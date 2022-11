Fehltage nehmen 2022 deutlich zu: Unterallgäuer Arbeitgeber bekommen Corona zu spüren

Teilen

Deutlich mehr Krankheitstage von Arbeitnehmern wegen Corona als noch 2021 verzeichnete die AOK auch in Memmingen und dem Unterallgäu in den ersten drei Quartalen 2022. © Symbolfoto: PantherMedia/Tomas Anderson

Unterallgäu/Memmigen – Einen deutlichen Anstieg der Krankmeldungen um fast ein Drittel (31 Prozent) meldet die AOK Bayern für die Monate Januar bis September 2022 gegenüber den ersten neun Monaten des Vorjahres. „Insbesondere bei Corona gingen die Krankenstände massiv nach oben“, sagt Klaus Schöllhorn von der AOK Direktion Memmingen-Unterallgäu.

So zählte die AOK Bayern in den ersten drei Quartalen bereits mehr als 421.000 nachgewiesene Corona-Fälle unter den bei ihr versicherten Berufstätigten; im Vergleichszeitraum 2021 waren es nur etwa 45.000. Bayernweit summierte sich die Arbeitsunfähigkeits-Quote (AU-Quote) – das heißt der Anteil der erwerbstätigen AOK-Versicherten, die wegen einer nachgewiesenen Corona-Infektion krankgeschrieben waren – auf 14,7 Prozent. Im Vorjahr waren es bis einschließlich September 1,6 Prozent.

In Memmingen und dem Unterallgäu lag die AU-Quote wegen einer nachgewiesenen Corona-Infektion in diesem Zeitraum laut Klaus Schöllhorn sogar bei 16,1 Prozent (bei 2,1 Prozent im Vorjahreszeitraum). Der Landkreis liegt mit diesen Werten etwa im bayerischen Mittelfeld. Spitzenreiter war übrigens der Landkreis Wunsiedel in Oberfranken: Dort war von Januar bis September 2022 fast ein Viertel (23,6 Prozent) der AOK-versicherten Beschäftigten einmal oder mehrfach wegen Corona krankgeschrieben. Die wenigsten Erkrankten gab es in der Stadt Augsburg (9,9 Prozent).

Long- oder Post-Covid: Rund 45 Tage krankgeschrieben

Auch die Dauer des Mitarbeiterausfalls beschäftigt die AOK, denn auch hier gebe es in Bezug auf Corona gravierende Unterschiede: „Während eine akute Covid-19-Infektion mit durchschnittlich 9,1 krankheitsbedingten beruflichen Ausfalltagen verbunden ist, sind es bei Beschäftigten mit einer anschließenden Long-Covid oder Post-Covid-Symptomatik mehr als sechs Wochen, nämlich 45,3 Tage“, so Klaus Schöllhorn. 3,3 Prozent der an Corona erkrankten AOK-versicherten Berufstätigen in Bayern waren wegen einer Long-Covid- oder Post-Covid-Symptomatik krankgeschrieben, was 0,86 Prozent aller erwerbstätigen bayerischen AOK-Versicherten entspricht. Das ergab eine weitere AOK-Auswertung über den Zeitraum von März 2020 bis Juli 2022.