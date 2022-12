FC Bad Wörishofen: Die Jungen geben die Richtung vor

Beim FC Bad Wörishofen läuft´s. Kein Wunder deshalb, dass die engere Vorstandschaft des FCW bei der jüngsten Jahreshauptversammlung weitgehend in ihren Ämtern bestätigt wurde. © FCW

Bad Wörishofen – Beim FC Bad Wörishofen setzt man auch künftig auf Konstanz: Bei der kürzlichen Mitgliederversammlung des FCW wurde die bisherige Vorstandschaft fast komplett in ihren Ämtern bestätigt.

Erster Vorsitzender Jürgen Thiemann und der sportliche Leiter Ludwig Krammer konnten sich in den letzten beiden Jahren über einen sportlichen Aufwärtstrend freuen. So stieg die 2. Mannschaft über ein spannendes Entscheidungsspiel im Sommer in die A-Klasse auf. Die 1. Mannschaft wurde nach der Vorrunde Halbzeitmeister in der Kreisklasse. Nach zwei schweren Rückrundenspielen gegen die Mitkonkurrenten um den Aufstieg, Blonhofen und Pforzen, bei denen die Mannschaft vier Punkte holte, rangiert sie nun einen Punkt hinter Amberg/Wiedergeltingen auf Rang 2. Dabei ist das Team das jüngste in ihrer Spielklasse: Überwiegend 19- bis 21-jährige Eigengewächse, die in den letzten beiden Jahren aus der A-Jugend hochkamen, sorgen hier für Furore.

Aber auch außerhalb des Spielfelds befindet sich der Verein, das war bei der Versammlung zu spüren, im Aufwind. Gerade die Jungen bringen sich mit viel Engagement auch in das Vereinseben mit ein und sorgten so für Bewegung. Sie erstellten aus eigener Initiative ein Zukunftskonzept, richteten einen Fanshop ein und schafften es, die Heimspiele für die Zuschauer wieder attraktiver zu machen. Hier ist ebenfalls bereits ein Aufwärtstrend bei den Besuchern zu erkennen.



Als Glücksgriff erwiesen habe sich die Verpflichtung des neuen Trainers Thomas Holzmann, meinte Jürgen Thiemann in der Versammlung. Holzmann konnte zusammen mit den Trainern der 2. Mannschaft, Dominic und Tobias Ohmann, mit der durchschnittlichen Trainingsbeteiligung sehr zufrieden sein. Mit Maxi Gast stellt der FCW außerdem den Toptorschützen der Liga.



Weiterer Schwerpunkt neben der sportlichen Bilanz war bei der Versammlung die Ehrung langjähriger Mitglieder. Hier wurden Ludwig Graml, Peter Scharpf, Karl Selzer und der leider vor kurzem verstorbene Walter Häusl für ihre 60-jährige Mitgliedschaft mit der goldenen Nadel mit Kranz zu Ehrenmitgliedern ernannt. Mit der goldenen Vereinsnadel ausgezeichnet wurden für 50 Jahre Gerhard Eichler, Günther Scharpf, Günter Kaiser, Hans Krattenmacher und Johann Schüll. Schon 40 Jahre beim Verein und mit der Silbernadel dekoriert wurden Markus Seitel, Thomas Lussi und Robert Metz.