Familienfreundliche Kommunen: Mindelheim im Deutschland-Ranking in den Top Ten!

Mindelheim ist sehr familienfreundlich. Zu diesem Ergebnis kommt das Magazin „Kommunal“. © Stadt Mindelheim

Mindelheim – Kaum eine Stadt in Deutschland ist familienfreundlicher als Mindelheim. Zu diesem Ergebnis kommt das Magazin „Kommunal“, das gemeinsam mit Datenanalysten von „Contor-Regio“ anhand von 67 statistischen Daten und Indikatoren die familienfreundlichsten Kommunen Deutschlands gesucht hat.

„Ermittelt haben wir dabei Daten wie die Entwicklung der Einwohnerzahl, die Geburtenrate und den Anteil junger Menschen in jeder Kommune. Aber auch die Verkehrsinfrastruktur, die Baulandpreise und die Zahl der Schulabgänger ohne Schulabschluss“, erklärt Kommunal-Chefredakteur Christian Erhardt. Auch das Umfeld habe eine Rolle gespielt. „Denn keine Kleinstadt steht isoliert im Raum, etwa wenn es um die Zahl der Arbeitsplätze in einer Region geht“, so Erhardt weiter.

Verglichen wurden alle Kommunen in Deutschland mit mindestens 10.000 und maximal 20.000 Einwohnern – und das sind immerhin mehr als 900. Erfreulich für die Stadt Mindelheim: Sie landet im Ranking auf Platz 7! Spitzenreiter ist Eichstätt.

