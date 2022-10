Fahrgäste-Befragung im Unterallgäu: ÖPNV soll besser und einfacher genutzt werden

Bis Juni 2023 werden auch im Unterallgäu Zuggäste zum Thema ÖPNV befragt. © Go-Ahead/Winfried Karg

Unterallgäu – Der ÖPNV soll künftig besser und vor allem einfacher genutzt werden können. Deshalb laufen aktuell bayernweit Studien, um ein einheitliches Tarifsystem für Bus und Bahn in den Verkehrsverbünden einzuführen – auch in der Region. Für die Studie im Gebiet des Verkehrsverbund Mittelschwaben (VVM) werden ab Samstag, 22. Oktober, auch Zugfahrgäste im Unterallgäu befragt. Die Befragungen dauern bis Juni 2023.

Die Studie wird von der Firma PTV Transport Consult GmbH durchgeführt und wurde vom Landkreis Unterallgäu mit beauftragt. Ziel ist es, Informationen zum Verkehrsverhalten zu gewinnen. „Fahrgäste, die an den kurzen Interviews teilnehmen, unterstützen die Arbeit an einem bürgerfreundlichen Öffentlichen Personennahverkehr“, sagt Landrat Alex Eder und bittet die Bürgerinnen und Bürger, sich kurz Zeit zu nehmen. Die Teilnahme an den Interviews ist freiwillig. Befragt werden Erwachsene sowie Schülerinnen und Schüler.

Das Erhebungspersonal erkennt man einer roten Warnweste mit dem Aufdruck „Fahrgasterhebung“. Auf Wunsch kann man sich auch den Dienstausweis zeigen lassen. Die Fahrgäste werden gefragt, an welcher Haltestelle sie ein- und aussteigen und welche Verkehrsmittel davor oder danach genutzt werden. Die Angaben werden in ein Smartphone eingetragen. Außerdem werden die Fahrgäste gebeten, ihren Fahrausweis zu zeigen, damit die Art des Fahrscheins aufgenommen werden kann.