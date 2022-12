Flüchtlinge im Unterallgäu: Begriff „Catering“ sorgt für Missverständnis

Von: Melanie Springer-Restle

Das sogenannte „Catering“ für die Flüchtlinge in den Notunterkünften hat nichts mit Luxus zu tun, sondern ist laut Landratsamt eine zweckmäßige Versorgung mangels eigener Kochgelegenheit. © Panthermedia

Unterallgäu – Im Rahmen eines Pressegesprächs zum Thema Flucht (siehe Beitrag auf Seite 10 dieser Ausgabe) kam auch die Verpflegung der ukrainischen Flüchtlinge zur Sprache, die hier im Landkreis bereits für Diskussionen sorgte.

Nicht ganz unschuldig daran war wohl, so Landrat Alex Eder, der verwendete Begriff „Catering“. Gemeint ist damit – ganz wertneutral – die professionelle Bereitstellung von Speisen und Getränken. Da es in den Notunterkünften des Landkreises keine Industrieküchen gibt, in denen Speisen für größere Mengen an Menschen hergestellt werden können, griff der Landkreis auf die Versorgung durch Drittanbieter zurück.



An dem Begriff „Catering“ stießen sich einige Bürger, die mit „Catering“ offenbar eine Art ungerechtfertigten, kulinarischen Komfort verbanden – zu unrecht, wie Landrat Alex Eder betonte, denn bei den drei gelieferten Mahlzeiten handle es sich nicht um ein Luxusmenü, sondern um eine warme und zwei kalte, abgepackte, alternativlose Speisen. „Wer bei der Bundeswehr war, weiß, wie sowas aussieht“, so Eder, der um mehr Verständnis für die Vorgehensweise des Landkreises und weniger Stimmungsmache bittet.