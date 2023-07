Ettringen: Viel zu besprechen auf Bürgerversammlung

Von: Regine Glöckner

Teilen

Auf der Bürgerversammlung in Ettringen sprach Bürgermeister Robert Sturm (hinten) über aktuelle Projekte. Auch heikle Themen kamen auf den Tisch. © Glöckner

Ettringen - Mit den Worten „heute haben die Bürger das Wort“ begrüßte Bürgermeister Robert Sturm die etwa fünfzig Besucher, zahlreiche Gemeinderatsmitglieder im Café Kellerberg und eröffnete die Bürgerversammlung, zu der auch ein Haushaltsrechnungspapier verteilt worden war.

Dessen Zahlen kommentierte der Gemeindechef mit „Corona hat nicht so zugeschlagen wie befürchtet und der Ukrainekrieg machte eine moderate Finanzpolitik nötig“, um dann sogleich den beabsichtigten Kindergartenbau in Siebnach, Glasfaser, Straßensanierung und Baugebiete anzusprechen; wobei sich die Befürchtung um eine mögliche Deponie unter der Hochstraße und damit verbundene Gerüchte habe ausschließen lassen. Mit der Aussage, dass „ordentlich Finanzvolumen umgewälzt wird“, kam der Gemeindechef auf die aus seiner Sicht so leidige neue Grundsteuerbemessung zu sprechen, die er heftig kritisierte und festhalten wollte, dass sich die Gemeinde Ettringen dabei keinesfalls bereichern werde. Und Sturm, da schon mal in Fahrt, nahm auch gleich noch die hohe Kreisumlage ins Visier. Dennoch habe der Ort keine Schulden, der Kämmerer Lukas Müller mache seine Sache sehr ordentlich, Ausgaben bei Kindergärten (620.000 Euro), Feuerwehren (107.000 Euro) oder Winterdienst (22.000 Euro) seien unabdingbar.



Aktuelles

In den jüngsten Gemeinderatssitzungen seien die Baugebiete in Siebnach und Traunried, Windenergie, Radwege sowie Fahrzeugersatzbeschaffungen für die Feuerwehr zentrale Themen gewesen. Dabei habe sich gezeigt, „dass die hiesige Wehr bahnbrechende Wege mit einem Pilotprojekt in Sachen Doppelförderung“ eingeschlagen habe. In Sachen Windenergie legte Sturm Wert auf die Feststellung, dass man sich in Ettringen schon seit 1986 damit befasst habe und nun erneut vorgestoßen sei. Dankenswerterweise habe der Bau- und Energieausschuss mit hohem Aufwand, aber punktgenau und zeitlich korrekt drei Gebiete von sich aus benannt, um dem zuständigen Regionalverband Donau-Iller Vorschläge machen zu können. Und so „nicht von außen überplant zu werden, wenn der Freistaat, um seine Windziele zu erreichen, gegebenenfalls alles freigebe“.



Zu den Radwegen von Scherstetten in Richtung Hiltenfingen und von Hiltenfingen nach Ettringen, sind mit den zuständigen Straßenbauämtern Augsburg und Kempten Verständigungen erzielt, Maßnahmen auch bereits beendet und weitere im Gespräch; besonders Richtung Ostallgäu und in den Ort hinein sei man auf weitere Verbesserungen aus. Und mit dem Vorsatz die bisherige „liberale Haltung“ zu innerörtlicher Baugestaltung im Rat überdenken lassen, übergab Sturm das Wort an die Bürgerschaft.



Die erste Bürgerfrage ging nach dem Gerücht um den Verkauf der „Krone“. Und dass dieses zentrale Objekt von der Gemeinde, möglicherweise als Sitz und verbesserter Arbeitsort für die Verwaltung, erworben worden sei, bestätigte der Rathauschef; aber auch, dass dazu noch keine Entscheidungen getroffen seien. Weitere Bürger meldeten sich mit Fragen zu den Windenergiegebieten, ob Flächen aus dem ursprünglichen Landschaftsplan dabei berücksichtigt worden seien und nach der genaueren Situierung. Anhand einer vorbereiteten Karte erläuterte Sturm, dass das Gebiet „am Suezkanal“ aus der alten Studie, ein weiteres nahe dem Sender und noch ein weiteres gegen Hiltenfingen benannt worden seien.



Nicht nur Rückenwind

Mit so viel Rückenwind kam ein Fragesteller auf die Radwegesituation zurück und meldete Überlegungen an, inwiefern die Wege straßenbegleitend verliefen, wie die Trassenführung sei und welche „Anbindungen“ es gäbe. Launig meinte Sturm, dass man manchmal „steinige Wege gehen müsse, damit sich danach etwas ebne oder geteert würde“ und griff dankbar auch Anregungen aus der Bürgerschaft auf, wobei die Beschaffenheit von Radwegen und der Straßen im Ort dann auch nochmals mit Diskussionen nach unfallträchtigen Spritzgussdecken gegen effiziente Straßenbauplanung einherging, schön anzuschauenden Bauarealen tatsächliche Schandflecken gegenüberstünden, gegen die man ziemlich machtlos sei, aber nichts unversucht lasse und man so unversehens auch nochmals bei den Finanzen ankam, zu welchen ein Neubürger noch Genaueres wissen wollte. Sturm, gemeinsam mit Kämmerer Müller gaben sich zuversichtlich, dass – wenn überhaupt –lediglich für den Kindergartenneubau eine Kreditaufnahme nötig sein werde, sich die im Vorjahr drastisch gesunkenen Gewerbesteuereinnahmen stabilisierten und die Kreisumlage sich hoffentlich nivelliere.



Heikle Themen

Als heiße Eisen entpuppten sich dann die Punkte Straßenbeleuchtung, die Situation der Firma „Aviretta“und die Staudenbahn, die auch die Aktualität der Themen Energie, Umweltschutz und Mobilität in der Kommune in den vernehmbaren Tischgesprächen zeigten. Sturm stellte sich dem Informationsbedürfnis – mit Einschränkungen: Zu Aviretta mit dem Hinweis, dass er nicht Gefahr laufen wolle, Nichtöffentliches öffentlich zu machen, aber Ettringen habe sich baurechtlich damit befasst und eine neutrale Haltung, das Gerücht über Klärschlamm kenne er nicht und immissionsrechtlich sei bei Ettringen noch keine Stellungnahme abgefragt worden. Das Landratsamt habe, so Sturm weiter, noch nichts entschieden.



Bei den Fragen zur – geltend gemachten teils grellen und kaltweißen – Straßenbeleuchtung entgegnete der Bürgermeister unter anderem mit dem Hinweis, die Information seitens der LEW, also des Ausrüsters, dazu auf die Homepage der Kommune stellen zu wollen, was mit leichtem Grummeln zur Kenntnis genommen wurde.

Zum Thema „Staudenbahn“ folgt ein separater Beitrag.