Eine schlagkräftige Truppe

Feuerwehr Bad Wörishofen: Rückblick auf das vergangene Jahr zeigt interessanten Trend

Von: Oliver Sommer

Teilen

Für ihre langjährige Kameradschaft wurden geehrt (v. links) Hans Peter Roiser, Wolfgang Trommer und Martin Mayer (beide 40 Jahre) sowie Christian Trommer mit dem Kommandanten Hans-Peter Scholz und dem Kreisbrandrat Alexander Möbus. © Oliver Sommer

Bad Wörishofen - Nicht nur bei den Einsätzen der Floriansjünger kehrt nach zwei Jahren allmählich die Normalität zurück, auch im Vereinsleben der Freiwilligen Feuerwehr Bad Wörishofens tut sich Selbstverständliches. Erstmals seit zwei Jahren luden Vorstandschaft und Kommandanten zur Dienst- und Jahresversammlung, wo es neben Tätigkeitsberichten auch Ehrungen für langjährige Mitglieder der Feuerwehr zu vollziehen gab. Aufhorchen lässt der eine oder andere „Trend“ bei den Einsätzen.

Es ist beinahe schon selbstverständlich geworden, dass die Zahl der Einsätze mit dem Stichwort technische Hilfeleistung (THL) die Zahl der Brandeinsätze deutlich übersteigt. So kommen auf eine „klassische“ Brandbekämpfung fast zwei Einsätze im Straßenverkehr, die Unterstützung des Rettungsdienstes oder Insekteneinsätze, und seit einigen Jahren verstärkt „Türöffnungen“; diese Kategorie der Hilfeleistung, wenn für den Rettungsdienst etwa Haustüren geöffnet werden müssen, weil in der Wohnung hilflose, verletzte oder bewusstlose Personen vermutet werden, hat im vergangenen Jahr quasi einen „Boom“ erlebt.



Über ein Drittel der THL-Einsätze, 58, entfiel auf die Türöffnung, durchschnittlich zweieinhalb Mal pro Monat mussten mindestens zwei Helfer dafür ausrücken und wenn die Unterstützung für den Rettungsdienst, beim Transport der Person durch ein enges Treppenhaus etwa, angesagt war, sogar eine Löschgruppe oder mehr Mann bzw. sogar die Drehleiter. Vor 20 Jahren waren es noch die Hochwassereinsätze gewesen, die die Helfer in Atem gehalten hatten, 2003 Insekten und 2015 die Sturmereignisse.



Auf eine halbe Stunde Einsatz pro Woche, so hatte Hans-Peter Roiser errechnet, habe es jedes Mitglied der Feuerwehr im Jahr 2022 gebracht, insgesamt 2.060 Stunden bezogen auf die insgesamt 83 Freiwilligen, darunter auch zahlreiche Frauen, die gemeinsam mit den Männern in den Einsatz gehen. Eine halbe Stunde allerdings, zu der die Vor- und Nachbereitung der Einsätze gehören im Sinne von zahlreichen Übungen und Weiterbildungen, die im vergangenen Jahr auch wieder verstärkt angeboten und nachgesucht wurden und die deutlich über die Einsatzstunden hinausgehen. Auch die Nachbereitung im Feuerwehrstüble, wo man nach einem Einsatz bei einem Softdrink das Erlebte besprechen und sich austauschen kann, das „Vereinsleben“, konnte 2022 wieder gelebt werden.



Zwar musste noch auf den Vereinsausflug verzichtet werden, Events wie das Preis-Schafkopfen, die Spendenaktion und die Waldweihnacht aber wurden erstmals wieder durchgeführt und beim Spendenaufruf kamen immerhin einige Tausend Euro zusammen, die zur Ergänzung der Ausrüstung genutzt werden.



Und schließlich lebte auch die Jugendarbeit wieder auf, mit einem attraktiven Programm habe man wieder zahlreiche junge Damen und Burschen für den Einsatz bei der Feuerwehr gewinnen können, so das Resümee von Vorstandschaft und Kommandanten; nicht zuletzt rekrutieren die Aktiven den einen oder anderen Kameraden aus den Reihen des Nachwuchses.

Eine schlagkräftige Truppe

Insgesamt habe die Kneippstadt mit ihren Ortsteilwehren eine schlagkräftige Truppe, wie auch der Kreisbrandrat Alexander Möbus anerkennend zugeben musste. Möbus, der unter anderem auch die Auszeichnung von langjährigen Mitgliedern vollzog, merkte auch an, dass der Einsatz nur die „Spitze des Eisberges“ sei, das Gros der Arbeit, Übungen und Fortbildungen, sehe man nicht. „Es passiert viel mehr“, so Möbus, der die Einigkeit innerhalb der Wehr, vor allem die Zusammenarbeit lobte. Der Dienst funktioniere nur so gut, wenn die Kameradschaft gelebt werde. Dass das so bleiben wird, dafür ist Hans-Peter Roiser Garant, der Vorsitzende des Feuerwehrvereins wurde mit 84 Stimmen der Anwesenden wiedergewählt; neu ist sein Stellvertreter Jürgen Rief, der 72 Kameraden von sich überzeugen konnte.



Für 40 Jahre Zugehörigkeit zur Wehr wurden Wolfgang Trommer und Martin Mayer geehrt, Christian Trommer gehört der Wehr seit einem Vierteljahrhundert an. Auch für die Fahnenabordnung um Josef Scharpf und



Franz Scholz gab es lobende Worte. Die beiden führen den Dienst seit 33 Jahren aus.



Gemeinsam mit dem Ehrenvorsitzenden Werner Büchele wurde ihr Einsatz für die Fahne geehrt, Peter Eichler, der im vergangenen Jahr sein Amt als Kommandant der Wehr abgegeben hatte, wurde zum Ehrenkommandanten ernannt. Eichler merkte nüchtern an, dass er seine aktive Laufbahn noch nicht beendet habe, sondern nur, aus Altersgründen, die Kommandantur abgegeben habe. In kurzen Worten ließ er seine Arbeit Revue passieren, die er unter den Titel stellte, dass immer dann ein Einsatzalarm komme, „wenn man eigentlich was Besseres vorhat“.