Fasching in Türkheim: Lea I. und Nicho I. besteigen am Krönungsball den Thron

Von: Oliver Sommer

Das alte Prinzenpaar, Sabrina und Alexander (linkes Bild links), überließ seinen Nachfolgern, Lea I. und Nicho I. (rechts) am Krönungsball der Wertachfunken nicht nur die närrische Herrschaft, sondern auch die Tanzfläche. © Sommer

Türkheim – Gut zwei Monate, nachdem sie der Öffentlichkeit vorgestellt worden waren, wurden am vergangenen Wochenende die drei Prinzenpaare der Wertachfunken inthronisiert. Nachdem am Nachmittag schon dem Junioren- und das Miniprinzenpaar die Insignien der Macht übergeben worden waren, kamen am Abend bei der Tanzparty ihre Tollitäten Lea I. und Nicho I. an die Reihe. Nach drei Jahren übergaben ihre Vorgänger Sabrina und Alexander den Prinzenorden. In seiner letzten Rede als Tollität erinnerte Alexander an den langen Zeitraum, den er und seine mittlerweile Ehefrau, Prinzessin Sabrina den Thron innehatten.

Für alle Beteiligten war es Schwerstarbeit. Innerhalb weniger Stunden mussten die Freiwilligen die Turnhalle des Joseph-Bernhart-Gymnasiums in einen Tanzsaal verwandeln, wo neben dem Publikum bei der Tanzparty vor allem die Prinzen- bzw. Faschingsgarde mit ihren Tänzen so richtig ins Schwitzen kommen konnte. Seit Monaten hatten sich die drei Garden, Mini-Junior und eben Faschingsgarde schon auf diesen Abend vorbereitet und Tänze einstudiert, in der Hoffnung, so kam es in den Worten des neuen Hofmarschalls Max Schwaier zum Ausdruck, diesmal eine ganze Session feiern zu können, war man im Vorjahr nicht über die Vorstellung eines Prinzenpaares hinausgekommen.

Diesmal aber stimmte alles, die Halle war ausverkauft und alle Beteiligten bestens vorbereitet. Eigens war auch eine Vertreterin des Bayerisch-Schwäbischen Fastnachtsverbands, die Schatzmeisterin und selbst Türk­heimerin, Heidi Sackmann zur Tanzparty gekommen. Es sei halt doch von Vorteil, wenn man nach einer Party zu Fuß nach Hause gehen könne, hatte Hofmarschall Max Schwaier zuvor noch angemerkt, allerdings mit Blick auf Landrat Alex Eder, der sein Kommen zugesagt hatte, zuvor aber noch die Inthronisation des Prinzenpaares in Mindelheim wahrnehmen musste. Er sollte, wie auch einige andere interessante Programmpunkte, wie etwa die Pfundigen aus Mindelstetten, erst später seinen Auftritt haben.



Und so musste zunächst die Freizeit ‚91-Band in die Tasten hauen, Saiten greifen und den Drumstick schwingen, um den Worten Schwaiers Nachdruck zu verleihen, nach denen „Party und Tanzen ganz oben stehen“ sollten und der Name Programm sein sollte. Nach drei Jahren geht es wieder los, so Schwaier, sehnsüchtig hatten alle Narren und Närrinnen wohl schon darauf gewartet. Ohnehin hatten die Hofmarschälle, der eine Ex, der andere ganz neu im Job, ausreichend zu tun.



Ein letztes Mal musste Schwaiers Vorgänger arbeiten und das Skript für sein Prinzenpaar halten, das sich an diesem Abend verabschieden wollte. Drei Jahre und damit rekordverdächtig lange waren Alexander I. (Sirch) und Sabrina II. (Schneider) Prinzenpaar der Wertachfunken, und entsprechend viel hatte sich in diesen über 1.000 Tagen getan. Nicht nur, dass die beiden als Prinzenpaar in ihre Regentschaft gestartet waren, mittlerweile sind die beiden auch im Privatleben ein rechtskräftig verbandeltes Paar, haben ein Schloss errichtet und für Nachwuchs für die Minigarde gesorgt. Und man dürfe sich nicht täuschen lassen, ergänzte seine Tollität, Alexander I. Der Bürgermeister könne bezeugen, dass sie nicht nur faul herumgelegen, sondern immer in der Faschingszeit im Rathaus regiert hätten. Somit könne man nun in den verdienten Ruhestand gehen, allerdings nicht, ohne ihren Nachfolgern einige Ratschläge mit auf den Weg zu geben.



Lea I. und Nicho I. zeigten, was sie tänzerisch draufhaben. © Sommer

Mit dem Versprechen, ihre Vorgänger wie auch das närrische Volk nicht enttäuschen zu wollen, übernahmen Lea und Nicho die Zepter, nicht ohne aber die Verdienste des scheidenden Prinzenpaares zu würdigen. Nach der Ordensübergabe an Nicho I. Musste das neue Prinzenpaar zeigen, was es kann. Hatte Vorgänger Alex schon im Titel stehen, dass er für seine Liebste die Tanzschuhe nochmals angezogen hatte, so zeigte Nicho beim Prinzenwalzer, was er draufhatte. Und auch bei der Ordensverleihung an Spender und andere wichtige Persönlichkeiten dürfte das Prinzenpaar nochmals ins Schwitzen gekommen sein.



Wer es nicht zur Tanzparty geschafft hat, sollte sich den 13. Januar mit dem Bürgerball im Vereinsheim Irsingen notieren, am 3. Februar ist Teenieball und am 4. der Seniorenfasching, beide in der TV-Halle, wo Prinzenpaar und Faschingsgarde wiederzusehen sein werden.