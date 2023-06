Ettringen: Nostalgiemarkt und neue Verkaufsaktion der Aktion Hoffnung

Teilen

Die stellvertretende Sortierleiterin Dagmar Hildebrandt bereitet den Verkauf vor und präsentiert eine erste Auswahl an Kinderartikeln. © Andrea Haslacher

Ettringen - Freunde von besonderen Raritäten dürfen sich auf ein neues Angebot im Secondhand-Modeshop der aktion hoffnung in Ettringen freuen. Passend zum beliebten Nostalgiemarkt, der vom 28. Juni bis 1. Juli stattfindet, öffnet die aktion hoffnung ihre „Schatztruhen“ und veranstaltet einen Verkauf von Gebrauchtwaren. Start des Marktes ist am Mittwoch, 28. Juni um 9 Uhr.

In den vergangenen Monaten wurden immer wieder Haushalts- und Dekoartikel, Bücher und Porzellan sowie Kinderartikel wie beispielsweise Schaukelpferde, Buggys, Wippen und große Kuscheltiere an die aktion hoffnung gespendet. „Uns ist es wichtig, auch diesen Artikeln - die nicht zu unserem sog. Grundsortiment gehören - ein zweites Leben zu schenken. Deshalb haben wir uns entschlossen, eine neue Verkaufsaktion anzubieten und präsentieren dabei ein tolles Sortiment an Raritäten und allem, was sich Freunde von Trödelmärkten wünschen“, stellt Johannes Müller, Geschäftsführer der aktion hoffnung, das Angebot vor. „Seien dabei, wenn wir unsere Schatztruhen öffnen!“, ruft er zum Besuch und Einkauf auf.

Öffnungszeiten des Marktes

• Mittwoch, 28. Juni: 9 bis 12 und 14 bis 17 Uhr

• Donnerstag, 29. Juni: 9 bis 12 und 14 bis 19 Uhr

• Freitag, 30. Juni: 9 bis 12 und 14 bis 17 Uhr

• Samstag, 01. Juli: 9 bis 12 Uhr

Der Verkauf findet im Eingangsbereich des Eine Welt Zentrums in der Augsburger Straße 40 in Ettringen statt und ist barrierefrei erreichbar. Zur selben Zeit wird im 1. Stock der beliebte Nostalgiemarkt mit besonderen und teilweise handgearbeiteten Textilien, Gardinen, Stoffen, Wolle, Arbeitskleidung und vielen weiteren Raritäten angeboten.



Weitere Informationen bei der aktion hoffnung unter Tel. 0821/3166-3601 oder info@aktion-hoffnung.de und auf der Homepage unter www.aktion-hoffnung.de.

wk