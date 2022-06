Medizin: High Tech und Natur beides gebraucht

Sebastian Kneipp nach 200 Jahren noch immer ein Superstar

Marco Tobisch

Tauschten sich über Kneipp aus (v. rechts): Bürgermeister Stefan Welzel, Gesundheitsminister Klaus Holetschek, Moderatorin Ursula Heller, Landrat Alex Eder, MdL und Kneipp-Bund-Präsidentin Christina Haubrich sowie Festredner Dr. Thomas Rampp. © Tobisch

Bad Wörishofen – Der Pfarrer mit den buschigen Augenbrauen und den Sandalen hätte am Freitag letzter Woche zweifellos seine Freude gehabt, wenn er es sich tatsächlich – darüber dachte auch BR-Moderatorin Ursula Heller laut nach – auf einer Schäfchenwolke bequem gemacht und aufs Kurhaus herabgeblickt hätte. Im Kursaal feierten rund 450 Gäste Sebastian Kneipps 200. Geburtstag – wegen Corona mit einem Jahr Verspätung. Warum das Geburtstagskind besonders stolz gewesen wäre: Noch heute sind seine Lehren aktuell, werden gelebt und weitergetragen. Das wurde in zahlreichen Gesprächen bei diesem Festakt deutlich.

Bürgermeister Stefan Welzel, bekanntermaßen nicht erst seit seiner Tätigkeit im Rathaus glühender Kneipp-Anhänger, begrüßte im Kursaal etliche Ehrengäste. Kneipp beschrieb er in seiner Eingangsrede als Macher. „Er hat gehandelt und nicht nur schlaue Bücher geschrieben“, betonte Welzel. Bis heute lebe Kneipps Lehre weiter – wobei der Auftrag sei, das Erbe nicht nur zu verwalten, sondern auch weiterzuentwickeln. Als Besonderheit betonte Welzel, dass man Kneipp-Anwendungen bereits mit einfachen Mitteln effizient umsetzen könne. Eine gewisse Basis sei aber notwendig, um medizinisch fundiert handeln zu können. Nichtsdestotrotz: „Gut ist, was hilft, und Kneipp hilft“, brachte Welzel auf den Punkt.



Zuvor hatten Diakon Prof Dr. Adalbert Keller und Pfarrer Arne Schnütgen ein ökumenisches Gebet gesprochen. Sie beschrieben Kneipp als Menschenfreund und „glaubwürdigen Zeugen von Gottes Zuneigung“. Für alles, was ihr „Vorgänger“ hinterlassen habe, gelte es dankbar zu sein.



Für die „perfekte Verbindung zwischen Körper, Geist und Seele“ (Moderatorin Heller) sorgte übrigens das Ensemble Classique, das äußerst präzise die kurzweiligen Reden musikalisch untermalte – so etwa nach den Ansprachen der Bad Wörishofer Geistlichen mit einem Stück von Tomaso Albinoni oder nach der Ansprache von Gesundheitsminister Klaus Holetschek mit Jazz von Duke Ellington.



Medizin: High Tech und Natur beides gebraucht

Gesundheitsminister Klaus Holetschek © Tobisch

Warum der „beschwingte“ Jazz passte? Mit „Jetzt haben Sie uns ganz schön auf Betriebstemperatur gebracht“ hatte Sekunden zuvor Moderatorin Ursula Heller die Worte des Gesundheitsministers kommentiert. Holetschek hatte angesichts der aktuellen politischen Lage die Frage aufgeworfen, wie wohl Kneipp darauf reagiert hätte. Dem einstigen Priester wäre es nicht nur um eine Antwort auf die „Gesundheitskrise“ gegangen, sondern vor allem um eine Antwort auf die Zukunft. Durch fehlende Kontakte, aber auch mit Blick auf den Ukraine-Krieg und die Flüchtlingssituation sei eines vielerorts spürbar: die psychische Beklemmung. Deutlich vor Augen geführt hätten ihm das auch jüngste Besuche bei Verwundeten in Augsburg und im Dominikus-Ringeisen-Werk, sagte Holetschek. Positiv aber dort auch: „Es ist ein gutes Gefühl, zu sehen, dass es dort auch viele Menschen gibt, die sich für andere einsetzen.“ Dafür erntete Holetschek viel Applaus. Nicht nur für neue Herausforderungen wie Long oder Post Covid, auch für andere Krankheiten müsste das „Rezept Kneipp“ wieder mehr zur Anwendung kommen – wenngleich moderne „High Tech-Medizin“ selbstverständlich gleichermaßen gebraucht werde, so Holetschek. Prävention und Kur seien aber ebenso wichtige Bestandteile des Gesundheitssystems, betonte der Minister.



