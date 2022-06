First Responder in Türkheim: 792 Kilometer für Menschen in Not

Von: Jeremy Rizer

Zogen ein Zwischenfazit zum First Responder (v. links): Bürgermeister Christian Kähler, Daniel Lesti (Leiter First Repsonder), Markus Wexel (BRK Türkheim) und Raphael Bögge (Feuerwehr Irsingen). © Rizer

Türkheim – Vor sechs Monaten hat der First Responder Türkheim den Dienst in Türk­heim aufgenommen. Am Montag trafen sich nun Bürgermeister Christian Kähler, ­Daniel Lesti als Leiter des First Responder Teams, Markus Drexel vom BRK Türkheim und Raphael Bögge, stellvertretender Kommandant der Feuerwehr Irsingen, in der Feuerwache Türk­heim, um eine erste Bilanz zu ziehen.

„Seit dem 1. Januar ist das Einsatzfahrzeug, das durch 32 ehrenamtliche Feuerwehr- und Rettungsdienstkräfte besetzt wird, 83 mal zum Einsatz gerufen worden“, berichtet Daniel Lesti. Mehr als 13,5 Stunden waren die Helfer direkt am Patienten tätig und haben damit die therapiefreie Zeit zwischen dem Notruf und dem Eintreffen des Rettungsdienstes überbrückt. Im Einsatz war der First Responder vom einfachen Insektenstich bis zu einem schweren Polytrauma nach einem Verkehrsunfall. Um den Anforderungen gerecht zu werden, hatten die Helfer zuvor eine 80-stündige Ausbildung absolviert.



Fast 800 Kilometer hat das Einsatzfahrzeug seitdem zurückgelegt. Auch wenn der Schwerpunkt der Einsätze im Bereich der Marktgemeinde Türkheim liegt, wurde die schnelle und kompetente Hilfe auch durch Nachbargemeinden (z.B. Bad Wörishofen und Stauden) genutzt.



Im Einsatz ist der First Responder nahezu jedes Wochenende von Freitag um 18 Uhr bis Montag um 6 Uhr sowie an Feiertagen. Angefordert wird er über die Integrierte Leitstelle Donau-Iller in Krumbach. Geht hier ein medizinischer Notruf ein, kann der Disponent neben Rettungswagen und Notarzt auch den First Repsonder hinzualarmieren. In der Praxis tritt dieser Fall insbesondere dann ein, wenn der Rettungswagen eine längere Anfahrt hat und beispielsweise aus Buchloe, Landsberg oder Schwabmünchen anrücken muss. Der First Responder trifft teilweise bereits zwei Minuten nach dem Notruf beim Patienten ein.



Stolz ist Raphael Bögge, stellvertretender Kommandant der Feuerwehr Irsingen, auch auf die gute Zusammenarbeit der verschiedenen Hilfsorganisationen. Das Einsatzfahrzeug ist in der Regel mit zwei Personen besetzt – die von zuhause direkt zur Einsatzstelle ausrücken. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Irsingen stellen die Feuerwehren aus Türk­heim, Rammingen und Wiedergeltingen Personal für den First Responder. Auch zwei Ärzte – davon ein angehender Notarzt – gehören zum Team.



Gerade die Schichtbesetzung bleibt weiterhin eine Herausforderung. Durch die nachlassenden Corona-Beschränkungen und damit wieder mehr Feste und Veranstaltungen am Wochenende sowie schönes Sommerwetter stehen weniger Freiwillige für die Wochenenddienste zur Verfügung. „Bisher hat uns das nichts ausgemacht,” sagt Bögge auf Nachfrage. „Wir konnten mit unseren 32 Helfern den Wochenenddienst bisher sicherstellen.”



Damit das so bleibt, wurde bereits die Werbetrommel gerührt. „Wer mitmachen will, kann auch gerne vorher reinschnuppern und einen Dienst als Dritter mitfahren,” erläutert Markus Wexel vom BRK. Die 80-stündige Ausbildung ist für die Helfer kostenlos. Voraussetzung ist die Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr oder beim Rettungsdienst – aus versicherungsrechtlichen Gründen, wie Wexel sagt.



Stolz zeigt sich auch Bürgermeister Christian Kähler – und das nicht nur, weil die Marktgemeinde neben Bad Grönenbach eine von zwei Gemeinden mit funktionierendem First Responder ist. Auch das Engagement sowie die hohe Einsatzzahl seien beeindruckend. Wie Kähler sagte, plane die Marktgemeinde, die die Betriebskosten des Einsatzfahrzeugs stemmt, ein Fest für die Helfer. Dankbar zeigte sich Kähler auch angesichts der Projektunterstützung lokaler Unternehmen und Organisationen durch Spenden.