 Millionen Euro – und damit gegenüber dem Vorjahr noch einmal 80.000 Euro mehr – in die Gemeindekasse sprudeln. Erfreuliches zeichnet sich auch bei der Gewerbesteuer ab, die mit 1,3 Millionen Euro gegenüber dem Ansatz von 400.000 Euro im Jahr 2022 deutlich höher ausfallen wird. Die seit 2002 geltenden Grundsteuer-Hebesätze werden auch heuer beibehalten. Ein mächtiges, wenn auch nicht gerade so schmerzhaftes Loch wie im Vorjahr wird einmal mehr die Kreisumlage (2,34 Millionen Euro) in die Gemeindekasse reißen. Auch in diesem Haushaltsjahr, so der Kämmerer, werde man dem Vermögenshaushalt kein Geld aus dem Verwaltungshaushalt zuführen, umgekehrt jedoch ist das mit fast 1,25 Millionen Euro der Fall.

Wo investiert wird

4,7 Millionen Euro will die Gemeinde heuer in diverse Projekte investieren. Dabei schlägt allein das Baugebiet „Östlich der Lindenstraße“ in Siebnach mit 1,9 Millionen Euro zu Buche. 200.000 Euro, insbesondere Architekten- und Planungskosten, sind 2023 für den Bau der Kindertagesstätte in Siebnach eingeplant. Zur Finanzierung aller Projekte werden der Rücklage rund 2,73 Millionen entnommen, die daher auf 950.000 Euro schrumpft. Um Projekte wie den neuen Kindergarten finanzieren zu können, wird die Gemeinde wohl in den nächsten Jahren Kredite aufnehmen müssen. Der finanzielle Spielraum der Gemeinde wird enger.

Weitere Themen aus dem Gemeinderat Ettringen

Zwar passierte ein abgeänderter Bauantrag für den Neubau zweier Mehrfamilienhäuser mit neun Wohneinheiten und Tiefgarage an der Hauptstraße bei vier Gegenstimmen den Gemeinderat, das Projekt birgt aber weiterhin Diskussionspotenzial. Zum einen wegen der Fassadengestaltung, die nicht nach jedermanns Geschmack ist, zum anderen wegen der erwarteten Geräuschentwicklung durch die unter dem Dach installierte Wärmepumpe, vor allem aber wegen der nach Auffassung des Rates recht engen Zufahrt zur Tiefgarage. Man fürchtet, dass manches Auto daher nicht in der Garage, sondern auf der Straße abgestellt wird. Das Landrats­amt wurde gebeten, dies bei seiner Entscheidung zu berücksichtigen.



Einem möglichen Nachbarschaftsstreit entging der Bauherr eines (deutlich zu hohen) Zaunes und mehrerer Teilüberdachungen auf seinem Grundstück in Siebnach. Die fehlende Baugenehmigung wurde nun nachträglich abgesegnet, vor allem weil die Nachbarn mitgezeichnet hatten.



Von einem Bauvorhaben der LEW in deren Umspannwerk im Kapellenweg werden die Bürger wohl kaum etwas mitbekommen. Das alte Schaltanlagengebäude wird zurück- und dafür ein neues, kleineres gebaut. Auffallen werden am ehesten vier über 20 Meter hohe, schlanke Blitzschutzmasten, die neu installiert werden.

Lesen Sie auch: 40 Jahre Treue zur Gemeinde: Karl Heinz Müller in Ettringen geehrt