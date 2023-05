Ettringen: Namensvetter-Gemeinden feiern 50-jährige Partnerschaft

Die Delegation aus der Wertachgemeinde wurde gebührend in Ettringen Eifel empfangen. Beide Gemeinden feierten das 50-jährige Bestehen ihrer Partnerschaft. © Schmitz

Ettringen Wertach/Ettringen Eiffel – Vor 50 Jahren wurden Brücken geschlagen zwischen zwei gleichnamigen Gemeinden: der Wertachgemeinde Ettringen und Ettringen Eifel in Rheinland-Pfalz.

Alles begann mit den freundschaftlichen Verbindungen der Tanzgruppe und dem JSV aus dem Eifeler Ettringen zu der Trachtengruppe, dem Musik- sowie dem Sportverein im bayerischen Ettringen

Im Jahre 1973, erfolgte dann die offizielle Besiegelung der Freundschaft durch die feierliche Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunden durch die Bürgermeister, Ernst O. Müller und Walter Fehle.



Viele, die jetzt zum Partnerschaftstreffen in die Eifel kamen, waren damals noch nicht geboren. Aber die Freundschaft, wahrlich ein hohes Gut, kam jetzt wieder zum Ausdruck, als Ortschef, Werner Spitzley neben seinem Bayerischen Amtskollegen, Robert Sturm, am Freitag der vergangenen Woche, viele bayerische Gäste bei ihrer Ankunft am Gemeindehaus begrüßen konnte. Auch Landrat Dr. Alexander Saftig kam zu Besuch.



Neben einem bunten Rahmenprogramm wurde auch die Tradtion gepflegt: Wie auch vor einem halben Jahrhundert gab es einen Showabend mit der Tanzgruppe Ettringen, dieses mal unter dem Titel „Dilledapp op Kölsch.



Die beiden Ettringer Ortsbürgermeister (unten) beschenkten sich gegenseitig mit originellen Präsenten. © Schmitz

Die beiden „Ettringer“ Ortsbürgermeister, Werner Spitzley und Robert Sturm, ließen 50 Jahre Partnerschaft mit Rück- und Ausblick Revue passieren. Natürlich gabs auch originelle Geschenke zur Erinnerung an die immer währende Freundschaft beider Ettringen. Für den Eifeler Gemeinderat eine Original „Kuhglocke“ am exklusiv gestalteten Bande, und für den Gemeinderat des Bayerischen Ettringens eine toll gestylte „Feuertonne“ für gemütliche Stunden in froher Runde.



Kurz vor der Abfahrt dann am Sonntag, hieß es „Auf ein baldiges Wiedersehen“, egal, ob in der Eifel oder in bayerischen Gefilden. Denn eines ist klar: Das schönste Geschenk, das die Götter den Menschen einst verliehen, ist die Freundschaft.

