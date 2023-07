Ettringen: Will die Mehrheit die Staudenbahn überhaupt?

Von: Regine Glöckner

Teilen

Ettringens Bürgermeister Robert Sturm (rechts) und Staatsminister a.D. Franz Josef Pschierer (links) brennen für die Reaktivierung der Staudenbahn. © Springer-Restle

Ettringen - Auf der jüngsten Bürgerversammlung stand auch das Thema „Staudenbahn“ auf dem Plan, das in der Wertachgemeinde - wie sich herausstellte - umstritten ist.

Deutlich in die Offensive ging Gemeinderat Wolfgang Sirch gegenüber dem Ortsoberhaupt in Sachen Staudenbahn, zu der gegen Ende der Veranstaltung eine Meinung geäußert wurde, „dafür in Ettringen keine Chance“ zu sehen, womit offensichtlich ein kommunales Topthema aufgemacht war

BEG blockt

Sturm ging in einem Rundumschlag gegen die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG), die unbedingt die Reaktivierung der Staudenbahn verhindern wolle, in Stellung; denn diese vernachlässige zugunsten großstädtischer Ausbaumaßnahmen die ländliche Infrastruktur und habe mit der bekannten Methode „Tod aus der Mitte“, partiellen Streckenstillegungen seit den 80er Jahren, „die Staudenbahn bewusst kleinhalten wollen“. Klar sei, dass „die Verbindung nach Markt Wald teuer“ sei, aber selbst der Landkreis wolle nun den Bund ins Boot holen, wegen neuer Perspektiven wie der Streckenaktivierung zwischen Augsburg und Gessertshausen und damit größeren Dimensionen.



Sturm redete sich deutlich in Rage zugunsten des von ihm persönlich bevorzugten Projektes einer Staudenbahn als Mobilitätsoption für die Zukunft. Die Tischgespräche nahmen an Vernehmlichkeit zu und da ergriff Sirch, Gemeinderatsvertreter aus Siebnach, das Wort.



Kommunikation fehlt

Es habe, so Sirch, noch überhaupt keinerlei Gedankenaustausch oder Erörterung, geschweige denn einen Beschluss zu diesem Thema im Rat gegeben. Sturm entgegnete dazu wortreich und schloss mit der Aussage, dass es „einen alten Beschluss, keinen Radweg auf die Staudenbahn zu bauen“ gäbe. Mit diesem Statement kam die Diskussion zum Erliegen, die Veranstaltung mit einem guten Abendwunsch des Bürgermeisters zum Ende und recht lebhafte Gespräche an den Tischen nahmen ihren Lauf. Dabei wurde am Tisch der Gemeinderäte in einer – wie man betonte – parteiübergreifenden Gruppe deutlich artikuliert, dass die Staudenbahn im Ort sehr kontrovers diskutiert würde.



Nach Auffassung dieser Kommunalvertreter schätze man es so ein, dass aus allen politischen Meinungslagern im Ort ein deutlicher Trend gegen das Projekt – auch aus naturschützerischen Erwägungen heraus – erkennbar wäre, es aber problematisch sei, an Vorlagen oder Sachinformationen zu kommen, um sich dazu im Rat objektiv austauschen zu können.