Fasching in Mindelheim: Sidelonia dreht bei „Siedler-Alarm“ auf

Von: Oliver Krivacek

Bei ihrem traditionellen „Siedler-Alarm“ drehte die Sidelonia am vergangenen Samstag unter dem Motto „Back to the 90s“ richtig auf. Statt überhöhtem Alkoholkonsum stand heuer eindeutig das Feiern im Vordergrund. © Krivacek

Mindelheim – Freitag vor einer Woche startete die Mindelheimer Faschings Saison mit dem Galaball der Siedelonia, der zugleich auch Krönungsball war. Ein Wochenende später drehten die Sidelonen noch mehr auf.

Am vergangenen Samstag starteten die Siedelonen mit ihrem Siedler-Alarm in die zweite Faschingsrunde. Heuer lautete das Motto „Back to the 90s“ und entsprechend waren auch viele Gäste getreu dem Motto gekleidet. Auch die Band passte sich musikalisch dem Abend an und spielte viele Lieder aus den 90ern in den Tanzrunden. Doch nicht nur die Siedler zeigten am Abend mit ihrem Programm aus Gardemarsch, Showtanz und Elfferrat ihr Können, auch waren zahlreiche Gastgarden vertreten und sorgten für einen kurzweiligen Abend.

Auch der Prinz und seine Prinzessin zeigten, was sie draufhaben. © Krivacek

Mit der Budelonia aus Stockheim, der KC Ballustika aus Balzhausen, den Kirchheimer Schlossfunken, der Narrwangia aus Dirlewang und der Schowtanzgruppe aus Bedernau war der Abend wieder mehr als gut gefüllt. Entsprechend war auch die Stimmung im Saal, denn nicht nur die Showtänze waren als Stimmungsgarant an diesem Abend vorhanden, auch die Gardemärsche sorgten für regelrechte Applausstürme im Forum.

Mit schlanken Beinen und breitem Grinsen durch den Saal marschiert. © Krivacek

Präsident Roland Herz zeigte sich an dem Abend sehr gut gelaunt. Seine Jungs und Mädels hatten alles im Griff, das Programm lief gut und viel wichtiger war ihm, die Stimmung im Forum war ausgelassen. Wo sonst erhöhter Alkoholkonsum problematisch ist und Betrunkene für Zwischenfälle sorgen, stand heuer mehr das Feiern im Vordergrund. Selten sah man auch in vergangener Zeit, so viele gut gelaunte Menschen auf einem Haufen. Lachen, Ratschen und Party machen war angesagt. Man merkt, dass durch die Pandemie auch die Faschingsfans eine soziale Dürrephase hinter sich haben.

Ein Elferrat zum Anbeißen

Doch den Höhepunkt des Abends lieferten nicht die Gäste, sondern die Siedelonia selbst. Ihr Elferrat mit dem Motto „Siedler Schokolade“ übertraf alles andere in Sachen Applaus und Zugaben. Sie mussten Ihr Programm gleich doppelt zeigen, sonst wären sie nicht von der Bühne gekommen. Mit Ihrem Showtanz zeigten die Herren, dass nicht nur die Mädels tanzen können. Auch sie schwangen das Tanzbein und ließen mit so mancher Aktion das Publikum jubeln.

Der Elferrat war heuer besonders für Naschkatzen interessant. © Krivacek

Als Fazit kann man sagen, der Start in die Faschingssaison ist in Mindelheim sehr gut gelungen. Zwei komplett ausverkaufte Krönungsbälle und ein volles Forum beim zweiten Ball beweisen, dass Mindelheim das Feiern nicht verlernt hat.