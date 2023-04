Ein Abend, der sich gewaschen hat

Fado-Konzert im Miele-Museum holt ein Stück Portugal nach Mindelheim

Von: Regine Glöckner

Der Fado-Abend im Miele-Muesum mit Roland und Rita Stadler holte ein Stück Portugal nach Mindelheim. © Glöckner

Mindelheim - Wie macht man aus einer Veranstaltung mit vornehmlich melancholischer Musik, die die Aufs und Abs des Lebens einfängt, einen vergnüglich-unterhaltsamen Abend?

Mit Können, Leidenschaft, Abwechslung, kleinen kultur-historischen Übersetzungshilfen, einem passenden Tapas-Buffet sowie einem wohlgelaunt-zuvorkommenden Gastgeber, dem Betreiber des Mielemuseums, Christoph Ress, der das zahlreich erschienene Publikum zu einem „einfühlsamen und spannenden Abend“ begrüßte. Und dazu natürlich Rita und Roland Stadler, das Musikerpaar aus Kirchheim zusammen mit der Kulturjournalistin Anne Serocka, die ein kurzweiliges Programm zusammengestellt hatten.

Mit dem Musiktitel „Bei Einbruch der Dunkelheit“ begann die Abfolge von Fado-Gesängen, deren Ursprung gleich anschließend in einem kleinen Vortrag von Anne Serocka dem Publikum nähergebracht wurde. Dabei streifte die seit etwa 13 Jahren in Mindelheim lebende, weit– und weltgereiste Dame, Elemente und Stationen des Fado; seine Entstehung in den Lissaboner Kneipen als ursprünglich improvisatorische Alltags-Musik und heutzutage meist als professioneller, konzertanter Stil.



Dann legten musikalisch die beiden Stadlers wieder los: mit dem gemeinsamen Refrain eines Abschieds-Fado nahm das Programm Fahrt auf, um sich dann auch dank der musikalisch zum Ausdruck gebrachten Lebenswirklichkeit und Selbstermutigung der Fado-Sänger durch Roland Stadler vorwärtszubewegen. Strophenlieder, mit kleinem melodischem Rahmen, mal mit längeren Mandola-Solopassagen, die dann wieder gesanglich weitergesponnen werden. Meist begleitet von Rita Stadler, Gesang und klassische Gitarre. Ob bei „Fogo preso“ (Feuerwerk), „Vento Suao“ (Südwind) oder „Locoura“ (Irsinn), Stadler kommentiert und spielt so, wie es seine schon Jahrzehnte andauernde Portugal-Leidenschaft ihm selbst abverlangt.



Sein Vortrag, meist ein Mix aus Gesang und einer Art Sprechgesang, einer manchmal ganz nach innen gekehrten Haltung, dann wieder mit einer leidenschaftlichen Attitüde, kommt aufrichtig daher. Rita, seine Frau und Muse, die auch als Keramikkünstlerin regelmäßig im Mielemuseum ausstellt, assistiert feinfühlig. Bereits nach sechs Musikbeiträgen gab es eine Pause mit Buffet und offensichtlich großem Vergnügen des Publikums an Austausch und Begegnung; dem spendablen Intermezzo folgte eine Reihe weiterer stimmungsvoller Titel, teils mit Übertragung, schwungvoll und gelöst. Da durfte „Lissabon bei Nacht“ natürlich nicht fehlen und schon gar nicht das amüsante Gebet „Prece“: mit der Bitte, dass der Tod ruhig kommen könne, Hauptsache man stirbt in Portugal! Fado vom Feinsten.



Ein Abend, der sich gewaschen hat

Man käme nicht auf die Idee zu sagen, dass „dieser Abend sich gewaschen hat“; hätten die Stadlers nicht den feinen Humor besessen, eigens einen Musiktitel zum Thema „Waschen“ als ihren ganz persönlichen Tribut ans Mielemuseum ins Programm zu nehmen. Das hat nicht nur Christoph Ress gefreut, sondern auch das Publikum, das zum Ende des Abends – um im Bilde zu bleiben – beifallstechnisch in den Schleudergang wechselte.