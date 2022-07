Mit diesem „Portfolio“ will die Stadt zu Gold

European Energy Award: Mit diesen Maßnahmen will Mindelheim nach Gold greifen

Von: Marco Tobisch

Im Mindelheimer Freibad sind zahlreiche Energiesparmaßnahmen umgesetzt, die auch zum „energiepolitischen Aktivitätenprogramm“ der Stadt zählen. © Socher

Mindelheim – Ist das schon der Weg zu Gold? Im August unterzieht sich die Stadt Mindelheim einem „externen Audit“ im Rahmen des European Energy Awards. Um die Teilnahme daran zu ermöglichen, war ein politisches „Ja“ zum energiepolitischen Aktivitätenprogramm notwendig – das hat der Umwelt-, Verkehrs- und Bauausschuss letzte Woche einstimmig gegeben.

Schon viele Jahre bemüht sich die Stadt Mindelheim um den Ausbau erneuerbarer Energien und den Umstieg auf energiesparendere Lösungen, angefangen etwa bei neuen LEDs zur Straßenbeleuchtung (seit 2017) bis hin zur Modernisierung des Freibadbetriebs.



Mit ihrer Liste an Maßnahmen will die Stadt nun auch beim European Energy Award (eea) weiter punkten. Der eea ist dabei weniger eine einmalige Trophäe, sondern vielmehr ein Qualitätsmanagementsystem, das Energie- und Klimaschutzaktivitäten einer Kommune erfasst, bewertet und regelmäßig überprüft.



Eingetreten in diesen Prozess war die Stadt 2016, seither ging es in der Bewertung stetig bergauf: 2017 hatte Mindelheim bereits 50 Prozentpunkte gesammelt in der Gesamtbetrachtung, die sich aus den Bausteinen „Mobilität“, „Kommunikation“, „Kommunale Gebäude“, „Interne Organisation“, „Entwicklungsplanung“ und „Ver-/Entsorgung“ zusammensetzt. In einer Analyse Ende 2019 kletterte Mindelheim auf 64 Prozentpunkte. Für die angestrebte Zertifizierung, den European Energy Award in Gold, wären insgesamt 75 Prozentpunkte notwendig. Ende 2021 stand Mindelheim nach Einschätzung des Energieteams um Roland Ahne bei 74 Prozent.



Nun steht das nächste „externe Audit“ an. Dieses findet laut der „Bundesgeschäftsstelle European Energy Award“ rund alle vier Jahre statt. Dabei kommt ein eea-Berater nach Mindelheim und überprüft, inwieweit die Qualitätsstandards erfüllt sind und spricht je nach Punktzahl die Empfehlung für eine Zertifizierung aus.



Mit diesem „Portfolio“ will die Stadt zu Gold

Dabei sieht Bürgermeister Dr. Stephan Winter seine Stadt auf dem „Weg zu Gold“, wie er im Ausschuss sagte. „Wir sind schon sehr weit gekommen“, so Winter. Binnen zehn Minuten rief er letzte Woche die Maßnahmen aus dem energiepolitischen Aktivitätenprogramm in Erinnerung, mit denen die Stadt beim eea-Beater punkten will. Das sind folgende:



• Im städtischen Haushalt gibt es einen jährlichen Etat für die Fachstelle für Klimaschutz.

• Seit 2016 gibt es mit Simone Kühn eine Klimaschutzmanagerin. Bis 2021 wurde diese Stelle gefördert.

• Seit 2018 werden die zehn größten Liegenschaften (Schulen, Kindergärten, Bäder) in einem professionellen Energiemanagement durch das Ingenieurbüro KTO engineering betreut. Durch regelmäßige Begehungen und Energieberichte werden Energieverbräuche und Kosten gesenkt.

• Freibad: Nach der Sanierung (Fertigstellung vor einem Jahr) ist das Bad dank des Einsatzes von Solarthermie, eine PV-Anlage am südlichen Grundstücksrand und eine Wärmepumpe annähernd energieautark. Modernste Pumpen- und Filtertechnik sorgt außerdem für die Wassererwärmung und gute Wasserqualität.

• Die Straßenbeleuchtung wird nach und nach auf LED umgestellt.

• Für Neubau und Sanierung kommunaler Gebäude hat die Stadt Energiestandards festgelegt.

• Seit 2017 gibt es in Mindelheim auch den Förderkatalog für Energieeffizienzmaßnahmen (Fördertopf jährlich 50.000 Euro).

• Teil des „Portfolios“ auch: Energieberatung für kleinere und mittlere Unternehmen zum Thema Energieeffizienz.

• Als Daueraufgabe sieht die Stadt die Schaffung überdachter Fahrradparkplätze – ein Aspekt, für den insbesondere Grünen-Stadtrat Josef Doll bei diversen Bauvorhaben wirbt.

• In der Umsetzung befindet sich das Verkehrskonzept, das das Büro Modus Consult aus Ulm erarbeitet (Kosten: 125.000 Euro); eine Umfrage, wer welche Verkehrsmittel nutzt bzw. wer welche Wege wie zurücklegt, liegt ebenso wie die Ergebnisse der Parkraumerhebung bereits vor.

• Eine Sanierungsplanung für die kommunalen Liegenschaften mit Priorisierung wurde erarbeitet.

• Das Programm „Prima Klima Kids“ an Mindelheimer Schulen gibt es seit 2019.

• Die Kläranlage bezieht Strom von einer eigenen PV-Anlage; die Anlagentechnik wird seit 2013 kontinuierlich saniert – durch Investitionen von 1,4 Millionen Euro konnte u.a. eine Stromeinsparung von etwa 25 Prozent erzielt werden. Das Betriebsgebäude der Kläranlage wurde von 2018 - 2019 energetisch saniert.

• Noch zu erledigen: Stadträte und „Personen des öffentlichen Lebens“ stellen ihr persönliches Engagement für den Klimaschutz vor.