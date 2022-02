Fasching während Corona: „Hut ab, was die Vereine leisten“

Von: Marco Tobisch

Buntes Treiben in der Mindelheimer Altstadt ist auch heuer am Gumpigen Donnerstag nicht möglich. Auch ohne „sichtbares“ Programm sind die Vereine aber weiterhin aktiv. © wk

Mindelheim/Region – Zum zweiten Mal fällt eine Faschingssaison Corona zum Opfer. Dabei hatten die vielen Vereine im Landkreis Unterallgäu noch bis vor wenigen Wochen gehofft, dass die Coronazahlen rechtzeitig sinken, Maßnahmen gelockert und Umzüge und Partys doch noch ermöglicht werden. Wenngleich die fünfte Jahreszeit in ihrer gewohnten Form nun ausfällt, ist das Vereinsleben aber keinesfalls zum Erliegen gekommen, wie auch der Mindelheimer Christoph Spies, Präsident des Regionalverband Bayerisch-Schwäbischer-Fastnachtsvereine (BSF) im Gespräch mit dem Wochen KURIER erklärt.

Stolze 25.000 Mitglieder in knapp 145 Fastnachtvereinen feiern unter dem Dach des BSF jährlich die fünfte Jahreszeit – ob es durch die Corona-Zwangspause weniger Vereinsnarren geworden sind, könne man aktuell noch nicht beziffern, sagt Spies. Sein Eindruck aber: „Bisher kann man noch nicht feststellen, dass überproportional viele ausgetreten sind. Aber mit der Problematik wird jeder Verein kämpfen müssen.“



Was derweil sicher ist: Eigenschaften, die den Fasching ausmachen, werden auch nach der Pandemie weiter gefragt sein. „Es gibt nichts Schöneres, als gemeinsam zu feiern, neue Leute kennenzulernen und zusammen lustig zu sein – und für eine gewisse Zeit das Trübsal des Alltags zu vergessen“, so der Mindelheimer. All das muss nun zum zweiten Mal pausieren. Eine Dame zum Tanzen aufzufordern, mit ihr ein paar Lieder lang übers Parkett zu kreisen und anschließend zusammen an die Bar zu gehen, sei mit FFP2-Maske und 1,50 Metern Abstand nämlich kaum machbar, beschreibt Spies.



25 Prozent Auslastung nicht rentabel

Hinderlich seien die sich schnell verändernden Corona-Maßnahmen auch für die Veranstalter von Faschingsbällen, die viel Vorlaufzeit für die Organisation der Location, der Band, der Deko und nicht zuletzt des Programms bräuchten. Als zusätzliche Auflage kam hier bis zuletzt noch die Maximal­auslastung von 25 Prozent dazu. Dass unter diesen Umständen keine Organisation von Faschingsbällen im Mindelheimer Forum möglich sei, hatte kürzlich auch Alex Drahotta, Präsident der Faschingsgilde Mindelonia, bestätigt.

Christoph Spies, Präsident des Regionalverband Bayerisch-Schwäbischer-Fastnachtsvereine (BSF) © privat

Weil sich die meisten Vereine aber von den Rückschlägen nicht zermürben lassen und trotzdem versuchen, die Mitglieder mit Sonderaktionen bei der Stange zu halten, spricht BSF-Präsident Spies insbesondere den Vereinsverantwortlichen ein Sonderlob aus. Beispielsweise hatten zwischen den Lockdowns viele Garden wieder das Training aufgenommen und dabei Figuren und Auftritte einstudiert. „Hut ab, was die Vereine hier geleistet haben“, betont Spies.

Auch darüber hinaus waren die Vereine aktiv: Wie der Mindelheimer sagt, wurde das Vortragen von Büttenreden geübt und Orga-Treffen abgehalten, die allerdings ins Netz verlagert wurden. „Besprechungen lassen sich schon online durchführen, aber zu sagen, ‚wir machen jetzt alles online‘, macht keine Laune.“



Als Beispiel, wie man den Fasching auch außerhalb des Internets am Leben erhalten kann, nennt Spies unter anderem die Ausstellung des Mindelheimer Malermeisters Hubert Schwank in der Haid-Passage. Schwank hatte bereits die drei großen, bekannten Turmfiguren entworfen und gestaltet – nun hat er auch für die anderen acht Türme in Mindelheim Figuren entworfen. Die Kunstwerke vom Gefängnisturm, vom Kirchturm der Stadtpfarrkirche St. Stephan sowie vom Westernacher Tor sind bis zum Aschermittwoch in der Haid-Passage zu sehen. „Wir freuen uns riesig über diese Kunstwerke und hoffen, dass so viele Bewohner sowie Besucher Mindelheims diese Freude mit uns teilen“, schrieb auch der Durahaufa Mindlhoim zuletzt.



Was heuer neben Umzügen und Bällen ebenfalls auf der Strecke bleibt, sind die beliebten Gardeauftritte in Seniorenheimen. „Die Omas und Opas freuen sich beim Seniorenfasching auf den Auftritt der Minigarde und darüber, dass Alt und Jung beinander sind. Gerade die Leute, die nicht mehr so mobil sind, wollen das gerne sehen – das sieht man an ihren leuchtenden Augen.“ Dass allein Corona der Grund dafür sei, dass die Kinder in der fünften Jahreszeit nicht mehr vorbeikommen, verstünden viele Bewohner nicht.



Dass der Karneval unbedingt „generationsübergreifend“ gefeiert werden soll, ist sogar in einer offiziellen Ethik-Charta des „Bundes Deutscher Karneval“ festgehalten. In Teilen geht das Pamphlet bis ins 12. Jahrhundert zurück und dokumentiert seither wichtige Grundpositionen, wie Brauchtum und Traditionen in der närrischen Zeit gelebt und aufrechterhalten bleiben sollten. „Zwischen dem 11.11. und dem Aschermittwoch geht es nicht um wilde Partys, sondern darum, den Leuten den Frohsinn näherzubringen“, macht Christoph Spies in diesem Zusammenhang auch deutlich.



Das gilt auch für den Gumpigen Donnerstag sowie die verbleibenden Tage bis zum Aschermittwoch. Christoph Spies appelliert dabei auch an die Vernunft und zeigt sich zuversichtlich, dass die Unterallgäuer Narren die Corona-Sachlage verstanden hätten – und nun am Gumpigen versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. „Mit der Garde oder Zunft im Pulk aufzutreten, ist heuer natürlich schwierig. Wir hoffen alle, dass man 2022/23 wieder mehr Action machen kann“, so der BSF-Präsident abschließend.