Einer, der sich für die Etablierung der „Integrativen Medizin“, also der Kombination der Schulmedizin mit (wissenschaftlich anerkannten) Naturheilverfahren einsetzt, ist Dr. Thomas Rampp, Oberarzt an den Kliniken Essen-Mitte. Der gebürtige Pfaffenhausener hatte für seine Fest­rede den Titel „Kneipp der Revoluzzer“ gewählt – und konnte dabei wohl viele Parallelen zu seinen eigenen jahrzehntelangen Bemühungen ziehen. „Was keinen Kampf kostet, taugt nichts“, sagte Rampp.

Die ­Festrede hielt (rechts mit Moderatorin Ursula Heller) Dr. Thomas Rampp. © Tobisch

Das zeige sich auch bei der Integrativen Medizin, denn obwohl schon lange viel Zustimmung in der Bevölkerung für Naturheilmethoden da sei, beiße man an höherer Stelle häufig auf Granit. „Was wollt ihr denn, ihr Teebeutelweitwerfer?“, sei er etwa in den Anfangsjahren angefeindet worden. „Revoluzzer können schon mal lästig sein, sind aber notwendig, um Dinge aus einer neuen Perspektive sehen zu können“, so Rampp. So sei es auch Kneipp ergangen: Vielfach angezweifelt, widersetzte er sich Behandlungsverboten und ging seinen Weg unbeirrbar weiter. Die bewegte Geschichte des Wasserdoktors belegte Rampp auch anhand einiger Anekdoten – beispielsweise, als 1853 der Babenhauser Landrichter bei Kneipp um Güsse gegen sein Rheuma bat – ironischerweise kurz nachdem ihn der gleiche Mann noch selbst vor Gericht verurteilt hatte. Rampp stellte Kneipp schließlich sogar auf eine Ebene mit Nikolaus Kopernikus, Galileo Galilei und Martin Luther.



Den Abschluss des zweistündigen Festakts bildete eine Podiumsdiskussion, in der Moderatorin Heller „Kneipp als Revoluzzer“ nur kurz aufgriff, letztlich aber überwiegend Fragen zur Kneipp-Bedeutung heute stellte. Mit dabei waren neben Rampp, Welzel, Holetschek und Heller auch Landrat Alex Eder und MdL Christina Haubrich, Präsidentin des Kneipp-Bundes. Sie erklärte beispielsweise, Kneipp wäre heute sicherlich ein Superstar des Internets – 200.000 Follower traue sie ihm in den sozialen Medien zu, sagte Haubrich. Auch auf ihre Kneipp-Lieblingszitate wurden die Experten angesprochen – „Vergesst mir die Seele“ nicht war da gleich doppelt zu hören, unter anderem von Landrat Eder. „Gesundheit ist nicht nur das Fehlen von Krankheit, sondern auch mental“, so Eder. Eine Kneipp-Tugend, die für seinen Geschmack heute wieder etwas mehr gelebt werden dürfe, ist aus der Sicht von Landrat Eder die Eigenverantwortung. Die „All-Inklusive-Mentalität“, den Staat und Mitmenschen für alles um Hilfe zu bitten, sei heutzutage gang und gäbe – und natürlich bequemer, so Eder. Dem gegenüber steht der Weg Kneipps, dass Menschen sich auch selbst in die Pflicht nehmen.

Auf den Spuren Kneipps

Stefan Welzel verriet derweil: Für seine Bürgermeistertätigkeit habe er sich bei Kneipp insbesondere das „Zuhören und dann Aktivwerden“ abgeschaut. Die Expertenrunde wandelt übrigens auch selbst auf den Spuren des Wasserdoktors: Von Wasser- und Tautreten, einem Armbad oder einfach nur Wassertrinken und der Struktur im Alltag haben die Teilnehmer der Runde sich bei Sebastian Kneipp offenbar einiges abgeschaut.

