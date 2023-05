Fahrraddieb in Mindelheim gefasst

Mindelheim - Am Sonntagmittag wurde eine Fahrradstreife der Polizeiinspektion Mindelheim durch eine Teilnehmerin der Fahrraddemonstration auf einen Diebstahl eines Fahrrades hingewiesen.

Nach Mitteilung der Zeugin sei das Fahrrad vor einer Woche entwendet worden und nun hatte sie das Fahrrad wieder erkannt und den Täter gleich der Polizei gemeldet.

Beamte der PI Mindelheim konnten das Fahrrad sogleich dem Täter abnehmen und an den Geschädigten übergeben. Der Fahrraddieb wurde zur Polizeiinspektion gebracht und da er keinen festen Wohnsitz im Inland innehat, wurde durch die Staatsanwaltschaft Memmingen sogleich eine Sicherheitsleistung für das Verfahren in Höhe von mehreren hundert Euro verhängt.

Der 24-jährige Rumäne konnte nämlich keine plausible Erklärung dafür liefern, wieso sich das Fahrrad in seinem Besitz befand und verstrickte sich in seiner Vernehmung in deutliche Widersprüche.

wk