25 Prüflinge ragen heraus

Festliche Freisprechung der Kreishandwerkerschaften Memmingen-Mindelheim und Kempten

Die prüfungsbesten Junggesellen aus dem Bereich der Kreishandwerkerschaft Memmingen-Mindelheim mit Ehrengästen (v. links): Margarethe Böckh (Zweite Bürgermeisterin Memmingen) und Christian Seeberger (stellvertretender Landrat) sowie (v. rechts) Enrico Karrer, Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft Memmingen-Mindelheim, und Hans-Peter Rauch, Präsident der Handwerkskammer für Schwaben. © prb

Unterallgäu – Erleichterung und große Freude waren hier zu spüren: Endlich wieder, nach zweieinhalbjähriger Unterbrechung, konnten die Kreishandwerkerschaften Memmingen und Mindelheim in festlichem Rahmen ihre traditionelle große Freisprechungsfeier veranstalten. Die Freude drückte sich auch in den Teilnehmerzahlen aus: Der Saal im der Stadthalle Memmingen war voll belegt.

Für die beiden Kreishandwerksmeister Enrico Karrer (Kreishandwerkerschaft Memmingen-Mindelheim, und Josef Sigel (Kreishandwerkerschaft Kempten) hatte diese Freisprechungsfeier einen ganz besonderen Charakter; beide waren erst kurz vor Corona in ihre Ämter gewählt worden, jetzt endlich konnten sie die Junggesellen „offiziell“ freisprechen und ihnen die Gesellenbriefe persönlich überreichen.



Am Beispiel von zwei Influencerinnen mit den „bürgerlichen“ Berufen Anlagenmechanikerin und Steinmetzin, die unter den Titeln „Arbeitshose statt Designerkleid“ und „Maurerkelle statt Make-up-Pinsel“ für Handwerksberufe werben, ermunterte Karrer die 212 Freizusprechenden aus 17 Berufen, selbstbewusst aufzutreten. „Ihr habt alle etwas gelernt. Ihr könnt richtig stolz auf Euer Handwerk durchs Leben gehen“, betonte Karrer.



Auch Kammer-Präsident Hans-Peter Rauch ermunterte die Junggesellen trotz der aktuell schwierigen Zeit, mit Mut und Zuversicht in die Zukunft zu blicken. Best ausgebildete Handwerker hätten bei dem Fachkräftemangel große berufliche Chancen. Fachkräfte seien gefragt wie nie zuvor. „Sie sind es, die die Grundversorgung der Bevölkerung sichern, die Klimaschutzmaßnahmen umsetzen und die neuen Wohnungen bauen. Kurzum, Sie halten das Land am Laufen und sichern seine Zukunfts­chancen“, brachte Rauch die Bedeutung der Handwerksberufe auf den Punkt. Und: „Fachkräfte fallen nicht vom Himmel“, ergänzte Christian Seeberger, stellvertretender Landrat des Landkreises Unterallgäu, sondern seien das Ergebnis eines „Gemeinschaftswerkes“ von den Ausbildern in den Unternehmen und den Lehrkräften an den Berufsschulen. Betriebe und Innungen eröffneten Perspektiven für das weitere berufliche und persönliche Fortkommen.

25 Prüflinge ragen heraus

Die Ehrung der 25 Prüflinge, die ihre Berufsausbildung mit großem Erfolg und hervorragenden Leistungen abgeschlossen haben, war auf der Bühne der Memminger Stadthalle einmal mehr das besondere Highlight der Freisprechungsfeier. Wer aus dem Bereich der Kreishandwerkerschaft Memmingen-Mindelheim geehrte wurde, ist dem nachfolgenden Infokasten zu entnehmen.

Geehrte aus dem Bereich der Kreishandwerkerschaft Memmingen-Mindelheim (Betrieb in Klammern): • Bäcker/in: Carsten Meckes (Bäckerei Christian Maier, Memmingen), Lisa Landerer (Bäckerei Günther Landerer, Legau) • Maurer: Rico Kraus (Gebr. Filgis GmbH & Co. KG, Ottobeuren). • Elektroniker: Julian Wagner (Alfons Rindle, Ettringen) • Zimmerer: Mark Krauß (Zettler GmbH, Memmingen) und Moritz Mensch (Fuchs Holzbaulösungen e. K., Kettershausen) • Landmaschinenmechatroniker: Christoph Schweiger (Josef Karg, Sigmarszell) und Jonas Villinger (Zürn GmbH & Co. KG, Holzgünz) • Schreiner: Felix Sturm (Thomas Sturm, Mindelheim), Felix Hermeking (Schreinerei Josef Wagner, Woringen). • Klempner: Tobias Maurus (Rainer Albrecht, Heimertingen) • Straßenbauerin: Maria Ritter (August Ritter GmbH, Breitenbrunn).